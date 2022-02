Von Daniel Hund.

Mannheim. Die RNZ berichtete exklusiv darüber, dass der 1. FC Kaiserslautern nur 500 Karten für das Südwestderby am 20. Februar im Mannheimer Carl-Benz-Stadion bekommt. Einige Fans des 1. FC Kaiserslautern wollen sich damit aber nicht abfinden und wollen diese Vorgabe auf kuriose Weise umgehen: Die RNZ weiß von Lautern-Fans, die sich nun eine Rückrunden-Dauerkarte für den SV Waldhof gekauft haben und somit automatisch auch einen Platz beim Derby sicher haben.

Aber nicht nur das: Als Dauerkarten-Inhaber hat man noch zusätzlich die Möglichkeit, ein weiteres Ticket für das Nachbarschafts-Duell zu erwerben. Auf RNZ-Nachfrage beim SVW hieß es dazu, dass dies eben nur schwer zu kontrollieren sei, weil man eigentlich davon ausgeht, dass nur Waldhof-Fans Dauerkarten für die Buwe kauft.

Somit werden wohl doch ein paar mehr Lauterer im Stadion sein. Doch es gibt da auch einen schönen Nebeneffekt für den SVW: Es werden Gelder eingenommen, mit denen eigentlich nicht zu rechnen war.

Update: Freitag, 11. Februar 2022, 12.55 Uhr

Kaiserslautern bekommt nur 500 Karten für Sitzplätze

Von Daniel Hund

Mannheim. Am Sonntag, den 20. Februar, steigt im Mannheimer Carl-Benz-Stadion das Südwestderby zwischen dem SV Waldhof und dem 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Der SVW darf nach aktuellem Stand 10.000 Zuschauer ins Stadion lassen. Unklar war bis zuletzt, wie viele Tickets den Gästefans zugesprochen werden.

Nach RNZ-Informationen ist mittlerweile klar, dass der FCK nur 500 Tickets bekommen wird. Diese gelten nur für den Sitzplatzbereich. Der Stehplatzblock hinter dem Tor bleibt komplett geschlossen.

Update: Mittwoch, 9. Februar 2022, 13.14 Uhr

Wie viele Karten bekommen die Lautern-Fans?

Von Daniel Hund

Mannheim. Nach dem 3:2-Sieg des SV Waldhof gegen Viktoria Berlin war erstmal ein wenig Ruhe angesagt. Am Sonntag und Montag war trainingsfrei, ehe es am Samstag mit dem Auswärtsspiel bei Türkgücü München weitergeht. Doch im Hintergrund laufen auch schon die Planungen für das Spiel der Spiele auf Hochtouren. Am Sonntag, 20. Februar, erwartet der SVW den 1. FC Kaiserslautern zum Südwestderby im Carl-Benz-Stadion.

Nach aktuellem Stand dürfen 10.000 Zuschauer dabei sein. Wie viele Tickets für den Lauterer Anhang bereitgestellt werden, ist noch unklar. Eigentlich gibt es diesbezüglich eine Regelung über den DFB, die den Gästefans stets 10 Prozent der Eintrittskarten zu sichern soll. Wegen Corona ist diese Regelung aber außer Kraft gesetzt. Die Vereine können frei entscheiden.

Im Hinspiel am Betzenberg, das mit einem 0:0-Unentschieden endete, waren maximal 20.000 Zuschauer erlaubt. Auf RNZ-Nachfrage beim SVW wurden den Blau-Schwarzen damals 900 Tickets zugeteilt, also knapp unter fünf Prozent.

Wie es im Rückspiel sein wird, hängt auch von der Absprache mit der Polizei ab. Klar ist, Lautern-Fans, die in Fan-Kleidung kommen, dürfen bei diesem Spiel nicht in neutralen Blöcken sitzen. Dies soll bei Hochrisikospielen tunlichst vermieden werden.

Themenwechsel: Momentan deutet vieles darauf hin, dass Innenverteidiger Jesper Verlaat, der zuletzt wegen einer Verletzung an der Gesäßmuskulatur ausgefallen ist, in dieser Woche wieder ins Training einsteigt. Gleiches gilt für Willy Sommer, der vor dem Berlin-Spiel kurzfristig passen musste, zeitnah aber wieder für die Buwe auflaufen kann.