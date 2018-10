Heidelberg. (RNZ) Vom kommenden Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. Oktober endet die DTM-Saison 2018 auf dem Hockenheimring

Die verschiedenen Teams der Marken BMW, Audi und Mercedes schicken wieder ihre Top-Fahrer in die heißumkämpften Rennen. Auch die deutschen Piloten Pascal Wehrlein, Timo Glock, Marco Wittmann oder Titelverteidiger René Rast gehen mit großen Ambitionen auf den 4,574 Kilometer langen Kurs. Einer hat sogar noch Chancen auf den ganz großen Triumph.

Drei Fahrer dürfen sich noch berechtigte Hoffnungen machen, den DTM-Titel 2018 zu gewinnen: Paul di Resta, Gary Paffett und Rene Rast. Die drei DTM-Fahrer haben nicht nur das Ziel Meisterschaftsgewinn gemeinsam. Alle drei haben sich in der Vergangenheit bereits einmal zum DTM-Champion gekürt. Wer holt 2018 den zweiten Titel seiner DTM-Karriere?

