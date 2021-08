Der Artikel zu den Ab- und Zugängen und Wechselgerüchten rund um die Rhein-Neckar Löwen wird stetig aktualisiert

Mannheim. (dpa) Der slowenische Handball-Nationalspieler Kristjan Horzen kommt früher als geplant zu den Rhein-Neckar Löwen. Man habe sich mit Sloweniens Rekordmeister RK Celje auf einen sofortigen Wechsel des 21 Jahre alten Kreisläufers geeinigt, teilte der Bundesligist am Freitag mit.

Zunächst sollte Horzen, der Mitte Juli einen Zweijahresvertrag unterschrieben hatte, erst von 2022 an für die Mannheimer spielen. Nun werde er schon zum Liga-Auftakt am 9. September mit dem Auswärtsspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf zur Verfügung stehen, erklärten die Löwen. "Ich wollte unbedingt sofort in die Bundesliga und bedanke mich bei allen Beteiligten, dass mein Traum schon in diesem Jahr möglich wird", wird Horzen in der Mitteilung zitiert.

Update: Freitag, 13. August 2021, 10.34 Uhr

Heidelberg. (tib) Es ist doch sehr komisch, wenn ein Spielertransfer verkündet wird, obwohl noch nicht alle Details geklärt sind. So gaben die Handballer der Rhein-Neckar Löwen am Dienstag bekannt, den slowenischen Nationalspieler Kristjan Horzen verpflichtet zu haben – ab "spätestens" Sommer 2022.

Heißt erstens: Der 21-Jährige hat noch einen gültigen Vertrag beim Spitzenteam RK Celje und hat deshalb auch erst ab der übernächsten Spielzeit, wenn übrigens auch Sebastian Hinze als Trainer kommt, unterschrieben. Und zweitens: Die Löwen wollen den Kreisläufer schon in diesem Sommer haben, konnten sich mit seinem Arbeitgeber aber (noch) nicht auf eine Ablöse oder einen anderen Deal einigen.

Falls dies in den nächsten Wochen nicht gelingt, droht die kommende Spielzeit, in der noch Klaus Gärtner Regie führt, zur Übergangssaison zu werden. Klar ist, dass Jannik Kohlbacher am Kreis über jede Entlastung froh wäre.

Denn ein gestandener Deckungsspieler für den Innenblock, der auch offensiv als Leistungsträger eingesetzt werden kann, fehlt für die kommende Saison noch immer. Schließlich waren es zuletzt die zwei Spezialistenwechsel von Abwehr zu Angriff, die das Löwen-Spiel stets langsam gemacht haben.

Zudem hatte der Isländer Ymir Örn Gislason, der sich in der Abwehr zum Stammspieler entwickelt hat, im Gespräch mit der RNZ immer wieder betont, sich in der Zukunft mehr Einsatzzeiten im Angriff auszurechnen.

Da soll nun Horzen spielen. Er ist 1,92 Meter groß, jung, international erfahren – mit Celje spielte er Champions League, in der slowenischen Nationalmannschaft durfte er sich ebenfalls schon zeigen.

In Sachen Saisonstart gibt’s übrigens etwas mehr Klarheit. Die Löwen treffen in der ersten Qualifikations-Runde zur EHF European League auf Sport Toto SK aus der Türkei. Das Hinspiel findet am letzten August-Wochenende statt, das Rückspiel Anfang September. Sollte diese Aufgabe glücken, muss noch die zweite Quali-Runde überstanden werden, um in der regulären Gruppenphase mitspielen zu dürfen.

Update: Dienstag, 20. Juli 2021, 20.39 Uhr

Diocou wird vom FC Barcelona ausgeliehen

Mamadou Diocou. Foto: FCB

Heidelberg. (tib) Vor zwölf Tagen fragte die RNZ bereits: "Was reimt sich auf Mamadou?" Die Antwort ist simpel und seit Dienstagmittag auch offiziell bestätigt: Der spanische Rechtsaußen Mamadou Diocou wechselt vom amtierenden Champions-League-Sieger FC Barcelona zu den Handballern der Rhein-Neckar Löwen – der 21-Jährige wird für zwei Jahre ausgeliehen und soll in dieser Zeit ein Duo mit Rekordspieler Patrick Groetzki bilden.

"Ich komme in die stärkste Liga der Welt und brenne darauf, mich Woche für Woche auf dem höchsten Niveau beweisen zu können", sagt Diocou. Der Linkshänder stammt aus dem Senegal, durchlief in seiner Jugend alle Nachwuchsteams des FC Barcelona und spielte mit Neuzugang Juri Knorr zusammen.

Neben Mittelmann Knorr und dem finnischen Linksaußen Benjamin Helander ist Diocou der dritte Neue bei den Löwen. Der Transfer des Spaniers bedeutet, dass es für Junglöwe Kaspar Veigel, der mit guten Leistungen ein würdiger Ersatzmann war, keine Zukunft gibt. Veigel will sich wohl auf den Aufbau seiner Bekleidungsmarke konzentrieren.

Viel spannender ist aber: Wie reagiert man auf die Abgänge von Romain Lagarde und Jesper Nielsen? Gibt’s Entlastung für Jannik Kohlbacher? Ein Kreisläufer, der im Innenblock decken kann, würde dem Löwen-Kader sicherlich nicht schaden.

Viel Zeit bleibt nicht, denn die neue Saison beginnt für die Löwen bereits am letzten August-Wochenende. Denn: Um sich für die Gruppenphase der EHF European League zu qualifizieren, müssen zunächst vier Spiele in zwei Quali-Runden überstanden werden.

Wer in der ersten Runde Gegner ist, entscheidet sich bei der Auslosung in der kommenden Woche (Dienstag/11 Uhr). Möglich sind unter anderem TTH Holstebro (Dänemark), Fenix Toulouse (Frankreich), BM Granollers (Spanien), RK Celje (Slowenien), HC Kriens-Luzern (Schweiz), Bjerringbro-Silkeborg (Dänemark), Maccabi Rishon-Le-Zion (Israel), Spor Toto SK (Türkei) oder Aguas Santas Milaneza (Portugal).

Übersteht man diese, könnten in der zweiten Runde sogar der TBV Lemgo oder die Füchse Berlin warten. Alternativ aber auch Klubs wie PAUC Handball (Frankreich), den neuen Verein von Romain Lagarde, Sporting Lissabon (Portugal), USAM Nîmes Gard (Frankreich) oder Orlen Wisla Plock (Polen).

Es kann eine sportliche – aber auch geografische – Abenteuerreise werden.

Update: Dienstag, 13. Juli 2021, 20.15 Uhr

Romain Lagarde geht aus "privaten Gründen"

Der französische Nationalspieler Romain Lagarde vom HBC Nantes (rechts) sollte im Sommer 2020 nach Mannheim wechseln. Möglicherweise kommt er schon früher. Foto: dpa

Mannheim. (dpa/lsw) Aus privaten Gründen löst Handballer Romain Lagarde seinen Vertrag mit den Rhein-Neckar Löwen vorzeitig auf und kehrt nach dem Saisonende in seine französische Heimat zurück. Der Rückraumspieler werde künftig für Frankreichs Erstligisten Pays d'Aix UC spielen, teilte der Bundesligist am Montag mit. "Der Schritt, die Rhein-Neckar Löwen zu verlassen, fällt mir unheimlich schwer. Es gibt aber im Leben manchmal Dinge, die wichtiger als Handball sind", sagte Lagarde.

Der 24-Jährige war 2019 in die Bundesliga gewechselt, sein Vertrag lief eigentlich noch bis zum Sommer 2023. "Er hat jedoch ernste und ausschließlich private Gründe, die wir selbstverständlich akzeptieren", sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. "Es bringt nichts, einen Spieler bei uns zu halten, wenn er mit dem Kopf mehr mit anderen Dingen beschäftigt ist."

Update: Montag, 21. Juni 2021, 11.38 Uhr

Finne Benjamin Helander kommt

Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Jerry Tollbring heißt nun Benjamin Helander – selbstverständlich nur im übertragenen Sinne. Die Rhein-Neckar Löwen haben am Mittwoch den nächsten Neuzugang – den zweiten nach Senkrechtstarter Juri Knorr – für die kommende Saison vorgestellt. Die Lücke, die Tollbring mit seinem vorzeitigen Abgang zu GOG Gudme nach Dänemark hinterlässt, soll ein talentierter Finne aus der schwedischen Liga schließen. Der Ersatzmann für Vereinslegende Uwe Gensheimer auf Linksaußen heißt also nicht mehr Tollbring, sondern nun Helander.

Jennifer Kettemann sagt dazu: "Grundsätzlich sehen wir auch in unserem Nachwuchsbereich einige Spieler, denen wir in absehbarer Zeit den Sprung in unseren Bundesligakader zutrauen." Die Geschäftsführerin meint konkret, dass bei den Profis auch schon Talente wie Lion Zacharias (17) reinschnuppern durften. Kettemann: "Wir wollen unseren sehr jungen Nachwuchsspielern allerdings ausreichend Zeit geben, sich ohne Druck für die Bundesliga zu entwickeln."

Deshalb hat man nicht nur einen Ersatzmann für die linke Außenbahn geholt, sondern wird wohl auch in naher Zukunft eine Alternative für die rechte Seite und Patrick Groetzki vorstellen.

Wer ist also der neue Löwen-Linksaußen? Der Rechtshänder ist 22 Jahre alt, finnischer Nationalspieler und kommt vom schwedischen Erstligisten Alingsås. Als 15-Jähriger wechselte er aus seiner Heimat in das Vereinsinternat und durchlief alle Jugendteams des Traditionsvereins. Er sagt: "Jedes Kind träumt als junger Handballer von der deutschen Bundesliga, deshalb musste ich überhaupt nicht überlegen, als die Anfrage kam."

Über die Vertragsdauer gab es in der Mitteilung keine Angabe. Gensheimer ist noch bis 2022 an die Löwen gebunden.

Helander soll – typisch für einen Außenspieler – mit seiner Schnelligkeit, Technik und Unbekümmertheit überzeugen. Der Finne sagt, es fühle sich noch unwirklich an, ab Sommer mit einigen der weltbesten Spieler zusammenzuspielen: "Ein neues Land, eine neue Liga und natürlich auch eine neue Sprache. Für mich beginnt ein großes Abenteuer, auf das ich mich sehr freue."

Und eine neue Situation. Es gibt schließlich dankbarere Rollen, als sich mit Uwe Gensheimer um Spielanteile zu streiten. Jerry Tollbring kann ein Lied davon singen.

Mannheim. (dpa) Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen hat die Position hinter National-Linksaußen Uwe Gensheimer neu besetzt. Zur kommenden Saison wechselt der 22-jährige Benjamin Helander vom schwedischen Erstligisten Alingsas HK zu den Mannheimern. Über die Laufzeit des Vertrages mit dem finnischen Nationalspieler machten die Löwen am Mittwoch keine Angaben.

Helander wird im Löwen-Kader die Position von Jerry Tollbring einnehmen, der nach vier Jahren in Mannheim zum dänischen Spitzenclub GOG Håndbold wechselt. "Für ihn wird es ein großer Sprung von der schwedischen Liga in die Bundesliga, aber er bringt alle Voraussetzungen mit, um ein richtig guter Bundesligaspieler zu werden", sagte der sportliche Leiter der Löwen, Oliver Roggisch.

Der deutsche Meister von 2016 und 2017 steht am Wochenende im Finalturnier der neuen European League. Gegner im Halbfinale am Samstag (20.45 Uhr/DAZN) ist der Bundesligarivale Füchse Berlin. Sollten die Löwen das Endspiel erreichen, geht es entweder gegen den SC Magdeburg oder das polnische Team von Wisla Plock.

Update: Mittwoch, 19. Mai 2021, 10.47 Uhr

Torwart Katsigiannis verabschiedet sich

Nikolas Katsigiannis. Foto: Rhein-Neckar Löwen

Mannheim. (dpa) Der frühere deutsche Nationaltorwart Nikolas Katsigiannis wird nach Saisonende keinen neuen Vertrag beim Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen erhalten. "Mit Nikolas Katsigiannis war immer abgesprochen, dass er nur in dieser Saison bei uns spielen wird", sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann am Freitag: "Wir sind froh, dass wir ihn bei uns haben. Aber in absehbarer Zeit kehrt Mikael Appelgren nach seiner Verletzung zurück in den Kader."

Unterdessen hat der zweifache deutsche Meister noch nicht mit Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer, dessen Vertrag 2022 ausläuft, über eine Verlängerung gesprochen. "Für uns war die Trainerfrage wichtig, die haben wir geklärt. Jetzt geht es an die Planung über 2022 hinaus", sagte Kettemann der Zeitung.

In der kommenden Saison wird Klaus Gärtner vom Co- zum Cheftrainer aufsteigen und auf Martin Schwalb folgen. Ab dem Sommer 2022 wird Sebastian Hinze den Posten übernehmen. Am Donnerstag hatten die Löwen mitgeteilt, dass der Club den Vertrag mit Gensheimers Konkurrent Jerry Tollbring auf dessen Wunsch hin aufgelöst hat.

Update: Freitag, 7. Mai 2021, 14.46 Uhr

Jerry Tollbring wechselt nach Dänemark

Jerry Tollbring von den Rhein-Neckar Löwen jubelt über ein Tor. Foto: Uwe Anspach/dpa

Mannheim. (dpa/lsw) Linksaußen Jerry Tollbring verlässt den Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen am Saisonende. Der Verein hat den Vertrag mit dem 25 Jahre alten Schweden auf dessen Wunsch hin zum Saisonende aufgelöst, teilten die Mannheimer am Donnerstag mit.

Tollbring, der seit 2017 für die Löwen spielt, wechselt zum dänischen Spitzenclub GOG Håndbold. Dagegen hat der deutsche Meister von 2016 und 2017 die Verträge mit den beiden Rückraumspielern Mait Patrail und Niclas Kirkeløkke verlängert.