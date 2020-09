Mannheim. (rodi) Am Montagabend präsentierte Drittligist SV Waldhof via Facebook die Trikots für die neue Saison. Noch nicht lüften wollte Trainer Patrick Glöckner am Dienstag das Geheimnis, wer sein Team in der neuen Runde als Kapitän auf das Feld führt und wer die Nummer 1 im Tor sein wird. Seine Entscheidung will der Coach am Mittwoch erst der Mannschaft und dann der Öffentlichkeit mitteilen.

Auf der Suche nach Verstärkungen scheint der SVW derweil fündig geworden zu sein. Joseph Boyambe von Regionalligist Borussia Dortmund II wurde am Dienstag am Alsenweg gesichtet. Der 1,72 Meter große Flügelstürmer erzielte in der vergangenen Saison zehn Tore bei 15 Einsätzen und im Jahr davor kam der 24-jährige Kapitän der U 23 des BVB auf 14 Treffer. Eine Bestätigung des Vereins über eine Verpflichtung gab es bislang nicht.

Terminiert wurde nun auch das Viertelfinalspiel der Waldhöfer um den bfv-rothaus-Pokal. Die Blauschwarzen gastieren nur drei Tage nach dem DFB-Pokalspiel gegen den SC Freiburg bereits am kommenden Mittwoch, 16. September, um 18.30 Uhr beim Landesligisten FV Lauda.