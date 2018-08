Von Daniel Hund

Heidelberg. Eigentlich ist die Ausgangslage ein Traum: Zwei Spieltage vor dem Saisonende führt Grün-Weiss Mannheim die Tennis-Bundesliga mit einem Vorsprung von vier Punkten an. Kurzum: Dem badischen Tennis-Flaggschiff reicht bereits ein Unentschieden zum Titel. Samstags in Krefeld (12 Uhr) oder sonntags zuhause gegen Köln soll der Titel klar gemacht werden. Und der Optimismus ist riesig: "Wenn ich ehrlich bin, dann zweifle ich nicht mehr daran, dass wir jetzt auch noch den letzten Schritt gehen werden", sagt Teammanager Gerald Marzenell.

Doch wer den Seckenheimer kennt, der weiß, dass er ein vorsichtiger Mensch ist. Einer, der im Hinterkopf alle Konstellationen durchspielt. Und gerade im Sport gab es ja schon so manch verrückte Wendung. Auch Marzenell kennt ein paar davon. Vor allem eine ist ihm in Erinnerung geblieben. Nämlich das Champions-League-Drama der Münchner Bayern aus dem Jahr 1999 gegen Manchester United: "Da haben sie im Finale bis kurz vor Schluss 1:0 geführt, dann kommen diese beiden Eckbälle in der Nachspielzeit und Bayern verliert noch mit 1:2, unfassbar", blickt Marzenell zurück. Nachdenklich wirkt er dabei, fast schon ein wenig erschrocken. Aber nur kurz - ganz kurz: "Uns", sagt er entschlossen, "uns soll und wird das am Wochenende nicht passieren. Das lassen wir nicht zu."

Und die Zuversicht ist begründet. Die Stimmung ist gigantisch, der Fokus komplett da: "Man spricht ja oft davon, dass Meisterschaften in der Kabine entschieden werden", plaudert der 54-Jährige aus dem Nähkästchen: "In unserem Fall trifft das diesmal auch wirklich zu." Und weiter: "Die Energie in der Kabine ist phänomenal. So etwas habe ich selten erlebt."

Vorsicht ist am finalen Doppelspieltag dennoch geboten. Denn anders als in den Partien zuvor kann Grün-Weiss nicht auf seine Topstars zurückgreifen: Dominic Thiem (ATP 8) Maximilian Marterer (ATP 47), Peter Gojowczyk (ATP 48) oder Federico Delbonis (ATP 109), die in diesem Sommer in der Bundesliga allesamt ungeschlagen geblieben sind, befinden sich mittlerweile in den USA, um sich dort auf die nahenden US Open vorzubereiten.

Und wer soll’s dann für Mannheim richten? Gerald Melzer (ATP 137), Tobias Kamke (ATP 266) und Ex-Profi Andreas Beck dürften ihre Einzelplätze sicher haben. Ebenfalls am Start werden Daniel Brands (ATP 218), Robin Kern (ATP 485) und Grün-Weiss-Legende Björn Phau sein. Marzenell: "In dieser Besetzung gehen wir nun nicht mehr als Favorit in die beiden Spiele, das wissen wir. Aber die Jungs werden alles geben, sie wissen, dass jeder Punkt zählt."

Bei Blau-Weiß Halle hofft man unterdessen, dass es nicht allzu viele werden. Denn der Noch-Meister könnte bei zwei Patzern von Grün-Weis noch auf die Überholspur einbiegen. Halle muss gleichzeitig aber auch zwei klare Siege einfahren. Zuzutrauen ist ihnen das: Der wohl finanzstärkste Klub im deutschen Oberhaus lädt in Sachen Aufstellung laut Marzenell nämlich nochmals kräftig durch. "Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir unsere Hausaufgaben erledigen."

Hinter den Kulissen laufen die Planungen für die Meisterfeier am Sonntag in Mannheim bereits auf Hochtouren. Nach dem Duell gegen Köln will man es krachen lassen. Mit Freibier, lauter Musik, mit allem, was eben so dazu gehört. "Unser letzter Titelgewinn liegt acht Jahre zurück", lächelt Marzenell, "und jetzt hätten wir uns solch eine Feier einfach mal wieder verdient."

Tennis-Bundesliga, Samstag, 12 Uhr: Krefeld - Mannheim, Sonntag, 11 Uhr: Mannheim - Köln.