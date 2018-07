Von Daniel Hund

Mannheim. Autos, überall Autos. Als Tennis-Fan war gestern Geduld gefragt. Denn der Weg zum Bundesliga-Derby zwischen Grün-Weiss Mannheim und dem TC 02 Weinheim, das die Quadratestädter letztlich mit 5:1 gewannen, war steinig. Bereits neunzig Minuten vor dem Startschuss um 11 Uhr regierte das Chaos rings um das Feudenheimer Neckarplatt.

Viele kamen nur wegen einem: Dominic Thiem, dem Österreicher, der Nummer 9 der Welt. Und für den breitet man auch schon mal sein Handtuch aus: Nach Informationen der RNZ tanzten die ersten Fans bereits um 9 Uhr an und reservierten sich ihre Plätze. Mallorca-Feeling am Neckarplatt! "Solch eine Begeisterung zu sehen, ist einfach toll", schwärmte Thiem nach getaner Arbeit. Erleichtert sah er dabei aus, froh über seine erfolgreiche Rückkehr. Denn Thiem kam, sah und siegte, schoss sich zu einem 5:7, 6:4 und 10:8 über John Millman (ATP 52), den bärenstarken Frontmann der Weinheimer.

Allein diese Partie war das Eintrittsgeld schon wert. Vor allem im finalen Champions Tiebreak zeigten beide brillantes Tennis. Es ging hin und her, vor und zurück. "Ich wusste, dass es ein schweres Stück Arbeit wird", pustete Thiem tief durch: "Vor zwei Jahren bei den US Open habe ich John in fünf Sätzen geschlagen." Und weiter: "Jetzt bin ich einfach nur froh, dass ich einen Punkt fürs Team holen konnte. Es wäre doch super, wenn wir dann am Saisonende Meister werden könnten."

Ein paar Meter daneben stand Millman, die Enttäuschung war ihm ins Gesicht geschrieben. Unter sie mischte sich aber auch relativ schnell die Freude über ein spektakuläres Match. Der Australier: "Ich hoffe, es hat den Zuschauern gefallen. Die Atmosphäre auf den Rängen war jedenfalls super."

Ein weiterer Österreicher packte auf dem "Zehner" für Grün-Weiss die Rackets aus: Gerald Melzer (ATP 115) traf auf den baumlangen Luca Vanni (ATP 197), der sich längst mit tollen Leistungen in die Herzen der Weinheimer-Fans gespielt hat. Von der Spielanlage her könnten beide kaum unterschiedlicher sein: Während Melzer stets ein wahres Topspin-Gewitter entfacht, mag es Vanni eher klassisch. Der Italiener trifft die Bälle satt und gerade, baut auch immer wieder listige Slicebälle ein. Bislang war Vanni ungeschlagen, in Melzer fand er diesmal aber seinen Meister. 6:3, 7:6 hieß es am Ende für das Grün-Weiss-Ass.

Einen spektakulären ersten Satz lieferten sich Weinheims Teamkapitän Frank Wintermantel und Mannheims "Mister Zuverlässig" Andi Beck. Den krallte sich Beck schließlich hauchdünn mit 7:6. "Da war das Niveau von beiden sehr hoch, leider habe ich in den entscheidenden Momenten aber nicht so gut gespielt", sagte Wintermantel. Im zweiten Durchgang legte Beck noch ein 6:1 zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung der Mannheimer nach. Zwei, drei Stunden später war der Nachbarschafts-Kracher dann vorzeitig entschieden. Grün-Weiss führte mit 4:0. Wintermantel: "Leider lief es heute nicht ganz so gut für uns. In den Tiebreaks hatten wir etwas Pech, insgesamt war Mannheim aber auch besser."

Und zwar so gut, dass so langsam aber sicher der Titeltraum reift. Mit 7:1-Punkten steht man aktuell glänzend da, führt die Tabelle an. Zeit für Kampfansagen? Nicht mit Gerald Marzenell, dem Teammanager der Mannheimer. Der Seckenheimer: "Wir schauen nur von Spiel zu Spiel." Bislang fährt man damit prima. Auch vor Weinheim war der Respekt riesig. "Sie waren der erwartet schwere Gegner. Letztlich war es für die Zuschauer ein Tennis-Tag, der nicht schöner hätte sein können."

Weiter geht es für Grün-Weiss am Freitag zuhause gegen Reutlingen. Weinheim empfängt Krefeld.

Mannheim - Weinheim 5:1; Einzel: Thiem - Millman 5:7, 6:4, 10:8; Gojowczyk - Fabbiano 6:3, 6:3; Melzer - Vanni 6:3, 7:6; Beck - Wintermantel 7:6, 6:1; Doppel: Kamke/Kern - Peya/Mergea 4:6, 7:5, 5:10; Melzer/Beck - Müller/Lütjen 4:6, 6:4, 10:5; Zuschauer: 4500