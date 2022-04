Sinsheim. (dpa) Kevin Vogt bestreitet am Samstag sein 150. Spiel in der Fußball-Bundesliga für die TSG 1899 Hoffenheim. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler steht in der Startelf der Kraichgauer gegen den VfL Bochum. Vogt spielt seit 2016 bis auf ein halbes Jahr Ausleihe an Werder Bremen bei der TSG, hat aber noch nie ein Tor für seinen Club im Oberhaus erzielt.

Vereinsübergreifend wartet der 30-Jährige sogar seit 210 Spielen auf einen Treffer. Rekordhalter in der Liga ist Dietmar Schwager (1. FC Kaiserslautern) mit 266 Partien ohne Tor. Bei den Hoffenheimern spielen nach einer Corona-Zwangspause auch Ihlas Bebou, Florian Grillitsch und Pavel Kaderabek von Anfang an. Der mit dem Virus infizierte Stefan Posch fehlt.

Bochums Trainer Thomas Reis wechselte im Vergleich zu der Niederlage vor zwei Wochen gegen Borussia Mönchengladbach auf gleich fünf Positionen. Unter anderem gehört Milos Pantovic zur Anfangsformation, der beim 2:0 im Hinspiel aus 66 Metern ins Tor traf. Auch die Hoffenheimer Leihgabe Konstantinos Stafylidis zählte zur ersten Elf.