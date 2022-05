Sinsheim. (dpa) Auf dem Pressepodium in Mönchengladbach wirkte Sebastian Hoeneß fahrig und angefressen. Unmittelbar nach der 1:5-Schlappe bei der Borussia hatte der Cheftrainer der TSG 1899 Hoffenheim hautnah beobachten können, wie schnell es gehen kann: Gladbach und Trainer Adi Hütter gaben am Samstag nach Ende der Spielzeit in der Fußball-Bundesliga ihre Trennung bekannt. "Schön finde ich das nicht, aber ich kann nicht viel zu irgendwelchen Hintergründen sagen", sagte Hoeneß.

Dem 40-Jährigen selbst gehen nach über zwei Monaten ohne Sieg und der zweiten Saison ohne Europapokal-Qualifikation allmählich die Argumente aus, auch wenn er von Sportchef Alexander Rosen jüngst gestützt wurde. "Ich bin nicht ratlos. Ich weiß ziemlich genau, wo wir ansetzen müssen. Es wird deutlich, dass es Veränderungen geben muss in vielen Bereichen", kündigte Hoeneß nach der deutlichen Pleite an.

Von März an wurden quasi nacheinander alle Träume und Ziele verspielt: Erst die Champions League, dann die Europa League und die Conference League und am Ende auch noch Platz acht. Laut "Bild am Sonntag" soll Hoeneß' Job im Kraichgau in Gefahr sein.

0:3 bei Hertha, 0:3 in Leipzig, 3:4 gegen Freiburg, 2:4 gegen Leverkusen und nun 1:5 in Gladbach: Es ist viel zusammengekommen bei der TSG in den vergangenen Wochen. Torhüter Oliver Baumann sagte in aller Deutlichkeit: "Es ist unerklärlich, wie wir eingebrochen sind. Es war nicht nur eine schlechte Phase, es waren neun Spiele. Das ist zu lang. In mir herrscht eine große Leere. Ich kann mich nur bei den Fans entschuldigen, man kann nicht so eine Leistung zeigen." Die Niederlage sei "die Krönung der vergangenen Wochen", fügte der Schlussmann an.

Wenn man bedenkt, dass Alfred Schreuder im Juni 2020 gehen musste, als er mit der TSG auf einem Europapokal-Platz stand, ist es um Hoeneß recht ruhig, trotz der wochenlangen Tiefphase. "Uns fehlen zu viele Spieler und wir kriegen zu viele Gegentore. Da müssen Ansätze her, um uns zu verbessern", sagte Hoeneß erneut. "Wir fahren hier, wenn ich das so sagen darf, mit dem letzten Aufgebot her. Es gibt einfach keine Alternativen mehr."

Diesmal trafen vor 50 395 Zuschauern im Borussia-Park Lars Stindl, Alassane Pléa, Breel Embolo sowie zweimal Nationalspieler Jonas Hofmann. Das frühe Hoffenheimer Führungstor des Kroaten Andrej Kramaric war wertlos. Jener Kramaric hatte an einem herrlichen Frühlingsnachmittag im März vor dem 1:1 gegen den FC Bayern seine Vertragsverlängerung um drei Jahre bis 2025 verkünden lassen.

Seitdem hat die TSG kein Bundesliga-Spiel mehr gewonnen. Klar: Kramaric ist in der Region in den vergangenen Jahren heimisch geworden, hätte sich als Vize-Weltmeister und internationaler Topakteur aber sicher etwas mehr Perspektive gewünscht als ein weiteres Jahr ohne Europapokal.

So geht es auch Grischa Prömel, der den mit großen Emotionen aufgeladenen Europa-League-Starter Union Berlin verlässt und im Sommer zur TSG wechselt, wo es nach dem miesen Saisonfinale eher mit gedämpfter Freude losgehen dürfte. "Danke an alle Unioner, die es überhaupt gibt. Die letzten fünf Jahren waren eine unfassbare Reise. Das hätte ich nie für möglich gehalten, dass wir irgendwann Europa League spielen", sagte Prömel, der selbst nicht mehr dabei sein wird.

Für Hoeneß hat die Mannschaft das letzte Saisonspiel "hergeschenkt", wie er einordnete. "Es ist sehr, sehr enttäuschend und frustrierend. Es überschattet eine Saison, die über zwei Drittel sehr gut war. Wir haben erfolgreich gespielt und attraktiv - und dann blickt man jetzt zurück auf zwei Monate, in denen die Saison kaputtgeht."

Ermin Bicakcic hatte sich seine Rückkehr auch anders vorgestellt: Der Fan-Liebling und Abwehrspieler, der im September einen Kreuzbandriss erlitt und in der Reha immer wieder Rückschläge erlitt, kam in der 86. Minute für Kevin Akpoguma.

Mönchengladbach. (dpa) Mit einer Galavorstellung hat Borussia Mönchengladbach eine komplizierte Bundesligasaison noch zu einem versöhnlichen Ende geführt, doch die Zukunft von Trainer Adi Hütter bleibt weiterhin ungewiss.

Sein Team gewann das letzte Saisonspiel gegen die TSG Hoffenheim mit 5:1 (3:1) und belegt damit erstmals seit elf Jahren mit Rang zehn keinen einstelligen Tabellenplatz in der End-Tabelle. Weder Hütter, der noch einen Vertrag bis 2024 hat, noch der Club haben bislang ein klares Bekenntnis über die Fortsetzung der Zusammenarbeit gegeben. Man wolle sich nach der Sasion zusammensetzen, erklärte Sportdirektor Roland Virkus zuletzt.

Vor 50.395 Zuschauern im Borussia-Park erzielten Lars Stindl (26.), Alassane Plea (45./Foulelfmeter), Jonas Hofmann (45.+1) und Breel Embolo (53.) die Treffer für die Gladbacher, Andrej Kramaric (3.) traf für die Gäste. Die Hoffenheimer, die sieben Mal in dieser Saison auf einem Champions-League-Platz standen, setzten hingegen ihren Negativtrend fort und blieben in den letzten neun Saisonspielen sieglos.

Hütter hatte auch diesmal auf einen Startelfeinsatz von Matthias Ginter verzichtet. Der Nationalspieler, der zur kommenden Saison zum SC Freiburg wechselt, hatte sich über den Umgang mit ihm öffentlich beschwert und wurde auch bei seiner Verabschiedung am Samstag von einem Teil des Publikums ausgepfiffen. Zehn Minuten vor Schluss wurde er unter einem weiteren Pfeifkonzert doch noch eingewechselt.

Die Hoffenheimer kamen gut in die Partie und mit dem ersten gefährlichen Angriff über Robert Skov auf der rechten Seite auch gleich zum Führungstreffer. Rekord-Torjäger Kramaric traf danach aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gäste und hatte 13 Minuten später sogar das 2:0 auf dem Fuß, verfehlte das Tor aber knapp.

Bei sommerlichen Temperaturen und besten Bedingungen lieferten sich beide Teams ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Spiel, in dem die Gäste anfangs clever agierten und die Gladbacher von ihrem häufigen Ballbesitz zunächst nicht profitierten. Stindl gelang dann doch der Ausgleich nachdem Alassane Plea an TSG-Keeper Oliver Baumann gescheitert war und der Gladbacher Kapitän den Abpraller zum 1:1 nutzen konnte.

Nach einem Foul von Kevin Vogt an Breel Embolo sorgte der von Plea verwandelte Strafstoß für das 2:1 der Gastgeber, die kurz darauf durch Hofmann zum 3:1 kamen und das Spiel drehen konnten. Hofmann sorgte dann mit einem schönen Pass auf Embolo für die Vorarbeit zum 4:1 durch den Schweizer Nationalspieler. Es war Embolos sechster Treffer in den vergangenen acht Spielen. Hofmann setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 5:1.

