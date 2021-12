Von Nikolas Beck

Freiburg. Christian Günter brüllte sich nach Spielschluss seinen ganzen Frust von der Seele. "Was hat der in der Bundesliga verloren?", kreischte Freiburgs Kapitän – gut hörbar für alle 750 Gäste im pandemiebedingt beinahe leeren Europa-Park-Stadion – und war kurz davor, seine Jacke dabei vor Wut zu zerreißen. Sein Trainer Christian Streich bekam davon nichts mit, stand währenddessen bereits bei Schiedsrichter Frank Willenborg (Osnabrück) und hielt mit seinem Unmut über den Unparteiischen ebenfalls nicht hinterm Berg.

Irgendwie hatte sich nach einem intensiven Samstagnachmittag im Breisgau alles auf einen Zweikampf im Mittelfeld fokussiert. Auf ein leichtes Zupfen nahe des Mittelkreises. Von Hoffenheims Kevin Vogt an Freiburgs Lucas Höler. Ein Foul war’s – das Schiri Willenborg nun mal übersehen hatte. Hoffenheim blieb am Ball, bekam seinerseits einen Freistoß, spielte ein paar Pässe, holte noch einmal einen Eckstoß heraus. So weit, so unspektakulär. Wäre dieser Eckball am Ende beim 2:1 (1:1)-Erfolg nicht der entscheidende gewesen. In der vierten Minute der Nachspielzeit wuchtete Abwehrmann Chris Richards das Leder in die Maschen – und hievte die TSG zu ihrem vierten Sieg in Folge. Mehr noch: Durch den Erfolg im direkten Duell schob sich "Hoffe" sogar am SC vorbei und vor auf Champions-League-Rang vier.

Von einem "unvergesslichen Gefühl" berichtete die 21-jährige Bayern-Leihgabe hinterher. Unzählige Nachrichten von Freunden und der Familie habe Richards direkt nach Spielende bekommen. Gratulationen zum Sieg – und zum ersten Bundesligatreffer: "Das Siegtor in der Nachspielzeit in so einem wichtigen Spiel zu erzielen, macht mein erstes Tor noch bedeutsamer", konnte der US-Amerikaner sein Glück kaum fassen.

Fassungslos war auch die andere Seite. Streich sprach von "Katastrophe" und "Wahnsinn". "Lucas Höler wird runtergerissen im Mittelfeld, und es wird gepfiffen: Freistoß für Hoffenheim. Ich habe Verständnis für viele Dinge, aber da hört’s dann auf." Das habe er so auch dem Referee mitgeteilt: "Er antwortet mir dann, er habe es nicht gesehen. Ich frage mich: Hat er in eine andere Richtung geschaut?" Hoeneß räumte gegenüber der RNZ ein: "Ich habe die Szene gerade gezeigt bekommen, ich kann der Einschätzung von Christian folgen und wäre in seiner Situation sicher auf dem gleichen Standpunkt."

Das ehrt den TSG-Trainer. Es darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass seine Elf aus dem Derby zwischen Nord- und Süd-Baden, das Streich als ein "Unentschieden-Spiel" bezeichnete, nicht unverdient als Sieger hervorging. Wegen einer starken ersten Hälfte, in der der überragende David Raum nach einer tollen Vorarbeit von Munas Dabbur schon früh im Spiel ebenfalls sein erstes Erstliga-Tor erzielte (3. Minute). Aber auch dank Oliver Baumann (siehe Kasten unten), der nach Nico Schlotterbecks Ausgleich per Kopf nach einem Eckball (21.) – bereits das 14. Standard-Tor der Freiburger – gegen den ehemaligen Mitspieler Vincenzo Grifo einmal mehr im Eins-gegen-eins aus elf Metern das bessere Ende für sich hatte. "Oli hält uns dann im Spiel und läutet unsere beste Phase ein", bilanzierte Hoeneß.

Mit frischem Wind aus Österreich, Christoph Baumgartner kam für Andrej Kramaric, dem im 200. Spiel für "Hoffe" sein 100. Treffer verwehrt blieb, spielte nur noch die TSG auf Sieg. Erst im letzten Moment klärte Schlotterbeck gegen Rutter (70.), wobei sich der deutsche Nationalspieler verletzte. Dann köpfte "Baumi" nur knapp drüber (75.) und zwang Flekken im SC-Tor zu einer Glanzparade (79.). Die einzige Chance der Gastgeber in der Schlussviertelstunde parierte Baumann gegen Kübler.

Dann kam Richards mit dem "Lucky Punch" (Hoeneß) in letzter Sekunde. "Für diese Momente spielt man Fußball: Für Last-Minute-Siege und solche Spielverläufe", strahlte Torschütze Raum, der Richards Kopfball ins Glück mustergültig aufgelegt hatte: "Ein 3:0 ist auch gut, aber so ein Spiel ist natürlich Wahnsinn."

Inklusive dem Erfolg im DFB-Pokal gegen Kiel hat Hoffenheim nun fünf Siegen aus den vergangenen sechs Spielen geholt. Zum Jahresabschluss geht es am Mittwoch also mit viel Selbstvertrauen nach Leverkusen, ehe am Samstag Gladbach nach Sinsheim kommt.

"Im Moment sind wir ein Spitzenteam, weil wir auf Rang vier stehen", so Hoeneß. Wenngleich auch das nur eine Momentaufnahme sei: "Wir sind glücklich."Recht so: Ein Trikotzupfen im Mittelkreis sollte die Hoffenheimer Freude gewiss nicht trüben.

Update: Sonntag, 12. Dezember 2021, 20.33 Uhr

Richards Siegtor macht ein bisschen Ärger

Freiburg. (dpa) Viel Ärger um das entscheidende Last-Minute-Tor von Chris Richards und eine bittere Niederlage für den SC Freiburg im Baden-Duell gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Christian Streich redete nach der 1:2 (1:1)-Niederlage am Samstag im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga noch lange gestenreich auf Schiedsrichter Frank Willenborg ein. "Lucas Höler wird runtergerissen im Mittelfeld, und es wird gepfiffen: Freistoß für Hoffenheim. Ich habe Verständnis für viele Dinge, aber da hört's dann auf", sagte der 56-Jährige mühsam gefasst bei der Pressekonferenz.

Auch SC-Kapitän Christian Günter reagierte mit großem Unverständnis. "Ich sage am besten gar nichts. Weil jedes Wort, das ich jetzt sage, ist zuviel", sagte er am Sky-Mikrofon. "Ich behalt's am besten für mich. Das sollen sich die Leute selbst ansehen im Fernsehen, dann sieht man es."

Bevor der Amerikaner Richards in der Nachspielzeit (90.+4 Minute) nach einer Ecke einköpfte, hatte Willenborg einen Trikotzupfer an Freiburgs Höler nicht geahndet, dafür aber einen Hakler an Hoffenheims Sebastian Rudy. So gewann die Mannschaft von Sebastian Hoeneß das vierte Spiel in Serie und verdrängte das Streich-Team vom vierten Tabellenplatz.

Zudem rettete der frühere Freiburger Torwart Oliver Baumann mit einem gehaltenen Strafstoß gegen den ehemaligen Hoffenheimer Vincenzo Grifo den Kraichgauern die drei Punkte (62. Minute). "Ich habe gedacht, er springt in die andere Ecke. Sehr, sehr bitter. Es tut mir total leid, weil das die Führung gewesen wäre. Das tut sehr weh", sagte Grifo.

So verpasste Streich seinen 100. Sieg als Chefcoach des Sport-Clubs. Die Nationalspieler David Raum mit seinem ersten Tor im Oberhaus für Hoffenheim (3. Minute) und Nico Schlotterbeck für Freiburg (21.) trafen zuvor vor coronabedingt nur 750 Zuschauern im Europa-Park Stadion.

Eine Woche nach ihrem 6:0-Coup in Mönchengladbach gerieten die SC-Profis zunächst mächtig unter Druck. Die Gäste spielten präzise und mit gutem Gespür für die Lücken. So konnte Raum auf der linken Seite durchsprinten und bewies dann mit einem Schuss aus spitzem Winkel ins Netz, dass er mal Stürmer war. "Der Schiri hat hie und da nicht die richtige Entscheidung getroffen, das gehört dazu zum Fußball. Im Endeffekt war der Sieg dann auch verdient", bilanzierte Raum.

Nach dem 0:1 schlugen zunächst die Standardspezialisten aus Freiburg um den Ex-Hoffenheimer Grifo zu. Seinen Eckball köpfte Schlotterbeck zum Ausgleich ein. Es war bereits das 14. Tor des SC in dieser Saison nach einem Standard.

Die Hoffenheimer suchten und fanden immer wieder Andrej Kramaric. Der zuletzt angeschlagene Kroate stand erstmals nach der Länderspielpause in der Startelf. Es war sein 200. Pflichtspiel für Hoffenheim - seinen 100. Treffer aber verpasste der Clubrekordler. Auf Freiburger Seite bestritt Nationalspieler Günter gar seine 250. Erstliga-

Begegnung für Freiburg.

Routinier Kevin Vogt hielt mit viel Übersicht die Hoffenheimer Abwehr zusammen, den Rest erledigte meist Baumann: Der 31-Jährige, der diese Woche seinen Vertrag bis 2024 verlängert hat, parierte den Elfmeter von Grifo. Zuvor hatte Akpoguma Günter gefoult.

Für Aufregung sorgte noch eine Szene in der 70. Minute: Schlotterbeck räumte mit einer Grätsche den Ball und den einschussbereiten Rutter ab und verletzte sich dabei. Der eingewechselte Christoph Baumgartner trieb die Hoffenheimer zu einem schwungvollen Schlussspurt und vergab selbst den Siegtreffer, ehe Richards das späte 2:1 gelang. "Wir dürfen die engen Spiele nicht immer so weggeben, auch wenn die Entstehung vom zweiten Gegentor wirklich eine Katastrophe ist", klagte Streich.