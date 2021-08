Von Daniel Hund

Berlin. Fußball kann so ungerecht sein. Es lief die 89. Minute, als beim Auswärtsspiel des SV Waldhof bei Viktoria Berlin einer patzte, der zuvor der Fels in der Brandung war. Mehrfach war Timo Königsmann in der Hauptstadt zur Stelle. Der Torhüter der Buwe hechtete durch den Strafraum, gab Kommandos, parierte alles, was auf seinen Kasten flog – und das war eine Menge.

Am Ende war er dann dennoch die tragische Figur: Lukas Pinckert tauchte kurz vor Schluss über die rechte Seite in den Mannheimer Strafraum ein, schaute kurz hoch und zog ab. Heraus kam ein Kullerball. Ein Schuss, der mehr Rückpass als Torschuss war. Doch der reichte aus, entschied eine Partie, die eigentlich keinen Sieger verdient hatte. Weil Königsmann sich das Ei selbst ins Nest legte, weil er den Ball falsch berechnete und ihn durch die Hosenträger flutschen ließ.

Das Ergebnis: 0:1 (0:0). Die Viktoria jubelte, Waldhof trauerte. Keine Punkte in der Hauptstadt, keine goldene Englische Woche der Mannheimer.

Das sind so Momente, in denen man sich als Torhüter am liebsten im eigenen Sechzehner einbuddeln würde und erst dann wieder raus kommen möchte, wenn auch wirklich der Letzte das Stadion verlassen hat. Doch da musste Königsmann durch. Er presste die Hände in die Hüfte, schüttelte immer wieder den Kopf und ließ sich dann rücklings auf den Boden plumpsen.

Auch aufmunternde Worte helfen da nicht. Patrick Glöckner, der Trainer der Waldhöfer, probierte es trotzdem. "Timo sieht da blöd aus, die Fehler beginnen aber schon vorher. Das kann man nicht nur am Torhüter festmachen", sagte er.

Glöckner selbst befand sich da längst im Tunnel. In einer Welt aus Frust und Enttäuschung. Regungslos stand er da. So, als wäre er gedanklich schon weiter, mittendrin in der Analyse. Auf Spurensuche.

Vor allem die Schlussphase dürfte Glöckner nicht gefallen haben. Da klappte wenig, viel zu wenig: Kein Zugriff, keine Ordnung, keine zweiten Bälle. Die landeten fast alle beim Gegner.

Einer, der genau das bemängelte, war Jesper Verlaat, 25, Innenverteidiger von Beruf: "In der Schlussphase haben wir förmlich um das Gegentor gebettelt." Zuvor war er es, der die größte Chance in der zweiten Halbzeit auf dem Kopf hatte. Nach einer Ecke von Joseph Boyamba schraubte sich der Lockenkopf hoch und wuchtete den Ball an den Pfosten (63.).

Es war nicht die einzige Chance in der Hauptstadt. Dicke Dinger wurden verballert. Allein zwischen der vierten und zehnten Minute hatten die rund 400 mitgereisten Anhänger der Blau-Schwarzen, die im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark für Heimspiel-Atmosphäre sorgten, dreimal den Torschrei auf den Lippen. Adrien Lebeau, Marc Schnatterer und Marcel Costly zielten nicht genau genug. "Wir", grübelte Flügel-Mann Rafael Garcia, "wir müssen in der ersten Halbzeit eigentlich mit 2:0 in Führung gehen."

Und was bleibt unter dem Strich? Nach Dortmund II (1:1) und Würzburg (1:1) das dritte Spiel, das man hätte gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Schlechter war man nicht, die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor bleibt das große Problem. Seit Wochen und Monaten, schon seit der letzten Saison.

Klar, manche werden nun sagen, die Englische Woche war schuld. Die hatten andere aber auch. Gut, nicht jeder musste zum Abschluss rund 650 Kilometer mit dem Bus nach Berlin tuckern. Das hatte der SVW exklusiv. Das nervt, schlaucht und frustriert.

Noch schlimmer ist es dann aber, wenn bei der Rückreise die Punkte im Gepäck fehlen. Da ziehen sich 650 Kilometer wie Kaugummi. Man grübelt, ärgert sich grün und blau.

Jochen Kientz wird es nicht anders gegangen sein. Doch der braucht schnell wieder einen klaren Kopf. Denn gerade der Sportliche Leiter ist in dieser Woche gefordert: Am 31. August schließt das Transferfenster – und der SVW ist noch nicht wunschlos glücklich. Vor allem ein Stürmer soll her. Nach RNZ-Infos wird derzeit noch versucht, einen Knipser mit Zweitliga-Format zu verpflichten, sollte das nicht klappen, rücken vertragslose Spieler ins blau-schwarze Rampenlicht. Die könnten dann auch noch nach dem 31. August an den Alsenweg kommen.

Berlin: Krahl - Kapp, Menz, Lewald - Pinckert, Jopek, Cigerci (84. Ogbaidze), Yannis Becker - Küc (63. Benyamina) - Falcao (73. Seiffert), Erhan Yilmaz (73. Kayo).

SV Waldhof: Königsmann - Costly (61. Garcia), Verlaat, Seegert, Donkor - Höger (61. Russo), Saghiri - Boyamba, Lebeau (46. Sommer), Schnatterer (46. Gouaida) - Martinovic (78. Roczen).

Schiedsrichter: Stegemann (Bonn); Tor: 1:0 Pinckert (89.); Zuschauer: 2061.