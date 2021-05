Sinsheim. (RNZ) Die TSG Hoffenheim schließt die Bundesliga-Saison mit 43 Punkten auf Platz 11 ab. Am 34. Spieltag siegte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß mit 2:1 (0:1) gegen Hertha BSC Berlin.

Nach dem Führungstor der Berliner durch Vladimir Darida in der 43. Minute glich Sargis Adamyan in der 49. Minute aus. Andrej Kramaric erzielte in der 91. Minute mit seinem 20. Saisontor den Siegtreffer.