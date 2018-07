Von Daniel Hund

Mannheim. Drei Siege, ein Unentschieden. Macht 7:1-Punkte. Gut gelaunt ist man derzeit bei Grün-Weiss Mannheim, blickt auf einen Bilderbuch-Start in der Tennis-Bundesliga zurück. Besser war bislang nämlich keiner. Oder anders: Mannheim befindet sich in der Meisterspur, träumt mal wieder vom Titel.

Nur sprechen will (noch) keiner darüber: "Wir", grinst Teammanager Gerald Marzenell leicht verlegen, "wir haben noch fünf Endspiele vor uns." Also mal wieder der Standardspruch im Sport, dieses "wir schauen nur von Spiel zu Spiel". Doch ganz ehrlich: In der Tennis-Bundesliga ist er auch angebracht. Denn die stärkste Tennis-Liga der Welt ist nicht planbar. Spieler kommen und gehen. Mal sind sie verfügbar, mal mischen sie noch bei irgendeinem Turnier mit.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass Marzenell vor dem Heimspiel am morgigen Freitag gegen Reutlingen (13 Uhr) noch nicht genau weiß, wer überhaupt für Grün-Weiss aufschlagen wird. Lediglich Tobias Kamke (ATP 251), Daniel Brands (ATP 217), Robin Kern (ATP 417) und Andi Beck sind schon seit ein paar Tagen fix. Was bis Mittwoch früh fehlte, war noch ein starker Einser. Einer, der auf dem Center Court Angst und Schrecken verbreitet. Marzenell grübelte, wirkte schon leicht verzweifelt, bis plötzlich das Telefon klingelte: An der anderen Leitung war Federico Delbonis (ATP 82), der Aufschlag-Riese mit argentinischem Pass. Auch er ist dabei!

"Federico spielt jetzt schon seit fünf Jahren für uns. Er ist ein ruhiger und bescheidener Typ, der über ein mächtiges Spiel von der Grundlinie verfügt, aber auch ein gutes Doppel spielt", lobt Marzenell seinen Topspin-Spezilaisten. Und der hat übrigens auch schon einen Mega-Erfolg gefeiert. Delbonis gewann 2016 mit Argentinien den Daviscup und holte dabei den entscheidenden Einzelpunkt beim Stand von 2:2.

Eine weitere Option für Freitag könnte Peter Gojowczyk (ATP 44) sein. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe war hier noch keine endgültige Entscheidung gefallen.

Wie Reutlingen in Mannheim auflaufen wird, bleibt ebenfalls abzuwarten. Marzenell tippt schon mal auf den Spanier Jordi Samper-Montana (ATP 395) und Ex-Profi Michael Berrer. Klar ist: Reutlingen hat als Kellerkind nichts zu verlieren. Marzenell nickt: "Sie können hier völlig befreit aufspielen und genau das macht sie eben sehr gefährlich."

Für die Asse vom Feudenheimer Neckarplatt wird es übrigens ein stressiges Wochenende. Denn schon am Sonntag geht es bei Kurhaus Aachen (11 Uhr) weiter.