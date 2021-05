Heidelberg. (nb) Das Abenteuer Basketball-Bundesliga startet für die MLP Academics Heidelberg Ende September. Dann ist der Ex-Rekordmeister nach 36 Jahren Abstinenz zurück in Deutschlands Elite-Liga – und die Fans hoffentlich zurück in den Arenen.

Die Vorbereitungen auf Feiertage vor vollem Haus im brandneuen SNP Dome laufen bei den Heidelbergern bereits auf Hochtouren. Auch der Dauerkartenverkauf hat begonnen. Wer den neunfachen Deutschen Meister bei seinen Heimspielen gegen Alba Berlin, Bayern München, Frankfurt Skyliners und Co. regelmäßig unterstützen will, kann sein Saison-Ticket ab diesem Mittwoch unter www.mlp-academics-heidelberg.de/ticketserwerben. Fragen und Antworten werden per E-Mail an ticketing@mlp-academics.de beantwortet.

Verlosung

Zum Start verlost die RNZ einmal zwei Dauerkarten für Sitzplätze bei den 17 Heimspielen sowie eventuellen Partien der Playoffs. Wer gewinnen will, ruft an unter 0137/822-702321 oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN TICKET mit dem Kennwort Academics sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Dienstag, 25. Mai, 13 Uhr, geschaltet.

