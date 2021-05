Hier lesen Sie alles rund um alle Zugänge, Abgänge und die Entwicklung des Kaders des SV Waldhof Mannheim - der Artikel wird stetig aktualisiert

Mannheim. (dh) Dass Max Christiansen den SV Waldhof nach dieser Saison verlassen wird, überrascht nicht - am Dienstag bestätigte der Verein den Wechsel.

Der Vertrag des Mittelfeld-Manns läuft nach dieser Saison aus. Und ab der kommenden wird er in der Ersten Liga bei Greuther Fürth auflaufen. "Ich möchte mich beim SV Waldhof Mannheim für die vergangenen zwei Jahre bedanken. Auch wenn die Zeit jetzt ein Ende findet, waren die beiden Spielzeiten für die Buwe sehr schön und ich werde die Zeit hier in Mannheim nicht vergessen. Vor allem der Fansupport vor der Pandemie in der Aufstiegssaison war unbeschreiblich. Die Möglichkeit bei der SpVgg Greuther Fürth zu unterschreiben ist eine große Chance für mich, die ich nun unbedingt nutzen möchte", sagt der 24-Jährige zum Abschied.

Der Vertrag soll schon vor längerer Zeit ausgehandelt worden sein. Damals war auch noch nicht klar, dass die Fürther künftig in der Bundesliga am Ball sein werden. Für Christiansen, der beim SVW zu den Leistungsträgern zählte, wird das eine große Herausforderung.

"Sehr gerne hätten wir Max Christiansen auch in den kommenden Jahren bei uns spielen sehen. Es ist aber klar, dass wenn ein Spieler ein Angebot von einem Verein aus der 1. Bundesliga erhält, den nächsten Schritt gehen möchte. Max hat uns in den vergangenen zwei Spielzeiten viel Freude bereitet und wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", so Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SV Waldhof Mannheim.

Update: Dienstag, 25. Mai 2021, 16.33 Uhr

Möglicher Kientz-Abgang sorgt für Unruhe

Mannheim. (rodi) Wer am Montag nach dem Drittligaspiel des SV Waldhof gegen den Halleschen FC das Mannheimer Carl-Benz-Stadion verließ und dabei in die Augen einiger Funktionäre schaute, musste annehmen, dass die Blauschwarzen gerade eine Niederlage kassiert und eine enttäuschende Vorstellung geboten hätten.

Es machte den Eindruck, dass es einigen Herrschaften unangenehm war, dass der SVW stattdessen mit 3:2 die drei Punkte holen konnte. Längst scheint hinter den Kulissen ein Kampf um Macht und Einfluss ausgebrochen zu sein. Es geht um die künftige Ausrichtung. Kritisch sehen Teile der Aufsichtsräte und Mitarbeiter der Spielbetriebs GmbH die sportliche Bilanz in dieser Saison. Dass es zwischen Geschäftsführer Markus Kompp und dem Sportlichen Leiter Jochen Kientz schon öfter Spannungen gegeben hat, ist ein offenes Geheimnis.

Ob Kientz trotz eines noch laufenden Vertrages bis Juni 2022 den zukünftigen Kader planen wird, scheint immer fraglicher. Wie bereits am Dienstag gemeldet, soll Kientz mit Zweitligist Hannover 96 Verhandlungen führen.

Die RNZ konfrontierte Kompp mit den Gerüchten. Er hatte sich mit Kientz bereits am Dienstagmittag über sie unterhalten. Kam der Sportliche Leiter vielleicht sogar mit einem Wechselwunsch auf ihn zu? Kompp zur RNZ: "Nein. Jochen hat konkrete Wechselgedanken dementiert. Dennoch ist der Fußball ein schnelllebiges Geschäft. Jochen hat mir zugesichert, dass er mir Bescheid gibt, wenn sich an der Situation etwas ändern sollte, dass wir entsprechend frühzeitig planen können."

Ein Abgang von Kientz wäre für Trainer Patrick Glöckner von Nachteil, da er vom Sportlichen Leiter stets Rückendeckung erhielt. Zu seiner Zukunft konnte sich Glöckner am Montag nicht konkret äußern. "Ich würde gerne bleiben", sagte er. "Wir werden es aber erst wissen, wenn wir uns ausgetauscht haben und klar ist, was wir für die nächste Saison wollen."

Die Mannschaft sendete ein deutliches Zeichen und warf sich für ihren Coach in jeden Ball, um den knappen Vorsprung ins Ziel zu retten. Mit nun 48 Punkten wurde das ausgerufene Saisonziel von 47 Punkten bereits übertroffen.

Wer auch immer das Team künftig coacht, auf die Dienste von Mittelfeldmotor Marco Schuster, den es nach vier Spielzeiten in Mannheim für die neue Saison zum Zweitligisten SC Paderborn zieht, muss er verzichten. Auch drei weitere Leistungsträger (Max Christiansen, Arianit Ferati und Jan Hendrik Marx) haben ein Angebot zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen. Alle vier Spieler sind ablösefrei. Etwas kosten würde andere Vereine aber ein Transfer von Waldhofs treffsicherstem Schützen Dominik Martinovic, der nach seinem Doppelpack gegen Halle nun schon auf 13 Treffer und acht Vorlagen kommt. In der letzten Saison schaffte er für Sonnenhof Großaspach lediglich vier Tore. "Der ganze Verein, Trainer und die Mannschaft haben mir das Vertrauen gegeben. Ich bin natürlich sehr zufrieden mit meiner Bilanz", hat der 24-jährige nachweislich einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Update: Dienstag, 11. Mai 2021, 19.45 Uhr

Verlässt der Sportliche Leiter Jochen Kientz den SVW?

Mannheim. (dh) Nach Informationen der RNZ führt Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SV Waldhof Mannheim, Gespräche mit Hannover 96. Der Zweitligist hat erst am Montag die Verpflichtung des neuen Cheftrainers Jan Zimmermann bekannt gegeben und soll noch auf der Suche nach einem Funktionär sein.

Kientz' Vertrag läuft über die aktuelle Spielzeit hinaus und endet offiziell am Ende der Saison 21/22. Zuletzt gab es aber immer wieder Spannungen zwischen dem Sportlichen Leiter und der Vereinsführung, weshalb es fraglich ist, ob er seinen Vertrag erfüllen wird.

Update: Dienstag, 11. Mai 2021, 16.10 Uhr

Schuster wechselt nach Paderborn

Mannheim. (dpa) Der SV Waldhof Mannheim muss Mittelfeldspieler Marco Schuster nach Saisonende zum Fußball-Zweitligisten SC Paderborn ziehen lassen. Trotz "großer Bemühungen" sei es nicht gelungen, den 25-Jährigen weiter in Mannheim zu halten, teilte der Verein am Dienstag mit. Waldhof hat seit Montagabend den Klassenverbleib in der 3. Liga sicher.