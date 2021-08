Der Artikel zu den Ab- und Zugängen und Wechselgerüchten rund um die TSG Hoffenheim wird stetig aktualisiert

Hannover. (dpa) Die TSG Hoffenheim verleiht Stürmer Maximilian Beier für eine Saison an Fußball-Zweitligist Hannover 96. Der 18-Jährige, der schon für die deutsche U17-Nationalmannschaft spielte, wechselt bis zum 30. Juni 2022 zu den Niedersachsen, wie beide Clubs am Donnerstag mitteilten.

Beier kam bislang neunmal in der Bundesliga für Hoffenheim zum Einsatz und erzielte in zwei Spielen zwei Tore in der Europa League. Bei der TSG hat er noch einen Vertrag bis Sommer 2024.

Update: Donnerstag, 19. August 2021, 11.55 Uhr

Hoffenheim verleiht Stafylidis bis zum Saisonende nach Bochum

Konstantinos Stafylidis. Foto: APF

Sinsheim/Bochum. (dpa) Defensivspieler Konstantinos Stafylidis wechselt bis zum Ende der Bundesliga-Spielzeit auf Leihbasis von der TSG 1899 Hoffenheim zum VfL Bochum. Dies teilten beide Clubs am Sonntag mit. "Für Stafy ist es in der vergangenen Spielzeit insbesondere verletzungsbedingt nicht so gelaufen, wie er und wir uns das gewünscht haben. Deshalb sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass eine Leihe innerhalb der Bundesliga zu diesem Zeitpunkt der richtige Schritt ist", sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen. Der 27 Jahre alte Linksverteidiger hat bei der TSG noch einen Vertrag bis Juni 2023.

"Konstantinos Stafylidis erfüllt unser Anforderungsprofil", sagte Bochums Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz. "Er ist top ausgebildet, kennt die Bundesliga, verfügt zudem über internationale Erfahrung und erhöht die Qualität in unserem Kader."

Update: Sonntag, 1. August 2021, 14.46 Uhr

Defensivspieler Amade wechselt nach Belgien

Alfons Amade. Foto: APF

Rottach-Egern. (dpa) Alfons Amade verlässt den Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Wie der Verein am Samstag mitteilte, wechselt der 21 Jahre alte Defensivspieler mit sofortiger Wirkung zum belgischen Erstligisten KV Ostende. Amade hatte bei den Hoffenheimern noch einen Vertrag bis zum Juni 2022. Der deutsche Junioren-Nationalspieler feierte sein Bundesliga-Debüt 2019, kam zuletzt aber mehr in der U23 zum Einsatz. Über die Höhe der Ablösesumme ist nichts bekannt.

Update: Samstag, 24. Juli 2021, 14.12 Uhr

Niederländer Hoogma wird an Greuther Fürth ausgeliehen

Justin Hoogma am Ball mit gelbem Leibchen. Foto: dpa

Zuzenhausen. (dpa) Die TSG Hoffenheim hat Abwehrspieler Justin Hoogma an den Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth ausgeliehen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wurde der Vertrag des 23-Jährigen vorzeitig um ein Jahr bis 30. Juni 2023 verlängert. Der Niederländer spielte zuletzt ebenfalls auf Leihbasis für zwei Spielzeiten in seinem Heimatland beim FC Utrecht.

Beim Tabellensechsten der Eredivisie hatte sich Hoogma in dieser Zeit als Stammspieler etabliert, bevor ihn eine Knöchelverletzung in der Rückrunde der vergangenen Saison lange pausieren ließ.

"Wir haben aktuell die Aufgabe, unseren Kader sinnvoll zu strukturieren und versuchen dabei, eine möglichst optimale Lösung für jeden einzelnen Spieler zu finden", sagte Alexander Rosen, Direktor Profi-Fußball bei der TSG. "Im Fall von Justin sind wir überzeugt davon, dass uns dies mit der Leihe zu einem Bundesligisten gelungen ist." Nach einer für ihn komplizierten Halbserie könne er sich dort auf Topniveau weiterentwickeln.

Update: Donnerstag, 15. Juli 2021, 15.11 Uhr

Melayro Bogarde (M.) in Aktion. Foto: dpa

Vertrag mit Abwehrspieler Bogarde bis 2024 verlängert

Zuzenhausen. (dpa) Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit Abwehrspieler Melayro Bogarde bis zum Sommer 2024 verlängert. Der 19 Jahre alte Niederländer war 2018 von Feyenoord Rotterdam ins Hoffenheimer Nachwuchsleistungszentrum gewechselt und debütierte im Mai 2020 in der Bundesliga. Bisher bestritt Bogarde 16 Pflichtspiele für die TSG.

"Melayro ist ein hochtalentierter, technisch versierter und flexibler Defensivspieler, der in seinen Einsätzen - auch schon auf europäischer Ebene - vielversprechende Eindrücke hinterlassen konnte", sagte Hoffenheims Profi-Chef Alexander Rosen am Mittwoch.

Update: Mittwoch, 30. Juni 2021, 15.16 Uhr

Rekordspieler Sebastian Rudy bis 2023 verpflichtet

Sebastian Rudy. Foto: APF

Zuzenhausen. (dpa) Sebastian Rudy heuert zum vierten Mal in seiner Karriere bei der TSG an. Der 31 Jahre alte Rekordspieler des Vereins unterschrieb am Montag einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2023. Rudy spielte bereits von 2010 bis 2017 für Hoffenheim und wurde später zweimal vom FC Schalke 04 an die Kraichgauer verliehen. Insgesamt absolvierte der 29-malige Nationalspieler bisher 315 Bundesligaspiele, davon 252 für die Hoffenheimer.

"Sebastian und die TSG, das passt einfach hervorragend zusammen und ist zu einer echten Erfolgsgeschichte geworden, die nun fortgeschrieben wird. Eine derart lange Zusammenarbeit ist gerade in der schnelllebigen Welt des Fußballs außergewöhnlich", sagte TSG-Profichef Alexander Rosen.

Rudy hatte seinen bis 2022 gültigen Vertrag bei Schalke 04 vor einigen Tagen aufgelöst. An dem Mittelfeldspieler sollen auch italienische Clubs interessiert gewesen sein, am Ende entschied er sich aber erneut für Hoffenheim. "Ich freue mich nun wieder fest bei der TSG zu sein und bin sehr dankbar für das Vertrauen über die vielen Jahre", sagte Rudy. "Wir haben hier in der zurückliegenden Zeit zusammen viel erreicht, und gerade in der außergewöhnlichen vergangenen Saison hat mich wieder der große Zusammenhalt aller hier im Club begeistert."

Nicht für die TSG spielen wird in der kommenden Saison Ilay Elmkies. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum österreichischen Erstligisten Admira Wacker Mödling.

Update: Montag, 28. Juni 2021, 15.24 Uhr

Jan Mayer in die Geschäftsführung berufen

Zuzenhausen. (dpa) Die Gesellschafter der TSG Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH haben den Sportwissenschaftler und Diplom-Psychologen Jan Mayer in die Geschäftsführung berufen. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, soll er sich in dem aus ihm, Frank Briel und Denni Strich bestehenden Gremium neben den Themen Innovation und Wissenschaft vor allem um die Unternehmensentwicklung kümmern.

"Mit dieser Entscheidung verdeutlichen wir, welch hohen Stellenwert sowohl die auf wissenschaftlicher Arbeit basierende Weiterentwicklung des Sports als auch die individuelle Förderung der Mitarbeiter sowie der Unternehmenskultur bei der TSG Hoffenheim genießen", sagte Mehrheitsgesellschafter Dietmar Hopp. "Wir sind überzeugt von dem Potenzial der TSG, das wir mit motivierten Mitarbeitern weiter heben wollen." Mayer arbeitet bereits seit 13 Jahren für die TSG.

Update: Montag, 7. Juni 2021, 14.55 Uhr