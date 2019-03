Heidelberg. (ber) Die deutsche U20-Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Freitag, 22. März, ein Länderspiel gegen Portugal im Sandhäuser BWT-Stadion am Hardtwald. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Die Mannschaft von Thomas Nörenberg hat es dabei mit dem U19-Europameister des Vorjahres zu tun. "Portugal ist in diesem Altersbereich derzeit das absolute Topteam in Europa", sagt Nörenberg. Der 55-Jährige, der über ein Jahrzehnt lang an der Seite von Horst Hrubesch U-Mannschaften betreute und unter anderem Silber bei den Olympischen Spielen in Rio sowie zwei EM-Titel errang, betreut die Mannschaft nur interimsweise.

Die RNZ verlost zu diesem Highlight zehn mal zwei Sitzplatzkarten.

Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/702323 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN VERLOSUNG (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort "Länderspiel" sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Donnerstag, 14. März, um 14 Uhr geschaltet.

(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden).

Wer bei unserer Verlosungsaktion nicht zum Zuge kommt, kann Karten natürlich auch im Vorverkauf erwerben. Tickets (überdachte und nicht überdachte Sitz- und Stehplätze) kann man online direkt unter www.dfb.de/tickets bestellen. Darüber hinaus bietet der DFB in Kooperation mit dem Badischen Fußball-Verband Jugendsammelbestellungen für Gruppen und Vereine ab vier Personen an. Zudem gibt es Karten in allen bekannten ADticket-Vorverkaufsstellen.