Von Daniel Hund

Mannheim. Weihnachten und Silvester sind abgehakt, das Jahr 2022 kann kommen. Für den SV Waldhof kommt es in Riesen-Schritten: Am Sonntag haben sich die Buwe wieder. Vormittags trifft man sich am Alsenweg. Mit Koffern und extragroßen Taschen. Vom Waldhof geht's im Bus direkt nach Stuttgart zum Flughafen – Abflug 13.40 Uhr.

Das Ziel: Belek, eine Stadt an der türkischen Mittelmeerküste. Viel Sonne, lange Strände, mildes Klima. Und ganz wichtig: Mit dem einen oder anderen Fußballplatz in unmittelbarer Nähe. Der des SVW liegt direkt neben dem Hotel. Perfekte Voraussetzungen also um eine Woche Vollgas zu geben, sich im Trainingslager den Feinschliff für die Rückrunde in der Dritten Liga zu holen. Auch die Konkurrenz denkt so: 1860 München, Hansa Rostock, der 1. FC Magdeburg und Türkgücü München quartieren sich in der direkten Nachbarschaft ein.

Andere Mannschaften – wie beispielsweise der SV Sandhausen – haben ihre Trainingslager kurzfristig gecancelt. Die Corona-Angst war zu groß. Auch bei den Blau-Schwarzen ist sie allgegenwärtig. Man ist vorsichtig: Bevor es sonntags Richtung Flughafen geht, wird nochmals kräftig getestet. Egal, ob Spieler, Betreuer oder Trainer, alle werden durchgecheckt. "Das ist uns ganz wichtig", sagt Pressesprecher Yannik Barwig, "bei uns sind alle Spieler immunisiert, dennoch wollen wir kein Risiko eingehen." Und das ist gut so. Denn so kurz die Pause auch war, sie wurde genutzt: Die Buwe verteilten sich in alle Himmelsrichtungen. Von Zypern über Frankreich bis Dubai war alles dabei.

Einer darf in Belek natürlich nicht fehlen: Marcel Seegert, 27, der Capitano. Der verlängerte Arm von Trainer Patrick Glöckner. Und "Cello" ist heiß: "Ich freue mich, dass es wieder weitergeht", sagt er kurz vor dem Abflug zur RNZ, "Trainingslager sind immer gut. Das werden harte, und gleichzeitig auch schöne Tage."

Die freie Zeit hat er genutzt. Zum Herunterkommen, aber auch um neue Wege zu gehen. Vom Sechzehner ging es in den Boxring. Austeilen und einstecken. Mehrere Einheiten hat die Abwehr-Kante mit gemacht – und ist beeindruckt: "Das ist ein anstrengender Sport, den ich künftig häufiger in meinen Trainingsplan einbauen werde."

Auch die Hausaufgaben wurden natürlich erledigt: Fünf Läufe jeweils zwischen 30 und 45 Minuten. Ansonsten war da vor allem viel Familie und Freundeskreis. An Silvester gab’s selbstgemachte Burger, zwischen den Jahren auch mal das eine oder andere Gläschen Wein.

Und was sagt die Waage, Herr Seegert? Wie viele Kilos sind dazu gekommen? Seegert mit einem Lächeln im Gesicht: "Mehr? Ich habe eher abgenommen. Und das werde ich beweisen, wenn wir am Sonntag auf die Waage müssen. Ich kann’s dann gerne fotografieren und dir ein Foto schicken."

In Sachen Zimmer-Kollege wird es in Belek keine Experimente geben. Seegert vertraut da ganz auf Torhüter Jan-Christoph Bartels. Sie haben sich gesucht und gefunden: "Wir", lacht der Buwe-Anführer, "wir schnarchen beide nicht, das ist ganz wichtig." Und weiter: "Das war bei meiner Suche nach einem Nachfolger von Markus Scholz mit entscheidend."

Spaß beiseite, beide verstehen sich richtig gut. Seegert sagt: "Barto ist ein Super-Typ, mit ihm unternehme ich auch privat sehr viel." In Belek wollen beide auch wieder die eine oder andere Runde Karten zocken.

Gut möglich, dass da dann auch schon ein Neuzugang mit am Tisch sitzen wird. Im Hintergrund gibt Kaderplaner Tim Schork Gas, sucht und verhandelt. Ist der Kapitän in die Gespräche involviert? "Ich werde schon mal gefragt, ob das charakterlich passen könnte, aber Kandidaten schlage ich natürlich keine vor", verrät Seegert. Er kommt erst später ins Spiel – dann aber so richtig: "Ist jemand neues da, sorge ich dafür, dass er möglichst schnell voll bei uns integriert ist."

Was soll da 2022 also noch schiefgehen.