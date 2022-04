Frankfurts Torhüter Kevin Trapp hat die Verletzung am Handgelenk auskuriert, die er sich in der Partie beim FC Barcelona zugezogen hatte.

Frankfurt. (dpa) Nationaltorwart Kevin Trapp bestreitet in der Bundesliga-Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim sein 250. Pflichtspiel für Eintracht Frankfurt. Der Einsatz des 31-Jährigen am Samstag war bis zuletzt ungewiss, da er sich beim Europa-League-Sieg in Barcelona eine Handgelenksverletzung zugezogen hatte und beim 0:2 bei Union Berlin von Jens Grahl vertreten wurde.

Damit kann Trainer Oliver Glasner auch für das so wichtige Halbfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag bei West Ham United mit Trapp planen. Der zuletzt verletzte Mittelfeldspieler Djibril Sow sitzt auf der Bank.

Bei den personell angeschlagenen Hoffenheimern - unter anderem fehlen der gelbgesperrte Christoph Baumgartner und Kapitän Benjamin Hübner (Rückenprobleme) - sind auch die angeschlagenen Wackelkandidaten Florian Grillitsch und Dennis Geiger nicht dabei. Dafür spielt Stefan Posch, der sich beim Spiel gegen Fürth eine Platzwunde am Kopf zugezogen hatte, in der Abwehr.