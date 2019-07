Von Daniel Hund

Heidelberg/Köln. Zwei Punkte waren das Ziel, geworden sind es drei: Tennis-Bundesligist Grün-Weiss Mannheim hat nach wie vor die Chance seinen Titel zu verteidigen. Nach dem 4:2-Erfolg am Freitag in Düsseldorf, krallten sich die Quadratestädter auch beim gestrigen Gastspiel bei Rot-Weiß Köln einen Zähler. 3:3 hieß es nach einer regelrechten Regenschlacht. Die Erkenntnis des Wochenendes: Grün-Weiss kann Doppel. Während man in Düsseldorf aus einem 2:2 nach den Einzeln noch ein 4:2 machte, drehte man in Köln ein 1:3 in ein 3:3.

"Durch die drei Punkte am Wochenende stehen wir nun mit Krefeld punktgleich an der Tabellenspitze. Ich tippe an der Spitze aber auf einen Vierkampf um die deutsche Meisterschaft", sagte Mannheims Teammanager Gerald Marzenell.

Dass es gestern nicht zum nächsten Sieg gereicht hat, hatte auch mit Pech zu tun. Vor allem Andreas Beck schrammte haarscharf an einem Einzel-Sieg vorbei. Der ehemalige Davis-Cup-Spieler unterlag Hazem Naw mit 2:6, 6:2 und 14:16. Und auch die beiden Sandplatz-Spezialisten Manuel Pena Lopez und Pedro Martinez konnten ihre makellose Bilanz nicht fortsetzen. Die beiden Youngster mussten sich jeweils in zwei Sätzen geschlagen geben, was auch mit dem Wetter zusammenhing. Denn ihr Topspin-Spiel ist nicht gemacht für aufgeweichte Sandplätze. Die Bälle nehmen dann nicht den gewohnten Spin an, fliegen deutlich langsamer übers Netz. Den einzigen Einzelpunkt steuerte Tobias Kamke bei. Gegen Dustin Brown, den man in der Kurpfalz bestens kennt, setzte er sich mit 6:4, 6:3 durch. Kamke: "Es war ein schweres Spiel, ich lag schnell mit 0:3 hinten, habe dann aber immer besser ins Spiel gefunden."

Weiter geht es für Grün-Weiss am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den Titel-Mitfavoriten Kurhaus Aachen.

Köln - Mannheim 3:3; Einzel: Kimmer Coppejans - Pedro Martinez 6:2, 6:4; Dustin Brown - Tobias Kamke 4:6, 3:6; Jan Choinski - Manuel Pena Lopez 6:2, 6:4; Naw - Andreas Beck 6:2, 2:6, 16:14; Doppel: Choinski/Koch - Jahn/Kamke 2:6, 2:6; Coppejans/Born - Martinez/Beck 2:6, 2:6.