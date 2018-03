Mainz. (miwi) Der Blick von Bernhard Trares richtete sich gleich auf die nächste Aufgabe. Gerade hatte der Trainer des SV Waldhof bei der U 23 des FSV Mainz mit 4:2 gewonnen und damit den zweiten Erfolg im zweiten Match des Jahres in der Regionalliga eingefahren, da fachsimpelte Trares mit seinem Mainzer Kollegen Dirk Kunert bereits über den FSV Frankfurt. Gegen die Hessen müssen die Waldhöfer am kommenden Wochenende antreten. "Ich habe den FSV in Worms gesehen … ", sagte der Mannheimer Coach und hatte damit einen Wissensvorsprung vor dem Mainzer Übungsleiter, der den FSV in diesem Jahr noch nicht live beobachtet hat.

Mit eigenen Augen hatte Kunert zuvor allerdings den Auftritt der Mannheimer gesehen und war angetan von dem, was der SVW im Bruchwegstadion geleistet hatte. "Das war richtig stark, vor allem in der ersten Halbzeit", sagte der Mainzer Coach und Trares genoss die verbalen Streicheleinheiten des Kollegen.

Das war zehn Tage zuvor ebenfalls so gewesen, als Francisco Paco Vaz, Trainer der Stuttgarter Kickers, nach dem 0:3 im Carl-Benz-Stadion ins Schwärmen geriet: "So wie die Waldhöfer in der ersten Halbzeit mit Tempo gespielt haben, habe ich das in der Regionalliga noch nicht erlebt."

Die Mannheimer bekommen derzeit viele Komplimente von außen und die sagen über das Tun von Trares viel aus. Der Fußballlehrer hatte seine Arbeit am Alsenweg Anfang Januar begonnen, die (Zwischen-)Ergebnisse sind gut - und spiegeln sich nicht alleine in der Tabelle wider. Beim 4:2 gegen die spielstarken Mainzer überzeugten die Waldhöfer läuferisch und setzten auch fußballerisch die Akzente. "Die Jungs haben Spaß, und das sollen sie auch", sagte Trares.

Der Trainer hätte die Komplimente, die von allen Seiten in seine Richtung ausgeschüttet wurden, aufsaugen und die Situation genießen können, doch Trares gab das Lob weiter: "Hier geht es doch um alle. Um die Spieler, um die sportliche Leistung, um die Geschäftsstelle: Sie alle arbeiten dafür, damit wir solche Leistungen zeigen können." Es bedarf noch einer Bestätigung im Misserfolgsfall, aber im Augenblick wirken Trainer, Mannschaft und Umfeld der Blau-Schwarzen gefestigt - das ist mit Blick auf die angestrebte Teilnahme an den Aufstiegsspielen eine wichtige Erkenntnis.

"Wir spielen ein bisschen ein anderes System, wir laufen den Gegner anders an", erklärte Außenverteidiger Marco Meyerhöfer die Unterschiede von Trares zu seinen Vorgängern. Unter Gerd Dais und unter Interimstrainer Michael Fink hatten die Waldhöfer in der laufenden Spielzeit nicht so gut organisiert gewirkt wie in den ersten beiden Partien des Jahres 2018.

Ein Faktor dürfte dabei das Spielsystem von Trares sein, der mit nur einer zentralen Sturmspitze agiert, dafür aber im Mittelfeld viel Offensivkraft aufs Feld schickt. Im 4-2-3-1 kommen die Stärken der offensiven Waldhof-Reihe besser zur Geltung.

Gianluca Korte befindet sich auf seiner Position im zentralen offensiven Mittelfeld in Topform, die es in der Hinrunde so nicht gab. Auf den Außenbahnen machte Andreas Ivan wie gewohnt viel Dampf und Jannik Sommer deutete an, dass er in der Lage ist, von der Rolle des Sorgenkindes wieder in die des Leistungsträgers wechseln zu können.

Die Auftritte des SV Waldhof machen Eindruck - und werden sicher auch von der Konkurrenz wahrgenommen. Möglicherweise könnten die Offenbacher Kickers, die aktuell vor dem SVW auf Platz zwei liegen, nervös werden. "Die Offenbacher sind auch stabil, da brauchen wir nicht drauf zu hoffen", sagte Meyerhöfer. Ähnlich äußerten sich auch Trares und Kapitän Hassan Amin. Die Botschaft der Waldhöfer ist klar: Nicht auf andere scheuen und schon gar nicht auf andere hoffen: Der Fokus ist darauf gerichtet, das eigene Spiel zu verbessern.