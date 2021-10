Marco Höger (#37, SV Waldhof Mannheim) beim Torschuss zum 1:0 beim Spiel in der 3. Liga SV Waldhof Mannheim - FSV Zwickau. Foto: PIX-Sportfotos

Von Daniel Hund

Mannheim. 22 Spieler, zwei Trainer, ein Ball und eine Fan-Kurve, die wie eine Eins hinter der Mannschaft steht. Krach macht ohne Ende. Beim SV Waldhof kehrte am Samstag mal wieder Normalität ein. Endlich wieder Fußball, keine Diskussionen über PCR-Tests oder die unschöne Suche nach Schlupflöchern im Hygiene-Konzept der Blau-Schwarzen.

Einfach nur Fußball. Für alle, die es im Umfeld des SVW nach dem Corona-Wirrwarr der letzten zwei Wochen vielleicht bereits vergessen hatten: Das ist dieses Spiel mit den zwei Toren. Richtig genau das, was die Buwe in der bisherigen Drittliga-Saison so gut beherrscht haben.

Doch so schön die Rückkehr ins Carl-Benz-Stadion auch war, einfach so kicken war nicht. Wenn schon zurück, dann bitte auch gewinnen. Das war der Wunsch, der Traum von 6481 Fans, die dem Mannheimer Rumpf-Kader die Daumen drückten. Das Motto vor dem Spiel: "Wir machen so viel Alarm, dass die nur gewinnen können", sagte ein Mann im Waldhof-Trikot lächelnd auf dem Parkplatz zur RNZ.

Alarm war da, drei Punkte am Ende nicht. Der Waldhof kämpfte aufopferungsvoll und schnupperte bereits am Heimsieg. Am Ende musste man sich dann aber doch mit einem 1:1 (0:0) begnügen. "Letztlich hätten wir dieses Spiel auch gewinnen können", sagte Routinier Marc Schnatterer, "trotz der langen Pause hatten wir die nötigen Körner."

Zwickau. Auch dort gab’s Corona. Zwei Spieler – dabei soll es sich um Stammtorhüter Johannes Brinkies und Defensiv-Urgestein Davy Frick handeln – hatten sich infiziert. Deshalb soll auch bis Donnerstagabend von Zwickauer Seite aus unklar gewesen sein, ob man die Reise in die Kurpfalz überhaupt antreten kann. Am Samstag – nach weiteren PCR-Tests – waren sie dann da. Mit Unterstützung von offiziell rund 400 Anhängern im Gäste-Block.

Die große Frage war: Wie hat der SVW den zwischenzeitlich unfreiwilligen 17-Spieler-Knock-out überstanden, reichen die Akkus, die Spieler?

Gar nicht im Kader standen die Leistungsträger Jesper Verlaat und Hamza Saghiri. Dem System blieb man treu: Im 4-2-3-1 sollte es klappen – wenn auch in anderer Besetzung. Im Tor stand Jan-Christoph Bartels, Alexander Rossipal machte den Verlaat, spielte als Innen-Verteidiger neben Kapitän Marcel Seegert. Im Mittelfeld kreuzten Marco Höger und Stefano Russo auf. Auch Adrien Lebeau und Marc Schnatterer, die Offensiv-Raketen, standen in der Start-Elf.

Und so legten die Buwe dann auch los. Schwungvoll, konzentriert, heiß aufs erste Tor. Gefallen wäre das fast in der 9. Minute als Gillian Jurcher plötzlich frei durch war, den Ball aber nicht mehr an Zwickaus Keeper Matti Kamenz, der raus kam und sich breit machte, vorbei zwirbeln konnte. Eine Minute zuvor verzog schon Schnatterer nur knapp.

In der 25. Minute war "Schnatti" dann wieder als Flanken-Gott gefragt: Kurz geschaut, schnell gepasst und wo kommt die Kugel runter? Richtig, bei seinem Kumpel Seegert. Der Abwehr-Chef bugsierte den Ball zirkusreif aus der Luft im Ausfallschritt an die Querlatte. Kann man mal so machen, kann aber auch reingehen. War Pech.

Glück dann in der 41. Minute: Marius Hauptmann tauchte im Mannheimer Strafraum auf, fand aber in Bartels seinen Meister.

Pause. Kurz runterkommen, neu einstellen, überlegen wie es besser geht.

Danach schien es fast so, als würde man sich eine kleine Auszeit nehmen. Zwickau durfte kombinieren, konnte die Freiräume aber nicht nutzen. Und wenn die Akkus eben schon so langsam in Richtung roter Bereich unterwegs sind, muss eben wieder ein Standard her. Ein Fall für Schnatterer: Bogenlampe von der rechten Seite, Gewühl, Abpraller, Vollspann-Schuss Höger – drin das Ding. 1:0 für Waldhof (68.).

Die Erlösung? Nein. Kaum zu Ende gefreut, schlugen die Sachsen zu: Niklas Sommer lässt sich auf dem rechten Flügel überspielen, Flachpass nach innen und der kurz zuvor eingewechselte Dominic Baumann staubt aus sieben, acht Metern zum 1:1 (75.) ab.

Drei SVW-Chancen gab’s noch. Eine Distanz-Fackel von Russo (85.), ein Schuss von Sommer aus spitzem Winkel (85.) und ein Querlatten-Treffer vom eingewechselten Martinovic (90.).

Am Ende sollte es mit dem Dreier nichts mehr werden. Verdient wäre er gewesen.

SV Waldhof: Bartels – Donkor, Rossipal, Seegert, Sommer – Russo, Höger – Schnatterer, Lebeau (67. Wagner), Costly (86. Ünlücifci) – Jurcher (80. Martinovic).

Tore: 1:0 Höger (68.), 1:1 Baumann (75.).