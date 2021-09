Von Achim Wittich

Wolfsburg/Heidelberg. Mark Peter Gertruda Andreas van Bommel (44) wurde zu seiner aktiven Zeit als Fußballprofi gefürchtet. Alles andere als zimperlich ging der 79-malige niederländische Nationalspieler zu Werke, grätschte im Mittelfeld beim FC Barcelona und später von 2006 bis 2011 beim FC Bayern die Gegner reihenweise über die Seitenlinie. Den Adelstitel erhielt er von Ottmar Hitzfeld, der van Bommel zum "Aggressive Leader" ernannte. Der beim "FC Ruhmreich" weitaus weniger erfolgreiche Jürgen Klinsmann beförderte ihn im August 2008 bei seinem kurzen Intermezzo an der Isar sogar zum Kapitän-Nachfolger von Oliver Kahn. Klinsmann musste bald gehen, Landsmann Louis van Gaal kam – und van Bommel blieb Spielführer, versehen mit dem Versprechen von van Gaal: "Mein Kapitän spielt immer."

Lang ist’s her und mittlerweile steht van Bommel selbst an der Seitenlinie und führt beim kommenden Gegner der TSG Hoffenheim, dem VfL Wolfsburg, Regie. Wenn die "Wölfe" am Samstag (15.30 Uhr/Sky) als Tabellenzweiter ihre Visitenkarte in Sinsheim abgeben, reisen sie mit vier Siegen und dem 1:1-Remis am vergangenen Sonntag gegen Eintracht Frankfurt im Gepäck an. Das ergibt 13 Punkte, denen die Kraichgauer ihrerseits lediglich fünf magere Zähler entgegenzusetzen haben (1 Sieg/2 Unentschieden/2 Niederlagen). "Sie haben zu wenig Punkte, könnten aber genauso gut auch mehr haben. Sie hätten in Dortmund auch gewinnen können" (Anm.d.Red./Die TSG verlor 2:3), sagte van Bommel am Donnerstag und ergänzte. "Das Niveau in der Bundesliga ist eben so hoch, dass jeder jeden schlagen kann."

Seine Mannschaft jedenfalls wird sich vor erwarteten 8000 Zuschauern – knapp über 15.000 Fans dürften Einlass erhalten – in bester Verfassung präsentieren. Denn wer geglaubt hatte, dass der legendäre "Magath-Hügel", eine drei Meter hohe Erhöhung mit Treppen und Rampen, den einst der als unerbittlicher Schleifer bekannte Felix "Quälix" Magath am VfL-Trainingsgelände errichten ließ, wie geplant abgerissen wurde, lag falsch. Van Bommel bestand darauf, dass dieses Vorhaben nicht umgesetzt wurde ...

"Es ist krass intensiv", befand Maximilian Arnold nach den ersten Trainingseinheiten in der Vorbereitung. Doch dann kam der Pokalschock: Der VfL hatte sich in der ersten Runde bei Preußen Münster zu einem 3:1-Sieg nach Verlängerung gequält und verlor die Partie dennoch am grünen Tisch. Van Bommel war der Fauxpas unterlaufen, verbotenerweise einen sechsten Feldspieler einzuwechseln. Die Partie wurde vom DFB-Sportgericht mit 2:0 für die Münsteraner gewertet.

Das aber hielt die Mannschaft um Führungsfigur Arnold nicht davon ab, durchzustarten. Arnold wird gegen Hoffenheim sein 257 Pflichtspiel für die "Wölfe" bestreiten und sich damit zum Rekordspieler der Niedersachsen küren. "Ein Fußballer, der sehr schlau ist und weiß, wo die Lösungen liegen. Für einen Trainer ist das ein Super-Spieler", singt van Bommel Lobeshymnen auf den angehenden Jubilar.

So wie einst seine Trainer ihn feierten, der mit unbändigem Einsatz und Willen und stets hart an der Grenze des Erlaubten den Erfolg suchte. Unter Van Bommel sind die "Wölfe" noch bissiger geworden und wollen auch in Sinsheim etwas reißen.