Von Daniel Hund

Mannheim. Nach dem 3:2-Sieg des SV Waldhof gegen Viktoria Berlin war erstmal ein wenig Ruhe angesagt. Am Sonntag und Montag war trainingsfrei, ehe es am Samstag mit dem Auswärtsspiel bei Türkgücü München weitergeht. Doch im Hintergrund laufen auch schon die Planungen für das Spiel der Spiele auf Hochtouren. Am Sonntag, 20. Februar, erwartet der SVW den 1. FC Kaiserslautern zum Südwestderby im Carl-Benz-Stadion.

Nach aktuellem Stand dürfen 10.000 Zuschauer dabei sein. Wie viele Tickets für den Lauterer Anhang bereitgestellt werden, ist noch unklar. Eigentlich gibt es diesbezüglich eine Regelung über den DFB, die den Gästefans stets 10 Prozent der Eintrittskarten zu sichern soll. Wegen Corona ist diese Regelung aber außer Kraft gesetzt. Die Vereine können frei entscheiden.

Im Hinspiel am Betzenberg, das mit einem 0:0-Unentschieden endete, waren maximal 20.000 Zuschauer erlaubt. Auf RNZ-Nachfrage beim SVW wurden den Blau-Schwarzen damals 900 Tickets zugeteilt, also knapp unter fünf Prozent.

Wie es im Rückspiel sein wird, hängt auch von der Absprache mit der Polizei ab. Klar ist, Lautern-Fans, die in Fan-Kleidung kommen, dürfen bei diesem Spiel nicht in neutralen Blöcken sitzen. Dies soll bei Hochrisikospielen tunlichst vermieden werden.

Themenwechsel: Momentan deutet vieles darauf hin, dass Innenverteidiger Jesper Verlaat, der zuletzt wegen einer Verletzung an der Gesäßmuskulatur ausgefallen ist, in dieser Woche wieder ins Training einsteigt. Gleiches gilt für Willy Sommer, der vor dem Berlin-Spiel kurzfristig passen musste, zeitnah aber wieder für die Buwe auflaufen kann.