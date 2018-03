Mannheim. (miwi) Ein Vorbereitungsstart bei einem Fußballklub versprüht im Sommer immer mehr Charme als das Auftakttraining nach der Winterpause. Das liegt alleine an den Außentemperaturen, die am Montag am Alsenweg dafür sorgten, dass die Beobachter der Übungseinheit ihre Hände tief in den Jackentaschen vergruben. Spannend war es trotzdem, schließlich gab beim SV Waldhof Bernhard Trares seinen Einstand auf dem Trainingsplatz.

Immerhin knapp 50 Schaulustige hatte die Rückkehr von Trares an den Rand des Übungsareals gelockt. Sie wollten aus nächster Nähe einen ersten Eindruck von dem Mann bekommen, der mit dem Klub ihrer Zuneigung den Aufstieg in die Dritte Liga bewerkstelligen soll. Trares selbst stand im Frühjahr 2002 selbst letztmals auf dem Trainingsplatz am Alsenweg, damals noch als Spieler. Am Montag kehrte er mit einer Jacke zurück, auf der die Buchstaben "T und R" für Trainer aufgebügelt waren.

Knapp zwei Stunden arbeitete der Fußballlehrer mit seinen Schützlingen auf dem Platz. In dieser Woche sind jeden Tag zwei Trainingseinheiten angesetzt, zusätzlich am Donnerstag (19 Uhr, Kunstrasen in Schlierbach) ein erstes Testspiel bei der DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal. Trares wird die Quantität seines Trainings nicht vorgeworfen werden können. "Wir befinden uns in der Vorbereitung", sagte der Coach und plant, das Pensum für seine Spieler in den kommenden Wochen hochzuhalten. Schließlich gilt es, sich perfekt auf die kommenden Monate vorzubereiten, in denen es darum geht, sich noch einmal für die Aufstiegsspiele zu qualifizieren.

"Wir wollen das Spieltempo verändern, um besser gewappnet gegen defensiv agierende Gegner zu sein", sagte Trares am Montag. Alles will der neue Trainer nicht über den Haufen werfen, sondern nur an einigen Stellschrauben drehen. "Die Mannschaft war bislang ja nicht unerfolgreich", verwies Trares auf die guten Resultate der Waldhöfer vor der Winterpause.

An die möchte Nicolas Hebisch gerne anknüpfen und hofft deshalb darauf, dass der Gewöhnungsprozess an den neuen Trainer schnell abgeschlossen ist. "Am Anfang gibt es immer eine Eingewöhnung, bis man weiß, wie der neue Coach arbeiten möchte", sagte der Stürmer. Diese Art des gegenseitigen "Beschnupperns" sollte die Ziele aber nicht gefährden, schließlich verfolgen die Spieler die gleichen wie der Übungsleiter.

Mit dem Wechsel von Michael Fink hin zu Trares wollte sich Hebisch nicht mehr beschäftigen. Ein Stück weit sei der zwar überraschend gekommen, aber kein Thema mehr. "Wir können das ja ohnehin nicht beeinflussen", erklärte der Torjäger. Also will er sich viel mehr darauf konzentrieren, gut im Training zu arbeiten, um sich einen Platz in der Startformation zu sichern. Diesen Plan hat er mit den Kollegen gemein, die gestern mit ihm auf dem Platz standen. Jeder hat schließlich eine neue Chance, sich dem Coach zu beweisen, weiß Hebisch: "Das ist ja immer so."

Auf drei etablierte Kräfte musste der neue Chef übrigens verzichten, sie konnten sich (noch) nicht in Szene setzen. Lukas Kiefer, Hassan Amin und Mete Celik fehlten wegen eines grippalen Infektes, sollten in den kommenden Tagen aber zur Übungsgruppe stoßen.