Von Daniel Hund

Weinheim. Letztes Jahr hatte es noch etwas von einem großen Abenteuer, es war gewissermaßen ein Reinschnuppern in die stärkste Tennis-Liga der Welt. Mittlerweile ist das anders: "Diesmal", sagt Jürgen Kadel, der als Teammanager des TC 02 Weinheim fungiert, "diesmal haben wir ein klares Ziel vor Augen und das heißt Klassenerhalt."

Am Sonntag ab 11 Uhr starten die Zweiburgenstädter in ihre zweite Bundesliga-Saison. Und die Vorzeichen stehen gut. Weinheim hat seine Hausaufgaben gemacht. Mehr noch: Der Kader ist stärker geworden, deutlich breiter in der Spitze. Mit dem Italiener Thomas Fabbiano (ATP 133) und dem Norweger Casper Ruud (144) hat man zwei Center-Court-Haudegen verpflichtet, die heiß auf ihre Einsätze sind.

"Auf beide können wir uns freuen", schmunzelt Teammanager Frank Wintermantel. Der feiert dieses Jahr sein Jubiläum: Es ist nun bereits die zehnte Saison, in der Wintermantel für Weinheim die Schläger auspackt. Große Sandplatz-Schlachten hat er in dieser Zeit schon geschlagen.

In diesem Sommer sollen noch ein paar dazu kommen. Wintermantel wird wohl wieder auf den hinteren Positionen seinen Mann stehen. Ganz vorne wirbelt ein weiterer Sympathieträger: John Millman, ein Australier, die Nummer 56 im ATP-Computer. "Vielleicht wird John sogar schon am Sonntag für uns aufschlagen", verrät Wintermantel. Aktuell serviert der Rechtshänder noch in Wimbledon.

Klar ist: Am Sonntag kann er ab 11 Uhr bei Kurhaus Aachen nur dann dabei sein, wenn er auf dem heiligen Rasen schon im Einzel und Doppel ausgeschieden ist. Es könnte also knapp werden. Doch Weinheim wird so oder so ein Topteam aufbieten können. Denn zwei Cracks haben bereits fest zugesagt: Yannick Hanfmann (ATP 111) und Casper Ruud.

Das Saison-Highlight für die Weinheimer steigt am 22. Juli. Dann gastiert man beim TK Grün-Weiss Mannheim. Derbytime! Wobei gastieren eigentlich das falsche Wort ist, denn die "Nullzweier" sind gewissermaßen Gastgeber:

"Wir haben uns dazu entschlossen, das Heimrecht zu tauschen und dieses Spiel in Mannheim auszutragen, weil dort einfach mehr Fans auf der Anlage dabei sein können." Sagt Kadel. Während in Weinheim bei rund 1000 Zuschauern das Maximum erreicht wäre, können am Feudenheimer Neckarplatt über 4000 Tennis-Fans auf den Tribünen mitfiebern.

Die Favoritenrolle liegt laut Wintermantel im Nachbarschafts-Duell klar bei den Grün-Weissen: "Das ist in etwa so, wie wenn Unterhaching gegen den FC Bayern antritt." Mannheim zählt der ehemalige deutsche Jugendmeister deshalb auch zu den Titelkandidaten. Zusammen mit Gladbach und Halle.

Verstecken braucht sich Weinheim aber vor niemandem. Auch im letzten Jahr erkämpfte man sich in Mannheim ein 3:3, spielte groß auf. Als Hauptkonkurrenten im Abstiegskampf sieht er Neuss, Köln und Reutlingen. Wintermantel mit einem Grinsen auf den Lippen: "Zwei dieser drei Teams sollten wir am Ende möglichst hinter uns lassen."

Bundesliga-Kader des TC 02 Weinheim: John Millman (ATP 56), Thomas Fabbiano (133), Yannick Hanfmann (111), Casper Ruud (144), Luca Vanni (186), Jose Hernandez-Fernandes (276), Sadio Doumbia (410), Benjamin Becker (1074), Jonas Lütjen (1234), Frank Wintermantel, Daniel Müller, Moritz Hoffmann, Moritz Baumann, Florin Mergea (Doppel 231), Alexander Peya (Doppel 19).

Heimspiele, Freitag, 13. Juli, 13 Uhr: BW Neuss; Sonntag, 22. Juli, 11 Uhr: GW Mannheim (Austragungsort Mannheim), Freitag, 27. Juli, 13 Uhr: BW Krefeld; Sonntag, 29. Juli, 11 Uhr: RW Köln; Samstag, 11. August, 12 Uhr: Rochusclub Düsseldorf.