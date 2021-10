Mannheim. (rodi) Es ist angerichtet. Bis auf etwa 500 Restkarten der 14 651 Tickets, die am Montag noch verfügbar waren, ist das Zweitrundenspiel des SV Waldhof gegen Bundesligist Union Berlin am Mittwoch (18.30 Uhr) ausverkauft. "Vorher waren wir der Favorit, jetzt sind wir der Außenseiter", scherzt Waldhof-Kapitän Marcel Seegert hinsichtlich des Corona-Handicaps im eigenen Team und verspürt dennoch große Vorfreude auf das bevorstehende Pokalmatch. "Mit Union haben wir einen richtigen Brocken vor uns. Sie performen sehr konstant. Aber wir werden das Spiel nicht abschenken und versuchen, unter Flutlicht wieder eine Euphorie zu entfachen. Wir wollen versuchen, die ersten 20 Minuten zu überleben, um dann ins Spiel reinzukommen. Wir haben eine kleine Chance und die wollen wir ergreifen", verspricht er jedem, der ins Stadion kommt, einen harten Fight.

Das Duell zwischen Waldhof und Union gab es im Pokal schon einmal vor rund 18 Jahren. Damals war der SVW gerade sportlich aus der 2. Liga abgestiegen und aufgrund der Insolvenz gleich in die Oberliga durchgereicht worden. Unter Trainer Victor Olscha hielten die Mannheimer, die in insgesamt fünf Aufeinandertreffen noch nie gegen die "Eisernen" gewinnen konnten, die Niederlage mit 0:4 in Grenzen. Auch diesmal wäre alles andere als ein Sieg der Berliner eine große Überraschung. "Wir treffen auf eine Mannschaft, die sehr gefestigt ist. In allen Bereichen sind sie doppelt aufgestellt und haben im Angriff mit Kruse und Awoniyi zwei Ausnahmespieler. Die sind schwer zu verteidigen. Da müssen wir als Mannschaft kompakt stehen und die Räume eng machen", weiß Schnatterer, beim Waldhof der Spezialist für Standardsituationen, dass er am Mittwoch sicher auch viel nach hinten arbeiten muss.

Seit fast zwei Jahrzehnten stehen die "Buwe" wieder einmal in der zweiten Pokalrunde. Zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere kommt Patrick Glöckner diese Ehre zuteil. Der Zeitpunkt könnte ungünstiger kaum sein. In jedem Training muss er den Fitnesszustand seiner Spieler beobachten und weiß wohl erst am Mittwoch, wer bis zum Anpfiff für einen Einsatz in Frage kommt. Naheliegend ist daher, dass die gleiche Startelf wie beim 1:1 gegen den FSV Zwickau am letzten Samstag auflaufen wird. Also auch wieder mit Jan-Christoph Bartels im Tor für Timo Königsmann. Endgültig festlegen wollte sich Glöckner aber nicht. Für Angreifer Dominik Martinovic, so viel verriet der Coach, käme eine Einsatz von Beginn an definitiv noch zu früh. Union-Coach Urs Fischer hat dagegen genug Personal und kann rotieren. Nationalspieler Kruse stand im Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart nicht in der ersten Elf und ist daher ein Kandidat für das Waldhof-Spiel. Seine Kreise einzuengen wäre dann die Aufgabe von Innenverteidiger Seegert. Seegert und Kruse? Da war doch was. Nico Seegert, der Zwillingsbruder des SVW-Kapitäns, forderte Kruse im Februar des Jahres 2018 beim Torwandschießen im ZDF-Sportstudio heraus und verlor klar mit 1:4. Am Mittwoch gibt es nun womöglich die Gelegenheit zur Revanche im Duell Seegert gegen Kruse.

Sollte der SVW die Sensation schaffen, würde sich das auch finanziell auszahlen. Bei einem Erreichen des Achtelfinals kämen weitere 63 .000 Euro auf das Konto der Blau-Schwarzen.

Update: Montag, 25. Oktober 2021, 19.57 Uhr

Ausverkauftes Haus im DFB-Pokal am Mittwoch

Mannheim. (dpa/lsw) Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim träumt von einer weiteren Überraschung und möchte durch einen Sieg gegen den Bundesligisten 1. FC Union Berlin am Mittwoch (18.30 Uhr) ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen. "Die Jungs haben Lust, wir sind heiß auf das Spiel", sagte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner zwei Tage vor dem Duell mit den Berlinern.

Der Kader der Mannheimer dürfte im Vergleich zum 1:1 in der Liga gegen den FSV Zwickau am vergangenen Samstag unverändert bleiben. Das Motto für die Partie, in der sich der Waldhof als "Underdog" bezeichnet: "Wir wollen das Spiel genießen, aber genauso leidenschaftlich sein wie immer."

In der ersten Runde hatten die Mannheimer den Erstligisten Eintracht Frankfurt bezwungen. Wie gegen die Hessen wird das Carl-Benz-Stadion auch diesmal ausverkauft sein. 14.581 Zuschauer sind zugelassen.

Marc Schnatterer glaubt derweil an einen weiteren Coup seines Teams im DFB-Pokal, hat zugleich aber eindringlich vor Zweitrunden-Gegner 1. FC Union Berlin gewarnt. Er denke, "dass man beide Gegner nicht miteinander vergleichen kann", sagte er dem "Kicker" (Montag) mit Blick auf den Sieg gegen Eintracht Frankfurt zum Auftakt und das Duell mit dem nächsten Bundesligisten.

"Die 1. Runde war sehr früh in der Saison, die Eintracht hatte einige personelle Wechsel im Kader", sagte Schnatterer. "Gegen Union wird es sehr schwer für uns, weil die Berliner eine große Wucht in der Defensive und in der Offensive tolle Spieler haben. Wir brauchen nicht über die Qualität von Max Kruse oder den anderen zu sprechen. Aber ich finde, dass der Außenseiter sich im Pokal immer eine Chance ausrechnen kann, und deshalb haben wir auch eine."

Die vergangenen Tage, in denen die Mannheimer mehrere Corona-Fälle zu beklagen hatten, bezeichnete der Offensivmann als "verrückt" und "turbulent". Die Auswärtspartie beim TSV 1860 München vor gut einer Woche war abgesetzt worden, gegen den FSV Zwickau konnte der Waldhof am Samstag dann wieder antreten - und spielte 1:1. "Ich bin froh, wenn sich die Lage etwas beruhigt", sagte Schnatterer, der selbst von einer Infektion mit dem Virus verschont geblieben ist.

Update: Montag, 25. Oktober 2021, 16.10 Uhr