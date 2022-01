Von Daniel Hund und Ronny Ding

Mannheim. Das Jahr 2022 ist für den SV Waldhof bislang ein Jahr zum Vergessen. Zwei Heim-Niederlagen (Dortmund II und Viktoria Köln) und ein sehr schmeichelhafter Auswärtssieg in Würzburg stehen bislang in der Statistik. Am Sonntag geht es für die Buwe in Meppen weiter. Klar ist: Dort muss die Mannschaft wieder ein anderes Gesicht zeigen. Beißen und kratzen. Die Tugenden zeigen, für die die Blau-Schwarzen eigentlich stehen.

Bei den Fans wird derzeit eifrig diskutiert, die Suche nach den Gründen für den Sturzflug läuft auf Hochtouren. Die RNZ hat mit Anhängern gesprochen, die den SVW im Herzen tragen.

> Janni Karagiannis (46, Kaufmännischer Angestellter, wohnt in der Mannheimer Neckarstadt, seit 1983 beim Waldhof): "Für mich ist das momentan ein Mentalitätsproblem. Im Vergleich zur Hinrunde ist da etwas verloren gegangen. Außerdem fehlen natürlich die Fans. Im Hinblick auf Trainer Patrick Glöckner bin ich zwiegespalten. Einerseits mag ich es, wenn ein Verein seinen Trainer stützt. Aber vielleicht ist da auch etwas vorgefallen. Mir kommt es so vor, als ob die Chemie zwischen ihm und dem Vorstand nicht mehr so stimmt. Ob er den Aufstieg kann, weiß ich nicht. Um da souverän durchzumarschieren, braucht man vielleicht einen anderen. Aber insgesamt ist er für mich ein guter Trainer.

Aus meiner Sicht würde der Aufstieg aber auch zu früh kommen. Die letzten drei Spiele haben mir auch gezeigt, dass die Mannschaft einfach noch nicht so weit ist. Gegen Köln war es gar nichts. Ich weiß auch nicht, ob es förderlich ist, wenn man den Aufstieg als Ziel ausgibt. Klar, ein Verein muss sich ehrgeizige Ziele setzen. Aber das ist gefährlich. Ich als alter Waldhöfer halte den Ball lieber flach. Gefreut hat mich, dass Marcel Seegert verlängert hat. Das ist einer mit Waldhof-Gen. Bald steht ja auch das Spiel des Jahres gegen Kaiserslautern an. Das sollten wir diesmal unbedingt gewinnen."

> Renate Barth-Bittinger (60, städt. Angestellte, wohnhaft in Mannheim-Gartenstadt, seit 1973 Waldhof-Anhängerin): "Ich will es nicht am Trainer festmachen und er ist sitzt für mich weiter fest im Sattel, auch wenn man zuletzt etwas den Eindruck hatte, dass er dem Team nichts mehr vermitteln kann. Aber er hat ja im Team mit Marc Schnatterer oder Marcel Seegert seine Leistungsträger und gemeinsam muss man sich jetzt wieder zusammenfinden. Mein Eindruck war, dass unsere Elf gerade gegen Köln überhaupt keine Mittel hatte, die Niederlage noch abzuwenden. Vom Schock des Gegentores hat sich die Mannschaft bis zum Ende nicht erholt.

Es wurde ja vom Verein groß vom Aufstieg geredet, doch davon sind wir in dieser Form ohne weitere Verstärkungen meilenweit entfernt. Bis sich eine neuformierte Mannschaft eingespielt hat, dauert es in der Regel auch ein oder zwei Jahre. Über einen Aufstieg würde ich mich natürlich freuen, andererseits halte ich dieses Team nicht unbedingt für zweitligatauglich. In Würzburg waren gar keine Zuschauer zugelassen und wir haben trotzdem gewonnen. Daran allein kann es also nicht liegen. Ich weiß aber auch, dass in Mannheim die Fans oft der zwölfte Mann sind."

> Achim Weitz (50, Ordnungsamtsleiter in Schriesheim, beim Waldhof seit 1983): "Die meisten Spieler bringen momentan nicht die Leistung, die sie noch in der Hinrunde gebracht haben. Darunter leidet auch das Zusammenspiel. Ich würde es, wenn man das letzte Spiel mal ausklammert, nicht auf den Einsatz schieben. Ob Trainer Patrick Glöckner noch der richtige ist, ist als Fan schwer zu beurteilen. Dazu ist man zu weit weg und weiß nicht, wie es in der Mannschaft aussieht. Im Hinblick auf die Partie in Meppen reden viele bereits von einem Schicksalsspiel für den Trainer. Ich sehe das anders. Dafür waren die letzten 1,5 Jahre unter ihm zu gut.

Klar ist aber auch, dass der Druck immer größer wird, wenn die Erfolge ausbleiben. So ist das Trainer-Geschäft einfach. Wichtig wäre für mich, dass noch ein Routinier für die Defensive dazu kommt. So könnte man hinten mal richtig dicht machen. Die Verpflichtung von Alexander Rossipal war sehr wichtig, das ist ein Topmann. Ihn sehe ich als linker Verteidiger, wenn wir da noch einen auf der rechten Seite dazu bekommen würden, wäre es super. Denn dort sehe ich uns noch nicht so gut aufgestellt."

> Andreas Donauer (50, Heddesheim, Logistiker, hat seit Mitte der 1990er so gut wie kein Heimspiel verpasst): "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mir fehlt vor allem ein Plan B nach Rückständen. Das war schon letztes Jahr so. Wir spielen immer das gleiche System. Wir brauchen in der Offensive mehr Varianten. Nicht nachvollziehen kann ich auch, dass ein Marcel Costly immer spielt. Egal, wie schlecht er auch ist, er ist gesetzt. Im Vergleich zur Vorsaison hat er für mich deutlich abgebaut.

Insgesamt ist bereits seit fünf, sechs Spielen der Wurm drin. Die Frage ist nun: Liegt es am Trainer oder an den Spielern? Klar ist für mich, dass aus dem aktuellen Kader einige Spieler in der Zweiten Liga an ihre Grenzen stoßen würden. Um dort bestehen zu können, müssten mindestens noch fünf wirklich gute Neue kommen. Was mich wundert ist, dass Dominik Martinovic momentan so einbricht. Nach seinen guten Leistungen Ende letzten Jahres wurde er sehr gehypt, ist ihm das vielleicht zu Kopf gestiegen? Oder können er und die anderen Spieler nicht mit dem Druck umgehen, dass die Vereinsführung den Aufstieg als Ziel ausgegeben hat?

Ich persönlich würde mir noch einen echten Zehner wünschen, der das Spiel steuern kann. Das würde uns deutlich flexibler machen. Noch wichtiger wären aber gerade bei den Heimspielen die Fans. Denn es ist offensichtlich, dass die Mannschaft deutlich besser gespielt hat als noch Zuschauer erlaubt waren."

> Markus Picco (46, Gastronom, wohnt in Ludwigshafen, seit 1981 beim Waldhof): "Für mich ist momentan der Trainer das Problem. Wir spielen immer mit der gleichen Taktik und auch seine Wechsel, die oft auch viel zu spät kommen, kann ich nicht nachvollziehen. Aus meiner Sicht fehlen aber auch weitere Spieler, also echte Verstärkungen. Wir stehen doch wirtschaftlich gut da. In diesem Bereich wird beim Waldhof sehr gute Arbeit geleistet. Ich finde eben, dass zum Ziel Aufstieg noch weitere Neuzugänge gebraucht werden. Nachdenken müsste man auch über die Position des Torhüters. Wenn Timo Königsmann die Bälle abschlägt, habe ich immer ein ungutes Gefühl. Da müsste man mit ihm vielleicht noch mehr arbeiten.

Andererseits muss ich aber auch sagen, dass ich mit dem, was wir in dieser Saison bislang erreicht haben, sehr zufrieden bin. Wenn mir jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, dass wir so weit vorne mitspielen, hätte ich ihm das nicht geglaubt. Falls man sich zu einem Trainerwechsel entschließen sollte, muss man auch bedenken, dass die Trainer nicht Schlange stehen. Auch einen Bernhard Trares wünsche ich mir nicht zurück. Er war ein guter Trainer für die Regionalliga, aber nicht für die Dritte Liga. Am Herzen liegt uns Fans vor allem auch, dass die Mannschaft im Derby gegen Kaiserslautern eine andere Leistung zeigt und gewinnt. Denn zuletzt war es leider so, dass wird en FCK immer wieder stark gemacht haben."

> Heinz Appel (73, Rentner, wohnt in Schriesheim, hat ab 1966 selbst beim Waldhof gespielt): "Man hat gegen Köln gemerkt, wie sehr ein Mann wie Marc Schnatterer gefehlt hat. Unsere Standards sind ohne ihn miserabel. Chancen haben wir uns auch keine raus gespielt. Adrien Lebeau fand ich diesmal auch nicht gut, er hat sich viel zu oft in Dribblings im Mittelfeld verstrickt. Und dann dieses Gegentor, das war wirklich extrem unnötig. Ich finde, dass Patrick Glöckner eine gute Arbeit macht. Aus meiner Sicht hat er die Mannschaft im Griff. In Meppen wird es jetzt schwer, die haben durch den Auswärtssieg in Verl Auftrieb bekommen.

Der Aufstieg wird mittlerweile natürlich schwer. Vor der Rückrunde sah es noch richtig gut aus. Aber wenn man von vier Spielen drei verliert, ist das nicht gut. Schaut man sich die Tabelle an, ist aber nach wie vor alles möglich. Doch dafür muss jetzt auf diesen Negativlauf eine positive Serie folgen. Es reicht nicht, wenn die Mannschaft jetzt in Meppen gewinnt, sie muss weiter nachlegen."

> Wolfgang Benkeser (43, besitzt ein Tattoo-Studio, wohnt momentan in Düsseldorf, beim Waldhof seit 1998): "Für mich liegt das Problem derzeit am Trainer. Ich gehe jetzt seit 24 Jahren zum SVW, habe auch die ganze Oberliga- und Regionalliga-Zeit mitgemacht, bin bei den Heimspielen und fahre auch auswärts mit. Patrick Glöckner hat die Mannschaft in seiner ersten Saison auf ein gewisses Niveau gebracht, erreicht das aber mittlerweile nicht mehr. Man muss sich nur immer wieder die Aufstellung anschauen. Einige Spieler werden nicht auf ihren eigentlichen Positionen eingesetzt. Gerade einen Marcel Costly, der klar offensiv ausgerichtet ist, kann man nicht als Linksverteidiger bringen. Dort ist er überfordert.

Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Spieler wie ein Marc Schnatterer oder ein Marco Höger, die in ihrer Karriere schon viele gute Trainer erlebt haben, das erkennen und abschalten. Die Leistung beim 0:1 gegen Köln war ein Offenbarungseid und sicherlich die schlechteste Leistung in den letzten drei Jahren. Weiter mit Torhüter Timo Königsmann: Er ist auf der Linie wirklich sehr stark – das war es dann aber auch. Seine Abschläge landen zu 80 Prozent beim Gegner. Zudem steht er ständig zu weit vor dem Tor. Uns fehlt ein guter Torhüter.

Den Aufstieg halte ich mit dieser Mannschaft durchaus für realistisch, wenn ein entsprechender Trainer dahinter steht. Der dritte Platz und die Relegation sind möglich. Aber ich könnte auch mit der Dritten Liga weiter gut leben, wenngleich die Zweite Liga natürlich eine Super-Sache wäre."

> Jörg Büßecker (60, Inhaber eines Steuerberater-Büros und einer regionalen Sportagentur, wohnt in Großsachsen, Waldhof-Fan seit 1980): "Zunächst einmal muss ich sagen, dass der Mannschaft in erster Linie der zwölfte Mann fehlt. Der Waldhof lebt von seinen Fans. Sie haben ihn schon immer getragen. Die sportliche Situation ist derzeit knifflig, man will aufsteigen, kann das momentan aber nicht zeigen. Nach dem Trainingslager hatte man eigentlich gehofft, dass man gestärkt zurückkehrt. Das ist nicht so. Wo da die genauen Gründe liegen, ist schwer zu sagen. Am Saisonende laufen viele Verträge aus, möglicherweise lenkt das auch den einen oder anderen ab.

Es gab in den letzten Jahren aber immer Schwankungen und mich würde es nicht wundern, wenn die Mannschaft jetzt am Sonntag in Meppen wieder eine Reaktion zeigt. Bleibt die aus und man spielt ähnlich blutleer wie zuletzt beim 0:1 gegen Viktoria Köln, kann man so langsam wirklich von einer Krise sprechen. Dann könnte es auch eng für Trainer Patrick Glöckner werden, denn wir wissen ja, wie das Geschäft läuft. Der Trainer ist immer das schwächste Glied."

> Ralf Lang (53, Industriekaufmann aus Mannheim, seit 1982 Waldhof-Fan): "Ich glaube, dass das Fehlen der Zuschauer negativ wirkt. Der Waldhof lebt für mich extrem von der Unterstützung der Fans, vor allem die auf der OST. Vielleicht hat die Mannschaft in der Vorrunde aber auch über ihrem Limit gespielt. Aussagen von Bernd Beetz vor der Saison, man wolle um den Aufstieg spielen, haben natürlich gewisse Erwartungen und Hoffnungen geweckt. Die nächsten zwei Spiele werden zeigen, ob es noch in Richtung Aufstieg geht. Da muss alles passen.

Die Chancen dafür sehe ich bei fifty-fifty. Der erste Platz ist für mich mit Magdeburg aber bereits vergeben. Die Spieler wechseln für meinen Begriff zu oft ihre Positionen. Ich hätte im Team gerne auch noch einen echten Zehner und noch einen gestandenen Innenverteidiger, um Ausfälle in der Abwehr besser auffangen zu können. Auf der Bank fehlt mir etwas die Qualität."