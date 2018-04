Von Michael Wilkening

Mannheim. Daniel die Gregorio sprach davon, dass es "unzählige Steine" gewesen sein, die von seinen Schultern gepurzelt waren. Der "Ersatz-Kapitän" erlöste gestern Nachmittag seine Teamkameraden, mehr als 4800 Fans im Carl-Benz-Stadion und ein wenig auch sich selbst. Di Gregorio verwandelte fünf Minuten vor Schluss einen Foulelfmeter und sicherte damit den 1:0 (0:0)-Sieg des SV Waldhof gegen die U23 des VfB Stuttgart. Mit dem Dreier bleiben die Mannheimer in der Regionalliga-Tabelle den Rivalen Kickers Offenbach auf den Fersen.

Die 90 Minuten waren eine Mentalitätsschulung für die Waldhof-Kicker. Schließlich ist es besonders schwer, die Konzentration auf ein Spiel zu lenken, wenn alle um einen herum andere Themen haben. Die Partie gegen den Nachwuchs der VfB-Profis war ohnehin schon eingebettet in die Topspiele beim 1.FC Saarbrücken (1:0), die Offenbacher Kickers (14. April) und den Karlsruher SC (BFV-Pokalhalbfinale, 18. April). Am Sonntag kam die Debatte um mögliche Gegner in den Aufstiegsspielen hinzu. Die Vorauslosung ergab, dass es die zwei Vertreter der Regionalliga Südwest mit dem Meister der Regionalliga West (KFC Uerdingen oder Viktoria Köln) und der Regionalliga Bayern (TSV 1860 München) zu tun bekommt. Vor allem ein mögliches Aufeinandertreffen gegen die "Sechzger" löst bei vielen Fans der Blau-Schwarzen ein Kribbeln aus.

Kribbelig wird es auch bei Bernhard Trares, wenn er über die Themen sprechen soll, die im Umfeld diskutiert werden. Der Trainer hat vollkommen nachvollziehbar andere Gedanken und die beschäftigten sich bis Sonntagnachmittag ausschließlich mit der Nachwuchsmannschaft des VfB. "Ich wusste ja, wie schwer das gegen diese Truppe wird", sagte der Trainer, der wie alle anderen, die es mit dem SVW halten, erleichtert war: "Wir sind bis zum Schluss ruhig geblieben und haben an uns geglaubt", sagte Trares.

Der Fußballlehrer wusste, dass es gegen die Schwaben der kompletten Aufmerksamkeit bedurfte - von allen, die auf dem Rasen standen und ein dunkelblaues Trikot trugen. Kevin Conrad (Zahnverletzung), Hassan Amin (Adduktorenprobleme), Jannik Sommer (Erkältung) und Andreas Ivan (Knöchelprobleme) gehörten nicht dazu, sie alle mussten ersetzt werden, so dass Trares immerhin nicht lange über der Aufstellung grübeln musste.

Nachdenklich dürfte der Fußballlehrer während der Partie geworden sein, denn seine Elf war zum Teil drückend überlegen, nutzte seine Chancen aber nicht und hatte fünf Minuten vor der Pause Glück, dass Stepjan Radeljic nach einer Ecke nur die Latte traf und den Spielverlauf nicht vollends auf den Kopf stellte. Nach der Pause wurde es zu einem Geduldsspiel für die Blau-Schwarzen. Die "Erlösung" gab es erst, als Marco Meyerhöfer im Strafraum der Stuttgarter gefoult wurde und di Gregorio den Ball zum 1:0 ins Tor drosch (85.).

"Wir müssen Druck aufbauen, in dem wir unsere Spiele gewinnen", sagte Benedikt Koep nach der Partie. "Vielleicht war der Offenbacher Trainer ja heute auch im Stadion und hat sich über den späten Treffer von uns geärgert", fügte der Stürmer an. Ab jetzt darf der Fokus von Koep und seinen Kollegen auf die Kickers gerichtet werden, dort steigt am kommenden Samstag das Spitzenspiel.

Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Mirko Schuster, Nennhuber, Celik - di Gregorio, Marco Schuster - Diring (90+2. Schultz), Gianluca Korte (90. Tüting), Deville - Hebisch (63. Koep).

Stuttgart: Kastenmeier - Groiß, Peric (64. Walter), Radeljic - Scheidl, Zimmermann (55. Galstyan), Dos Santos, Sommer - Kiefer - Ramaj (88. Stefandl), Ferdinand.

Schiedsrichter: Wlodarczak (Bebra-Weiterode) - Zuschauer: 4888 - Tor: 1:0 Di Gregorio (85., Foulelfmeter).