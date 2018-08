Heidelberg. (dh) Die Entscheidung naht: Tennis-Bundesligist Grün-Weiss Mannheim ist am Freitagvormittag in Richtung Krefeld aufgebrochen. Dort sind die Kurpfälzer heute ab 12 Uhr gefordert. Klar ist: Bereits ein Unentschieden reicht zur siebten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Sollte es heute nicht klappen, könnte Grün-Weiss den so wichtigen letzten Punkt auch noch am Sonntag zuhause gegen Rot-Weiss Köln holen (11 Uhr). "Der Puls geht hoch je näher das Spiel in Krefeld rückt", gesteht Andreas Beck, Mannheims Mister "Zuverlässig", der einst auch für Deutschland im Daviscup gespielt hat.

Während Beck heute auf der roten Asche um jeden Punkt kämpfen wird, nimmt Daniel Steinbrenner auf der Spielerbank Platz. Gemeinsam mit Teammanager Gerald Marzenell wird der ehemalige Bundesliga-Spieler als Trainer sein Fachwissen weitergeben.

Als Motivator macht Steinbrenner jedenfalls so schnell niemand etwas vor. Er ist zuversichtlich: "Man kann schon sagen, dass unsere Chancen auf die Meisterschaft sehr gut sind", sagt Steinbrenner, "trotzdem müssen wir es aber natürlich noch zu Ende spielen."

Mit einem Unentschieden befasst sich Daniel Steinbrenner ohnehin nicht. Er will gewinnen: "Die Jungs sind gut drauf und wollen den Titel nach Mannheim holen."

Helfen wird übrigens auch Radu Albot (ATP 96). Eigentlich war der Rumäne schon auf dem Weg zum Flughafen, um in die USA zu fliegen. "Dort wollte er sich auf die US Open vorbereiten", erzählt Marzenell und schmunzelt: "Aber plötzlich hat er ein schlechtes Gewissen bekommen und gesagt, dass er uns auf keinen Fall hängen lassen will."

Auch für den TC 02 Weinheim geht es am Wochenende noch um viel: Zuhause gegen Düsseldorf (12 Uhr) und am Sonntag in Reutlingen (11 Uhr) soll der Klassenerhalt geschafft werden.