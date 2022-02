Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Sturmtief "Ylenia" fegt derzeit mit Urgewalt über Deutschland hinweg und das haben auch die Hoffenheimer Bundesligaprofis am Donnerstag zu spüren bekommen. "Es gibt bessere Einheiten, um Standards zu trainieren", sagte Sebastian Hoeneß nach getaner Arbeit am Morgen auf der anschließenden Pressekonferenz. Der TSG-Trainer ist mit seiner Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky) in Niedersachsen zu Gast und will beim gerade wieder erstarkten VfL Wolfsburg den fünften Tabellenplatz erfolgreich verteidigen.

"Sie gehören personell nicht dahin, wo sie aktuell stehen und haben ein paar richtig gute Fußballer auf dem Platz", schätzt Hoeneß den kommenden Gegner stärker ein, als der zwölfte Tabellenplatz vermuten lässt. "Wir wollen sie aber da lassen", machte Hoffenheims Coach gleich noch klar, dass die zwei jüngsten Siege des VfL nach der Rückkehr von Stürmer und Wortführer Max Kruse seine Jungs keineswegs in Ehrfurcht erstarren lässt.

Personell muss Hoeneß mit ein paar Ausfällen zurecht kommen, aber sein in der Breite stark besetzter Kader lässt ihm genug Optionen. Der Langzeitverletzte Ermin Bicakcic, Robert Skov und Chris Richards fahren nicht mit an den Mittellandkanal, auch bei Angelo Stiller setzt Hoeneß "sehr große Fragezeichen". Nicht aus Verletzungsgründen fehlen Florian Grillitsch und Denis Geiger, die beide gelbgesperrt sind. Das wiederum könnte eine neue Chance für Sebastian Rudy sein. "Hoffes" Rekordspieler spielte zuletzt nur eine untergeordnete Rolle und kam auf für ihn unbefriedigende Einsatzzeiten. Doch Hoeneß machte dem 31-Jährigen Hoffnung auf einen längeren Auftritt." Seine Chancen stehen gut. Er wird sicher über einen Kurzeinsatz hinauskommen", gab er einen Einblick in seine Überlegungen, auch wenn er bezüglich seiner Startformation noch nicht zu einem "finalen" Entschluss gekommen sei.

Dies dürfte weniger für Andrej Kramaric gelten, Hoeneß verriet immerhin so viel. "Er ist gut reingekommen, es geht Richtung voller Fitness und er ist für mich eine klare Option", sagte er über den kroatischen Ausnahmefußballer, der sich zum zweiten Mal mit dem Corona-Virus infiziert hatte und Mitte der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen konnte.

Ungern schaute Hoeneß auf RNZ-Nachfrage noch einmal zwei Wochen zurück auf das letzte Auswärtsspiel, als es in Mainz völlig unnötig eine 0:2-Niederlage gegeben hatte. Der Mainzer Trainer Bo Svensson gab frisch, fromm, fröhlich und frei, mit drei Punkten im Gepäck nachher zu, dass Hoffenheim die bessere Mannschaft gewesen wäre.

"Wir waren geduldig, wussten, dass viel in die richtige Richtung läuft und sind ruhig geblieben. Trotzdem waren wir angefressen und wollten endlich mal den Dreier", beschrieb Hoeneß die Phase vorm erlösenden 2:0-Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen Arminia Bielefeld. Der spülte sein Team beim Kampf um die internationalen Plätze wieder an einen Champions-League-Platz ran.

"Jetzt geht’s weiter", sagte Hoeneß zum Abschluss fest entschlossen. Lobende Worte für die Leistung seiner Profis würde er am frühen Samstagabend von seinem Wolfsburger Kollegen Florian Kohfeldt gerne hören – aber nur unter der Voraussetzung, dass das eigene Punktekonto weiter aufgefüllt worden ist.