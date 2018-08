Weinheim. (dh) Viele sahen im TC 02 Weinheim vor dieser Saison in der Tennis-Bundesliga einen potenziellen Abstiegskandidaten. Mittlerweile mischen die Zweiburgenstädter munter in der oberen Tabellenhälfte mit. Nach sechs Spieltagen hat die Mannschaft um Teamkapitän Frank Wintermantel (Foto: vaf) erst ein Mal verloren. Momentan rangiert man mit 7:5-Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Rein rechnerisch könnte man auch tatsächlich noch absteigen, doch das ist sehr unwahrscheinlich.

Am Sonntag ab 11 Uhr wartet nun eine Mammutaufgabe auf die "Nullzweier": Wintermantel und Co. müssen zum noch amtierenden Titelträger nach Halle - und der will seinen Fans offenbar nochmals beste Tennis-Unterhaltung bieten. Glaubt man der Gerüchteküche werden mit Jan-Lennard Struff (ATP 56) und dem frischgebackenen Hamburg-Sieger Nikoloz Basilashvili (ATP 35) nämlich zwei echte Topstars den Weinheimern das Leben schwer machen. "Das wird natürlich sicherlich sehr hart", sagt Weinheims Teammanager Jürgen Kadel, "aber auch in Halle haben wir ein Fünkchen Hoffnung."

Wenn man die bisherigen Leistung als Maßstab nimmt, ist das auch nachvollziehbar. Wobei die Vorzeichen diesmal nicht ganz so gut stehen. Weinheim muss wohl komplett auf seine internationalen Spitzenspieler verzichten. Heißt: Das Team dürfte von Benjamin Becker angeführt werden. Zudem werden auch Jonas Lütjen, Frank Wintermantel, Daniel Müller und Moritz Baumann die Reise mit antreten.

Wobei bei Wintermantel, der am letzten Wochenende im Einzel wegen einer Knieverletzung aufgeben musste, noch nicht klar ist, ob er schon wieder zu hundert Prozent einsatzfähig ist. Nach RNZ-Informationen befindet sich der ehemalige deutsche Jugendmeister aber auf dem Weg der Besserung.