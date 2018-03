Mannheim. (rodi) Jetzt gilt es für den SV Waldhof: Die Kurpfälzer starten am Mittwoch um 19 Uhr im Carl-Benz-Stadion mit der vorgezogenen Partie des 24. Spieltages in der Regionalliga Südwest gegen die Stuttgarter Kickers in die Restrückrunde. "Die Vorfreude ist sehr groß, denn wir haben jetzt über vier Wochen hart gearbeitet", kann es nicht nur Mannschaftskapitän Hassan Amin kaum noch erwarten, bis das Flutlicht angeknipst wird und der Ball endlich wieder rollt.

In zahlreichen Einheiten auf dem Platz einschließlich einem effektiven Trainingslager hat der neue Trainer Bernhard Trares "seine Buwe" auf die restlichen Saisonspiele vorbereitet. "Wir haben jetzt wieder mehr Stabilität in der Grundordnung bekommen, nachdem wir in der Anfangsphase der Vorbereitung den Gegnern noch zu viele Chance gestattet haben", verspricht er den Fans eine gut gerüstete Mannschaft. Apropos Fans: Schon 2000 Dauerkarten werden bis zum Spielbeginn verkauft sein. Das sind starke 260 Karten mehr als im Vorjahr.

Nach dem Tabellenstand bewerten will der zur Zeit leicht verschnupfte Coach den kommenden Gegner Stuttgarter Kickers in seinem ersten Pflichtspiel als SVW-Trainer nicht. Die "Blauen" stehen als Vierzehnter im Klassement mit dem Rücken zur Wand, setzten aber am letzten Samstag mit dem 3:0-Sieg im Nachholspiel bei TuS Koblenz ein erstes Ausrufezeichen.

"Die Kickers haben extrem aus der Defensive heraus gespielt, mit zunehmender Dauer das Spiel in die Hand genommen und am Ende auch verdient gewonnen", hatte Trares beobachtet, der live vor Ort war. Bei einem Unentschieden, besser noch bei einem Sieg über die Kickers, würde der SVW aufgrund von Spielausfällen der Konkurrenten Offenbach und Freiburg II auf dem zweiten Tabellenplatz Fasching feiern und somit das Saisonziel, eben jener zweite Platz, weiter fest im Auge behalten. Nach der Regionalligareform berechtigt dieser Platz nur noch in dieser Saison zu Relegationsspielen um den Aufstieg.

Richten soll es in der Rückrunde die bisherige Mannschaft. Vollstes Vertrauen in den jetzigen Kader, in dem künftig nur Lukas Kiefer nach seinem kurzfristigen Wechsel zum Ligakonkurrenten VfB Stuttgart II fehlt, hat nämlich die sportliche Führung mit dem Leiter Jochen Kientz, nachdem man nun vier Wochen Zeit hatte, um sich näher kennenzulernen. Daher verzichtete man beim Ex-Bundesligisten auch völlig auf Neuzugänge im Winter. "Neben dem ausgesprochenen Vertrauen ist der zweite Aspekt der, dass uns ein neuer Spieler auch sofort weiterbringen muss", erklärte Kientz, warum er bei den auf dem Markt angebotenen Spielern nicht fündig wurde.

In Zukunft will er durch ein professionelleres Scouting nicht nur zielstrebiger nach Verstärkungen Ausschau halten, sondern auch die Talente aus der Region frühzeitig entdecken und an den Verein binden. Helfen soll neben dem eigenen Trainerteam dazu auch der eigens engagierte Dossenheimer und frühere KSC-Profi Markus Bähr.

Gefährdet ist die Austragung des Kickers-Spiels am Mittwoch derzeit nicht. Die Wetterprognosen mit leichtem Nachtfrost und tagsüber Temperaturen knapp über null Grad sind günstig. Neben den Langzeitverletzten Michael Schultz, Raffael Korte und Jesse Weippert ist der Einsatz von Benedikt Koep wegen eines grippalen Infekts noch fraglich. Bei Jannik Sommer, der sich als einziger Akteur in der Vorbereitung mit einem Außenbandanriss etwas schlimmer verletzte, stehen die Zeichen für eine schnelle Rückkehr in das Team gut.