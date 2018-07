Von Christopher Benz

Weinheim. Was am Freitag glückte, wiederholte sich am Sonntag. Die Tennis-Herren des TC 02 Weinheim mussten wieder mit einem 2:3-Rückstand in das letzte Doppel des Tages. Dabei drehten Benjamin Becker und Jonas Lütjen gegen die beiden Akteure des Kölner HTC Rot-Weiß das Spiel und retteten das Remis zum 3:3.

Der Auftakt war verheißungsvoll, denn auf Luca Vanni konnten sich die Einheimischen verlassen. Der Italiener in Diensten des TC hat zum wiederholten Male den ersten Punkt des Tages geholt. "Es war ein sehr hartes Spiel", pustete er nach seinem 6:4, 7:6(4) gegen Dustin Brown tief durch.

Der Schlüssel zum Sieg war der stabile Aufschlag Vannis sowie sein von wenigen Fehlern geprägtes Spiel. Dabei standen die Vorzeichen alles andere als positiv. "Ich habe in der Vergangenheit zwei Mal gegen Dustin gespielt, einmal davon in der Bundesliga, und jedes Mal verloren", berichtete Vanni über die Duelle mit dem stets unterhaltsamen Brown, der viele Fans hat, "er ist einfach ein fantastischer Spieler."

Im Tie-Break des zweiten Satzes schien beim 4:0 die Vorentscheidung gefallen, doch Brown kämpfte sich auf 4:4 zurück, ehe Vanni sein bestes Tennis auspackte und die Partie mit 7:4 nach Hause schaukelte.

Weniger Glück hatte Frank Wintermantel zeitgleich mit Kimmer Coppejans. Den sehr knappen ersten Durchgang sicherte sich der Krefelder mit 7:5, im zweiten Satz konnte der Weinheimer Kapitän nicht mehr dagegenhalten und musste beim Stand von 0:4 aufgeben.

Nachdem er sich da Knie verdreht hatte, machte es keinen Sinn mehr sich bis zum Ende zu quälen. "Morgen lasse ich die Verletzung untersuchen", sagte Wintermantel, "vielleicht reicht es ja schon bis zum kommenden Wochenende."

Benjamin Becker, der nach dem Freitag zum zweiten Mal für den TC auf dem Platz stand, musste sich Santiago Giraldo glatt in zwei Sätzen geschlagen geben. Der Kolumbianer, 2014 immerhin die Nummer 28 der Welt erwies sich als zu konstant in den Ballwechseln und feierte folglich den klaren Erfolg.

Im letzten Einzel des Tages lieferten sich Casper Ruud und Oscar Otte einen packenden Schlagabtausch, in dem das Momentum häufig hin und her wechselte. Im ersten Satz spielte der 25-jährige Deutsche seine ganze Routine gegen Ruud aus und sicherte sich diesen mit 6:2.

Weinheims Neuzugang, der mit seinen erst 19 Jahren ein kommender Weltklasse-Spieler werden könnte, fand später zu seinem Spiel. Daher ging der zweite Durchgang verdient mit 6:4 an ihn. Den abschließenden Match-Tiebreak (10:5) bestimmte allerdings Otte und brachte Krefeld mit 3:1 nach Punkten in Führung.

Da das Gäste-Doppel Giraldo/Otte nicht antrat, Otte hatte sich beim Einspielen verletzt, war klar, dass Benjamin Becker und Jonas Lütjen zusammen gegen Dustin Brown und Andreas Mies gewinnen mussten, um für Weinheim immerhin ein 3:3-Unentschieden und damit einen Punkt zu retten.

Der Start in die Begegnung gelang nicht, relativ schnell ging der erste Satz mit 3:6 verloren. Danach hatten sich Becker und Lütjen besser auf ihre Kontrahenten eingestellt und lieferten dem Publikum einen extrem spannenden Schlagabtausch, der dank des 6:4 im Match-Tiebreak gipfelte, den die Weinheimer 10:7 gewinnen konnten.

"Mit dem 3:3 können wir sehr gut leben, gerade nach Franks Verletzung und dem 1:3-Rückstand", diktierte Lütjen danach in die Notizblöcke der Berichterstatter.

Weinheim - Köln 3:3; Einzel: Ruud - Otte 2:6, 6:4; 5:10; Vanni - Brown 6:4, 7:6, Becker - Giraldo 3:6, 4:6; Wintermantel - Coppejans 5:7, 0:4 (Aufgabe Wintermantel); Doppel: Becker/Lütjen - Brown/Mies 3:6, 6:4, 10:7; Vanni/ Mergea - Giraldo/Otte (Aufgabe Gast).