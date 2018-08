Heidelberg. (dh) Der TC 02 Weinheim geht mit einem mulmigen Gefühl in den finalen Doppelspieltag der Tennis-Bundesliga. Die Zweiburgenstädter, die bisher eine überragende Runde gespielt haben, sind noch nicht zu hundert Prozent gesichert: Als Tabellen-Fünfter hat man drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze und muss am Samstag ab 12 Uhr daheim gegen Düsseldorf ran, ehe am Sonntag nochmals die Auswärtspartie in Reutlingen ansteht (11 Uhr). "Ich hoffe, dass wir es am Ende irgendwie schaffen und in der Bundesliga bleiben", sagt Teamkapitän Frank Wintermantel. Er selbst hat seine Verletzung mittlerweile übrigens auskuriert und möchte am Wochenende auflaufen.

Mut für den Abstiegskampf machen auch zwei weitere Zusagen: Der Italiener Luca Vanni (ATP 167) und der Franzose Sadio Doumbia (ATP 472) sind heiß auf ihre Einsätze - und stimmen auch Teammanager Jürgen Kadel zuversichtlich. Er sagt: "Normalerweise sollten wir mit unseren sieben Punkten ohnehin nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben." Aber auch: "Doch was ist im Sport schon normal."

Tennis-Bundesliga, Samstag, 12 Uhr: Weinheim - Düsseldorf, Sonntag, 11 Uhr: Reutlingen - Weinheim.