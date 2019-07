Mannheim. (RNZ) Nach dem geschafften Aufstieg in die Dritte Liga plant der SV Waldhof mit Hochdruck am neuen Kader für die Profiklasse. Alle Entwicklungen können Sie hier in unserem Transfer-Ticker nachlesen. Der Artikel wird ständig aktualisiert.

> Dienstag, 9. Juli: Mittelfeldspieler Timo Kern verlässt den Drittliga-Aufsteiger SV Waldhof Mannheim und wechselt zum Liga-Rivalen FC Bayern München II. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Clubs Stillschweigen, wie die Mannheimer am Dienstag mitteilten. "Rein sportlich gesehen ist der Wechsel von Timo für uns ein Verlust. Seine Qualität und Torgefährlichkeit haben sich herumgesprochen", sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares. Finanziell aber dürfte sich Kerns Abschied für den SVW lohnen. Die Münchner, die ebenfalls in die 3. Liga aufgestiegen waren, dürften mehr als 300.000 Euro für den torgefährlichen 29-Jährigen überweisen. (dpa)

Arianit Ferati, hier noch im roten Trikot des VfB Stuttgart. Foto: dpa

> Dienstag, 9. Juli: Der SV Waldhof Mannheim hat den Angreifer Arianit Ferati vom Hamburger SV verpflichtet. Der 21-Jährige erhält beim Traditionsclub einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021, wie die Mannheimer am Dienstag mitteilten. In der vergangenen Saison spielte der Deutsch-Kosovare für die zweite HSV-Mannschaft in der Fußball-Regionalliga, wo ihm in 13 Spielen drei Tore und drei Vorlagen gelungen waren. "Arianit Ferati ist ein schneller, technisch versierter Spieler mit viel Talent", sagte der Sportliche Leiter des SV Waldhof, Jochen Kientz. (dpa)

Kevin Koffi. Foto: SVW

> Donnerstag, 20. Juni: Er stand nicht ganz oben auf der Wunschliste, ist aber dennoch ein guter Griff: Der SV Waldhof hat mit Kevin Koffi einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Der 32-Jährige kommt ablösefrei von der SV Elversberg nach Mannheim und hat einen Vertrag bis Juli 2020 unterschrieben. "Kevin wird unsere Optionen in der Offensive noch einmal deutlich verbessern", ist sich Jochen Kientz, Sportlicher Leiter, sicher.

In der abgelaufenen Saison sicherte sich Koffi mit 19 Treffern die Torjägerkanone in der Regionalliga Südwest und verwies mit Valmir Sulejmani (18) und Timo Kern (17) zwei Waldhöfer auf die Plätze. Künftig stehen die drei besten Torschützen gemeinsam in einem Team. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Waldhof ist ein toller Verein", sagt Koffi, der vor seiner Zeit in Elversberg lange Jahre in Belgien spielte. Dort kam er auf 41 Einsätze in der ersten und 84 Einsätze in der zweiten Liga. Vor allem in der zweitklassigen Proximus League hatte er mit 42 Toren eine sehr gute Quote, die er in Elversberg bestätigte.

"Kevin ist körperlich stark, hat seine Qualitäten im Abschluss und ist ein richtig guter Typ", sagt Waldhof-Coach Bernhard Trares, der froh ist, ab sofort eine weitere torgefährliche Alternative in seinem Kader zu haben. Die drei besten Torjäger der zurückliegenden Saison in der Regionalliga tragen künftig das SVW-Trikot. Im Training kann sich Koffi jetzt an die Kollegen gewöhnen. Auch an Timo Kern, der nach seiner Erkältung in den Trainingsbetrieb eingestiegen ist. (miwi)

> Mittwoch, 19. Juni: Drittliga-Aufsteiger SV Waldhof Mannheim hat nach dem Vorbereitungsauftakt einen langfristigen Ausfall zu beklagen. Abwehrspieler Jan Just zog sich am Montag einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu und wird damit monatelang fehlen, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. «Natürlich ist diese Diagnose für mich ein Schock, aber ich bin ein positiver Mensch und werde hart an meiner Rückkehr arbeiten», sagte der 22-Jährige. Just hatte gerade erst einen Zehenbruch auskuriert. (dpa-lsw)

> Donnerstag, 13. Juni: Wenige Tage vor dem Vorbereitungsstart hat Drittliga-Aufsteiger Waldhof Mannheim den Vertrag mit seinem Sportlichen Leiter Jochen Kientz um ein Jahr bis Sommer 2020 verlängert. «Jochen Kientz leistet hervorragende Arbeit und hat enormen Anteil am Erfolg der vergangenen Jahre», sagte Geschäftsführer Markus Kompp laut Mitteilung vom Donnerstag. Kientz ist seit Dezember 2017 im Amt.

Jochen Kientz, der Sportliche Leiter des SV Waldhof. Foto: Imago

Mannheim ist in der kommenden Saison erstmals seit dem Abstieg aus der 2. Liga vor 16 Jahren wieder im Profifußball vertreten. Trainingsauftakt für die Saison ist am kommenden Montag.

> Mittwoch, 5. Juni: Noch immer beschäftigt die Waldhöfer das Interesse von Zweitligist Jahn Regensburg an Timo Kern. Der Aufstiegsgarant möchte trotz laufenden Vertrages bis Juni 2020 gerne wechseln, die Waldhöfer ihn nur gegen eine entsprechende Ablösesumme ziehen lassen.

Ein Gebot von etwa 170.000 Euro war den Verantwortlichen beim SVW zu wenig. Ob die Regensburger noch einmal nachlegen, ist offen. Vermutlich würden die Mannheimer erst bei einer Summe, die mindestens doppelt so hoch ist, darüber nachdenken, Kern ziehen zu lassen.

Der sportliche Leiter Jochen Kientz hat die Personalie Kern natürlich auf dem Schirm, ist parallel dazu aber auf der Suche nach Alternativen auf anderen Positionen. "Wir suchen noch einen jungen Torhüter, einen weiteren und möglichst jungen Innenverteidiger", erklärt der 46-Jährige. Zudem benötigt der Kader Auffrischung für das Sturmzentrum und die linke Außenbahn. "Das Grundgerüst steht aber", macht Kientz deutlich.

> Mittwoch, 5. Juni: Mittelfeldspieler Mohamed Gouaida wechselt vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen zum Drittliga-Aufsteiger SV Waldhof Mannheim. Dort erhält er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, teilte der SV Waldhof am Dienstag mit.

Zuvor war der Vertrag des 26-Jährigen in Sandhausen, wohin Gouaida erst im vergangenen Sommer vom Hamburger SV II gewechselt war, aufgelöst worden. Das gab der SVS bekannt. Der Spieler mit französischem und tunesischem Pass hatte für Sandhausen drei Zweitliga-Spiele bestritten.

> Dienstag, 14. Mai: Aufsteiger SV Waldhof Mannheim hat Mittelfeldspieler Benedict dos Santos als weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der 3. Liga verpflichtet. Der 21-Jährige kommt vom VfB Stuttgart II und erhält bei den Mannheimern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, wie der Fußball-Regionalligist am Dienstag mitteilte. "Benedict hat in dieser Regionalliga-Saison schon bewiesen, dass er durchaus Potenzial besitzt", sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares.