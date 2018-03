Nicolas Hebisch (links) kommt nicht an den Ball, Markus Scholz im Waldhof-Tor kann nicht mehr eingreifen: Nestor Djengoue trifft per Kopf zum entscheiden den 1:0 der Gäste. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Mannheim. Als auf dem grünen, aber keinesfalls guten Rasen im Carl-Benz-Stadion gerade 20 Minuten absolviert waren, schnappte sich der Stadionsprecher sein Mikrofon und verkündete ein Endergebnis. Kickers Offenbach war gegen die U 23 des SC Freiburg nicht über ein 0:0 hinausgekommen und jetzt mussten die Kicker des SV Waldhof nur noch gewinnen, um auf den zweiten Tabellenplatz zu klettern. Weil die Partie der Mannheimer gegen den FSV Frankfurt später angepfiffen wurde, wussten die Blau-Schwarzen, was die Konkurrenz an der Spitze der Regionalliga Südwest geschafft hatten - aber sie konnten die Vorlagen aus den anderen Stadien nicht nutzen. Nach einer schlechten Leistung verloren die Waldhöfer 0:1 (0:1) gegen den FSV und erlebten den ersten Rückschlag unter Trainer Bernhard Trares.

"Wir sollten auf uns gucken, damit haben wir genug zu tun", wollte sich Nicolas Hebisch nicht damit beschäftigen, was der (Haupt)-Konkurrent aus Offenbach ablieferte. Wie der Stürmer dachte der Torwart. "Mir ist egal, was die anderen machen", sagte Markus Scholz. Einen Quervergleich mit den Anwärtern auf die Aufstiegsspiele ließ der routinierte Keeper zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht zu. "Es sind jetzt drei Punkte Rückstand, oder? Aber noch elf Partien, in denen 33 Punkte vergeben werden", rechnete Scholz vor.

Dem Torhüter war kein Rechenfehler unterlaufen und die Herangehensweise ist ebenfalls richtig, denn die Begegnung gegen die Frankfurter offenbarte, dass die Waldhöfer selbst viel zu tun haben, um künftig wieder erfolgreicher Fußball spielen zu können. Nach zwei Siegen zum Auftakt des Pflichtspieljahres - und ordentlichen Leistungen - lieferten die Mannheimer gegen den FSV keine gute Vorstellung ab. Vor allem in den ersten 45 Minuten gab es einen klaren Rückschritt. "Da hat die Aggressivität komplett gefehlt", monierte Trainer Trares.

Vielleicht hatten die guten Ergebnisse und das viele Lob von außen etwas mit den Waldhof-Cracks gemacht, zumindest verstärkte der Auftritt in der ersten Halbzeit diesen Eindruck. Pomadig spielten die Mannheimer zunächst, während in den ersten Matches des Kalenderjahres besonders vor der Pause mit viel Tempo und Laufbereitschaft die Grundlagen für die Erfolge gelegt wurden. Der Rückstand war verdient, für den Nestor Djengoue mit einem platzierten Kopfball nach einer Ecke in der 38. Minute verantwortlich war.

Die Aufgabe für die Mannheimer war damit noch schwieriger geworden, denn die Frankfurter machten das Zentrum dicht und warteten ab, was dem SVW im Spiel nach vorne einfiel. Spielerische Lösungen zu finden war schwierig, denn der unebene Rasen machte schnelles und direktes Spiel beinahe unmöglich. Mit Gianluca Korte (Muskelprobleme) fehlte zudem ein Akteur, der zuletzt im offensiven Mittelfeld viele gute Ideen hatte, sodass immer deutlicher wurde, dass die Partie mit Willen und Leidenschaft würde gedreht werden können.

Ein paar Mal schnupperten die Waldhöfer am Remis, aber beim tollen Freistoß von Andreas Ivan (51.) verhinderte die Torlatte den Ausgleich, beim Flachschuss von Kevin Conrad (83.) ein Frankfurter Abwehrbein kurz vor der Torlinie. Die Mannheimer hatten kein Spielglück - und das nach der mauen ersten Hälfte auch nicht verdient. "Das war heute eine Prüfung und die haben wir verkackt", sagte Scholz unverblümt. Immerhin folgen für den SVW noch elf weitere.

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Mirko Schuster (46. Tüting), Conrad, Amin - Marco Schuster, di Gregorio (78. Deville) - Ivan, Diring, Sommer (59. Koep) - Hebisch.

FSV Frankfurt: Aulbach - Becker, Sabah, Djengoue, Huckle - Mangafic (90. Sierck), Pollasch, Azaouagh (74. Andacic), Schick - Plut, Bell Bell (81. Eshele).

Schiedsrichter: Falcicchio (Saulgau); Zuschauer: 4287; Tor: 0:1 Djengoue (38.); Gelb-Rote Karte: Schick (66.).