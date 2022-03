Von Daniel Hund

Mannheim. Gegner ausbremsen, Passwege zustellen. Schnell für Ruhe sorgen. Das ist die Welt von Gerrit Gohlke, 22. Er spielt dort, wo eigentlich kein Kind spielen will, das als Dreikäsehoch auf dem Bolzplatz den ersten Fußbällen hinterherjagt. "Gerry" ist Innenverteidiger. Torchancen vereiteln, das ist sein Job. Schießen sollen sie die anderen.

Und Gohlke versteht sein Handwerk. So gut, dass er davon leben kann. SV Waldhof, Dritte Liga, Profivertrag. Andere träumen davon. Und er selbst? Wovon träumt er, vielleicht auch mal vom gegnerischen Strafraum? Torjäger statt Tore-Verhinderer zu sein? "Eigentlich", lacht er, "eigentlich war ich ja mal Stürmer." Ab dem neunten Lebensjahr, damals wechselte der gebürtige Darmstädter zu Kickers Offenbach, ging es aber immer weiter nach hinten. Achter, Sechser, Außenverteidiger – der 1,92-Meter-Mann spielte plötzlich überall. "Und irgendwann", verrät er der RNZ mit einem Schmunzeln, "kam dann ein Trainer, der sagte zu mir: ‚Du bist groß, du bist schnell, du spielst jetzt Innenverteidiger‘."

Bereut hat er das nie. Er schwärmt: "Mir macht es hinten viel Spaß. Ich brenne in jeder Trainingseinheit darauf, mich zu verbessern, neue Dinge zu lernen."

Leicht ist es als Fußball-Profi nicht immer. Es gibt Tage, da würde man sich am liebsten verkriechen, die Stollenschuhe verbrennen. Das sind die Phasen, in denen man nicht spielt. Von der Bank aus zuschauen muss, wie die Anderen die erste Elf bilden. Gohlke sagt: "Als junger Fußballer gibt es für dich nichts Wichtigeres, als zu spielen. Du kannst dir im Training die Fitness holen, aber wenn du richtig wachsen willst, musst du am Spieltag auf dem Platz stehen."

Bei den Buwe ist das kein Selbstläufer. Die Konkurrenz schläft nicht. Jesper Verlaat, 25, und Marcel Seegert, 27, hatten in dieser Saison meistens die Nase vorne. Sauer macht Gohlke das nicht. Er respektiert seine Kollegen, bezeichnet sie als Kumpel-Typen, nie würde er ein schlechtes Wort über sie verlieren, sagt aber auch: "Wenn ich mich mit der Bank zufrieden geben würde, wäre ich fehl am Platz. Jeder will spielen, wer etwas anderes behauptet, lügt." Bei Gohlke läuft das so: Teilt ihm Trainer Patrick Glöckner mit, dass es nicht für die Start-Elf gereicht hat, schwillt der Hals an, wird richtig dick – aber nur kurz: "Nach zwei Stunden ist das vergessen, dann haue ich auf dem Trainingsplatz alles raus, um mich wieder in den Fokus zu spielen."

Momentan ist das nicht nötig. Der Poker-Fan spielt, hält mit Kapitän Seegert den Waldhof-Laden zusammen. Und das, obwohl eine harte Zeit hinter ihm liegt. Im Dezember infizierte er sich zum zweiten Mal mit Corona, kaum wieder auf der Höhe bremste ihn eine hartnäckige Angina aus. "Da hast du Corona überstanden, und liegst wieder mit 40 Fieber im Bett. Zwei Wochen lang ging nichts", erzählt er. Sein Fitness-Zustand wurde schlechter und schlechter. Unterbewusst macht man da schon fast einen Haken hinter die Saison. Aber so ist er nicht. Gohlke zur RNZ: "Ich habe hart gearbeitet, vielleicht so hart wie noch nie."

Der Lohn ist fürstlich. Gohlke steht im Rampenlicht. Zuletzt vor 19.000 im Südwest-Derby gegen Lautern. Und nun wohl auch am Sonntag, 14 Uhr, im Topspiel gegen Eintracht Braunschweig. Wieder werden im Carl-Benz-Stadion über 10.000 Zuschauer erwartet, wieder geht es um verdammt viel. In Sachen Aufstiegschancen vielleicht schon um alles. Gohlke sagt es so: "Im Fußball spricht man gerne von Sechs-Punkte-Spielen, das ist so eins."

Braunschweig. Ein Absteiger, der die sofortige Rückkehr vor Augen hat. Die Eintracht ist Tabellendritter, hat 48 Punkte auf dem Konto. Das sind bei einem Spiel weniger zwei mehr als der SVW. Oder anders: Verlieren verboten! Gohlke ist bereits im Angriffsmodus, beschwört die typischen Waldhof-Tugenden: Kämpfen, beißen und kratzen. Er ist sich sicher: "Wenn jeder seine hundert Prozent abruft, gewinnen wir das Ding."

Mit den Buwe würde er noch gerne viel mehr gewinnen. Am Alsenweg fühlt er sich heimisch – und ist dem Klub dankbar: "Als ich kam, waren meine Referenzen nicht die besten", lächelt er leicht gequält, "ich hatte nur ein paar Regionalliga-Spiele auf dem Buckel und habe dabei zweimal glatt Rot gesehen." Und weiter: "Aber dieser Verein hat etwas in mir gesehen und das will ich zurückzahlen."

Am besten schon am Sonntag, wenn er als pfeilschneller Innenverteidiger wieder den Turbo zündet und einen Gegner nach dem anderen ausbremst.