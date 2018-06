Von Michael Wilkening

Mannheim. Das emotionale Auf und Ab, das die Verantwortlichen sowie die Anhänger des SV Waldhof in den zurückliegenden Wochen erlebten, geht weiter. Wie der Klub am Mittwochabend bekannt gab - und die RNZ zuvor bereits vermeldet hatte -, hat er beim Ständigen Schiedsgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Klage eingereicht, um prüfen zu lassen, ob die Lizenzerteilung für den KFC Uerdingen zur dritten Liga rechtmäßig war.

Die Uerdinger hatten zunächst die Aufstiegsspiele gegen den SV Waldhof 1:0 und 2:0 nach dem Spielabbruch im Rückspiel gewonnen, sich dadurch sportlich für die dritte Liga qualifiziert, aber anschließend spät eine vom DFB geforderte Liquiditätsreserve in Höhe von 1,2 Millionen Euro an den Verband überwiesen. Die Valutierung des Betrags erfolgte nach der vom DFB gestellten Ausschlussfrist am 29. Mai, 15.30 Uhr. I

n einer mündlichen Verhandlung überzeugte der KFC den DFB daraufhin, dass es kein schuldhaftes Verhalten seinerseits gab und erhielt deshalb die Zulassung zur dritten Liga mit ein paar Tagen Verspätung.

Ebene diese Tatsache wollen die Mannheimer mit ihrer Klage prüfen lassen, weil sie in den Aussagen der Beteiligten Ungereimtheiten ausgemacht haben. "Wir möchten uns aktuell nicht mehr dazu äußern", sagte SVW-Geschäftsführer Markus Kompp gestern, "es handelt sich schließlich um ein schwebendes Verfahren".

Unterstützt werden die Waldhöfer vom renommierten Sportrechtler Dr. Hermann Schlindwein, der die Klageschrift für die Blau-Schwarzen verfasst hat. Würde das Ständige Schiedsgericht des DFB die Rechtsauffassung des SV Waldhof teilen, müssten die Mannheimer nachträglich in die dritte Liga zugelassen werden.

Am vergangenen Freitag überstellte der SVW die Klage an den Verband, dem die Unterlagen am Montag vorlagen und der jetzt möglichst zeitnah darüber befinden muss. Bereits Ende Juli beginnt die neue Spielzeit in der dritten Liga. Morgen startet der SVW mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit - und noch immer ist nicht endgültig geklärt, in welcher Spielklasse das Team von Bernhard Trares antreten wird.