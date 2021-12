Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Sebastian Hoeneß ließ sich am Donnerstag bei der virtuellen Spieltagskonferenz vom Kollegen aus Heilbronn nicht aus der Reserve locken. Wie es denn mit den Champions-League-Ambitionen aussehen würde, wollte der wissen, mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt und einer gleichzeitigen Niederlage des SC Freiburg würde man schließlich den vierten Rang belegen.

"Dann wollen wir auf jeden Fall in die Champions League, dass ist doch genau das, was Sie von mir hören wollen", antwortete Hoeneß leicht genervt und fuhr fort: "Nein, Sie haben selbst geschmunzelt, während Sie mir die Frage gestellt haben. Sie stellen die Frage nur, um sie gestellt zu haben, um bei mir irgendetwas etwas zu provozieren. Nein, wir sind froh über die Tabellensituation, insofern weil es die Dokumentation einer guten Entwicklung ist, Aber wenn man genau auf die Tabelle schaut, ist unser nächster Gegner Zwölfter und liegt nur zwei Punkte hinter uns. Das ist das Trügerische an der Tabelle." Beim wöchentlichen Frage- und Antwortspiel geht der Coach der TSG Hoffenheim stets mit äußerster Vorsicht zu Werke, verbalen Offensivgeist versprüht Hoeneß nicht.

"Wir wollen nachlegen", verkündete er vielmehr ein nachvollziehbares Ziel nach erstmalig zwei Siegen in Folge. Dabei werden ihm erneut einige wichtige Stammkräfte nicht zur Verfügung stehen, was der Münchner allerdings bedauerlicherweise auch in dieser Saison gewohnt ist. Ermin Bicakcic, Robert Skov und Jacob Bruun Larsen sind auf keinen Fall eine Option, Sebastian Rudy und Pavel Kaderabek wohl nur eine kleine. Und hinter Stürmer Christoph Baumgartner stehe "sicher das größte Fragezeichen", berichtete Hoeneß.

Immerhin: Torhüter Oliver Baumann zählte er nicht auf. Hoffenheims Nummer 1, bei den Franken mit "Krankheitssymptomen" ausgefallen aber glücklicherweise nicht mit dem Corona-Virus infiziert, wird gegen die Hessen wieder zwischen den Pfosten stehen.

Dem kommenden Gegner, da unterscheidet sich Hoeneß von keinem seiner Bundesliga-Kollegen, wird stets viel Ehre zuteil. "Frankfurt hat zuletzt viel Selbstvertrauen getankt, spielt einen intensiven Fußball und ist vielleicht sogar die formstärkste Mannschaft der Liga", meinte Hoeneß: "Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem es um Kleinigkeiten geht."

Natürlich liegt "Hoffes" Trainer da nicht völlig falsch, doch auch wenn Oliver Glasner mit der Eintracht eine deutliche Aufwärtsentwicklung zeigt, sind die SGE-Adler noch längst nicht wieder auf dem Niveau angekommen, das sich Verein und Fans wünschen. Gerade erst am vergangenen Sonntag benötigte das Team wie schon so häufig die Nachspielzeit, um gegen Union Berlin einen mühsamen 2:1-Heimsieg zu erkämpfen.

Als Hoeneß auf die besondere Gabe der Frankfurter angesprochen wurde, erst in der Verlängerung der "normalen" Spielzeit noch einmal zuzuschlagen, hatte er dann doch noch einen flotten Spruch parat. "In erster Linie versuche ich, über den vierten Offiziellen die Nachspielzeit zu reduzieren." Für Hoeneß-Verhältnisse schon ein echter Kracher, doch der 39-Jährige ist eben kein Julian Nagelsmann und versucht überhaupt nicht, dem ehemaligen TSG-Erfolgstrainer in puncto Wortgewalt nachzueifern.

Sportlich allerdings könnte ihm das gelingen und ein weiterer Erfolg gegen die Frankfurter würde seine Mannschaft zunächst einmal im oberen Tabellendrittel etablieren.

Live im Stadion in Sinsheim dürften das aufgrund der Entscheidungen der Politik am Donnerstag maximal 15.000 Zuschauer verfolgen. Knapp 10.000 Karten sind verkauft. Doch in Baden-Württemberg könnten schon an diesem Freitag Geisterspiele beschlossen werden.

Update: Donnerstag, 2. Dezember 2021, 20.12 Uhr

Gegen Eintracht Frankfurt Heimserie ausbauen

Zuzenhausen. (dpa) An der Debatte um Zuschauer in der Fußball-Bundesliga will sich Sebastian Hoeneß erst gar nicht beteiligen - seine Konzentration der TSG Hoffenheim gilt komplett dem nächsten Gegner Eintracht Frankfurt. "Ich glaube, es ist irrelevant, was ich möchte", sagte der Trainer der Kraichgauer am Donnerstag zum Thema mögliche Geisterspiele oder nicht. Der 39-Jährige strebt vor allem eines an: Dass sich seine Mannschaft mit einem Erfolg auf den internationalen Plätzen festsetzt.

Auch der Tabellenfünfte hat in Erwartung einer politischen Entscheidung den Verkauf von Tickets erstmal gestoppt, 10.000 haben die Fans nach TSG-Angaben bisher für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) erworben. Vor eigenem Publikum in Sinsheim feierten die Hoffenheimer zuletzt drei Siege ohne Gegentor. Zudem landeten sie mit dem 2:0 gegen RB Leipzig und dem 6:3 bei der SpVgg Greuther Fürth erstmals in dieser Saison auch zwei Erfolge hintereinander.

"Wir wollen nachlegen. Wir wollen unsere Mini-Serie ausbauen und die etwas größere Heimserie ausbauen", sagte Hoeneß. "Die Jungs spüren, dass da einige Dinge in die richtige Richtung laufen."

Allerdings hat die TSG die vergangenen sechs Spiele gegen die derzeit ebenfalls deutlich verbesserte Eintracht verloren. Der letzte Sieg (1:0) stammt vom 31. Spieltag in der Saison 2016/2017.

Da bei den nur zwei Punkten schlechter liegenden Frankfurtern viel über Flügelflitzer Filip Kostic läuft, gilt dem Serben die besondere Aufmerksamkeit. Normalerweise ein Fall für Pavel Kaderabek, doch der tschechische Außenverteidiger trainiert nach einer Sprunggelenkverletzung noch nicht wieder lange mit der Mannschaft mit. "Pavel war am Ende doch sechs Wochen raus. Er ist sicher kein Startelf-Kandidat", sagte Hoeneß. Alternativen auf der rechten Seite sind Stefan Posch und Kevin Akpoguma.

"Die haben sich zu einer richtig guten Bundesliga-Mannschaft gemausert, die sehr hart und robust spielt", sagte der TSG-Coach über die Frankfurter: "Wahrscheinlich sind sie zurzeit sogar die formstärkste Mannschaft in der Liga nach den Bayern."

Die Eintracht glänzte öfter auch durch späte Tore. "In erster Linie versuche ich, über die vierten Offiziellen die Nachspielzeit zu reduzieren", scherzte Hoeneß auf die Frage nach entsprechenden Maßnahmen. "Überragend wäre allerdings, wenn am Ende ein Tor für die Frankfurter nicht mehr entscheidend sein kann."

Zurück nach einem Infekt ist Torhüter Oliver Baumann, möglicherweise auch Sebastian Rudy nach überstandenen muskulären Probleme. Das größte Fragezeichen steht nach Angaben von Hoeneß hinter dem Einsatz von Christoph Baumgartner: Der Österreicher fehlte zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung, habe aber "schon ganz schöne Fortschritte gemacht".