Wagenschwend. (mami) Eines ist schon einmal sicher: Es wird ein Erlebnis, dass die Spieler des SV Wagenschwend so schnell nicht vergessen werden, wenn sie am heutigen Samstagmittag im Halbfinale des Badischen Pokals auf den SV Waldhof Mannheim treffen werden. Alleine schon wegen der Kulisse – mit rund 1800 Tickets ist die Partie restlos ausverkauft – wird diese Partie wohl allen Beteiligten für sehr lange Zeit in Erinnerung bleiben.

Auch Wagenschwends Spielertrainer Daniel Merz wird einer von denjenigen sein, die heute ab 15 Uhr versuchen werden, solange es geht gegen die Drittligaprofis mitzuhalten. Für ihn ist das Spiel auch deswegen etwas Besonderes, weil er eine ganz spezielle Beziehung zum Verein aus der Quadratestadt hat: Der SVW-Trainer sympathisiert nämlich mit den "Buwe" vom Waldhof, verfolgt seit Jahren deren Spiele im Stadion.

Im Gespräch mit der RNZ spricht Merz über die Herausforderung, die auf ihn und seine Mannschaft zukommt, den Spagat zwischen Landesliga-Abstiegskampf und Pokalhalbfinale, sowie über seine besondere Verbindung zum Gegner.

"Wir wollen es einfach genießen"

Herr Merz, sind alle Spieler fit und einsatzbereit für Samstag?

Vor zwei Wochen hatten wir einige Coronafälle. Mittlerweile sind aber wieder alle aus der Quarantäne raus. Man merkt die Folgen der Erkrankung bei einigen Jungs schon noch. Wir sind deshalb leider nicht beim 100 Prozent, obwohl wir eine super Vorbereitung hatten. Vor drei Wochen waren wir definitiv fitter als heute. Das ärgert einen natürlich ein wenig, aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen.

Am Wochenende spielten Sie in der Landesliga 1:1-Unentschieden, das im Abstiegskampf nicht wirklich weiterhilft. Ist die Vorfreude auf das Spiel gegen den Waldhof trotzdem mittlerweile da?

Die Vorfreude ist schon die ganze Woche da. Das ist eine einmalige Chance für uns, vor so einem großen Publikum und dann auch noch gegen Profis zu spielen. Wir wissen alle, dass das in unseren fußballerischen Laufbahnen vermutlich nicht noch einmal vorkommen wird. Die Jungs sind also richtig heiß darauf. Für uns ist das ganze eine Art Bonusspiel, denn vor so einer Kulisse hat bei uns noch niemand gespielt. Meine Trainerkollegen (Denis Deter und Dustin Link, Anm. d. Red) und ich hatten schon wenige Siele mit einer ähnlichen Anzahl von Zuschauern, aber nie in diesem Ausmaß.

Sie befinden sich mit ihrer Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga. Wie findet man die Balance zwischen dem "Alltagsgeschäft" und diesem Großereignis?

Darin liegt tatsächlich ein wenig die Schwierigkeit. Deshalb nenne ich diese Partie auch immer Bonusspiel. Letzte Woche haben wir vor 150 Leuten in Nassig gespielt, am Samstag werden es knapp 1800 sein und am Mittwoch geht es für uns gegen Höpfingen weiter, wo auch nicht mehr als 150 Zuschauer da sein werden. Für den Kopf ist das schon eine Umstellung. Deshalb sage ich den Jungs, dass sie dieses Spiel einfach genießen sollen. Wir haben nichts zu verlieren, für einen kleinen Verein wie uns, ist es einfach nur ein riesiges Erlebnis, gegen den Waldhof im Halbfinale des Pokals spielen zu können. Zumal wir mit dem Erreichen des Halbfinals sowieso schon der größten Erfolg der Vereinsgeschichte erreicht haben.

Wie stellen Sie ihre Mannschaft für den Samstag ein? Was sagen Sie ihr?

Wir ordnen das schon realistisch ein. Wir wollen einfach die Stimmung mitnehmen. Unser Fokus liegt voll und ganz auf dem Klassenerhalt in der Landesliga. Dieses Halbfinale, das haben wir uns erarbeitet. Es ist einfach ein Zusatz für uns. Ich habe der Mannschaft aber auch gesagt, dass sie ruhig mal etwas Außergewöhnliches versuchen sollen, nicht zu ängstlich auftreten. Aber es ist auch logisch, dass alle etwas Respekt vor der Kulisse haben werden. Wir werden versuchen, alles rauszuhauen und, so lange wie es eben möglich ist, mitzuhalten.

Zu ihrer Neckarelzer Zeit standen sie zweimal gegen den Waldhof II auf dem Feld und spielten stark. Ein Spiel endete Unentschieden, das andere gewannen sie. Sie haben also gegen die Mannheimer noch nie verloren.

Das wäre natürlich toll, wenn das so bleibt. (lacht) Ich bin ja dazu noch Waldhof-Sympathisant. Sofern es unser Spielplan und meine Frau zulassen, gehe ich so oft es geht ins Stadion. Früher war ich zu Zweitligazeiten mit meinem Vater dort, später habe ich in Mannheim studiert und war auch in der Oberligazeit oft dort. Ich mag diese Emotionen, die beim Waldhof herrschen, dieses "Ehrliche".

Gibt es eine besondere Erinnerung, die Sie mit dem Waldhof verbinden?

Das war 2011 beim Spiel des Waldhofs gegen Illertissen, als der Aufstieg aus der Oberliga in die Regionalliga perfekt gemacht wurde. Ich war auch bei diesem Spiel im Stadion und bekam danach die Schuhe vom damaligen Waldhof-Stürmer Daniel Reule geschenkt, der zum 6:0-Sieg einen Hattrick beisteuerte. Ich spielte zu der Zeit noch in Neckarelz, er wechselte nach der Saison nach Pforzheim. Nur ein paar Wochen danach standen wir uns also plötzlich auf dem Feld gegenüber – Das war schon etwas kurios.

Wie war es für Sie, als Sie die Auslosung gesehen haben?

Im Normalfall sind wir im Badischen Pokal maximal bis zur zweiten Runde gekommen. Wir hatten auch etwas Glück im Verlauf, aber wir haben auch einfach konstant abgeliefert im Pokal. Vor der Auslosung träumt man natürlich: "Wenn wir gegen Türkspor Mannheim zu Hause spielen – mit viel Glück wäre da was drin und dann würden wir das Finale gegen Waldhof Mannheim spielen." Mir ist das Herz in die Hose gerutscht, als direkt als erste Mannschaft Türkspor Mannheim gezogen wurde. Ich dachte: "Wenn jetzt wir kommen, müssen wir an einem Mittwoch nach Mannheim auf einen Kunstrasen und dann war’s das." Der Jubel als dann Bruchsal gezogen wurde war natürlich groß, denn uns war klar: Wir spielen gegen Waldhof Mannheim. Ich persönlich freue mich jetzt einfach riesig auf das Spiel und werde versuchen, es so gut es geht, zu genießen.