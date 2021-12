Verlaat kann in der 90. Minute ausgleichen. Foto: Pix-Fotos/Ruffler

Von Daniel Hund

Mannheim. Eigentlich war’s ein Abend zum Vergessen. Lange war der SV Waldhof mit 0:1 gegen SV Wehen Wiesbaden hinten, rannte seit der zweiten Minute einem Freistoß-Gegentor hinterher. Die 750 Zuschauer – mehr durften wegen der neuen Corona-Verordnung nicht ins Carl-Benz-Stadion – waren teilweise schon auf dem Heimweg.

Ein Fehler!

Denn wie aus dem Nichts klingelte es doch noch im Gäste-Kasten: In der 90. Minute knallte Marcel Gottschling den Ball aus 40 Metern nach vorne, Jesper Verlaat irritierte Wehens Keeper Arthur Lyska und der boxte sich den Ball ins eigene Tor. "Am Ende", lächelte Verlaat, "haben wir dieses Tor einfach erzwungen." Erleichtert war er da, froh über das späte Happy End beim 1:1 (0:1) gegen Wehen.

Der Gegner: Wehen hat viel vor in dieser Saison. Träumt von der Rückkehr in die Zweite Liga. Spielte bislang aber nicht so: Sechs Siege, fünf Unentschieden und sechs Pleiten. Riecht nach Mittelmaß und das ist es auch: Nach Mannheim reisten sie als Elfter.

Trainer Rüdiger Rehm, ein ehemaliger Waldhöfer, wurde bereits geopfert. Markus Kauczinski hat ihn beerbt. Bis Montag ohne Erfolg: Ein Punkt aus zwei Spielen. Beim Waldhof sollte alles besser werden.

Zum Spiel: Glöckner läutete keine Revolution ein. Seine Devise: Never change a winning team. Bereits zum vierten Mal in Folge setzte er auch die gleiche Start-Elf. Auf die Auswärts-Helden von Duisburg und München: Den Schnatterer-Express, das Höger-Stoppschild, die Martinovic-Torfabrik.

Die erste Aktion gehörte den Gästen – und die hatte Folgen: Maximilian Thiel zwirbelte einen 20-Meter-Freistoß über die Waldhof-Mauer in die Maschen (2.).

Kalt erwischt an Nikolaus.

Die Antwort des SVW kam mit Verspätung: Ecke Schnatterer, Kopfball Marcel Seegert, Mega-Reflex Arthur Lyska, der den Ball artistisch von der Linie kratzte (18.).

Ansonsten war da nicht mehr viel vor der Pause. Und somit bewahrheitete sich einmal mehr: Waldhof kann keinen Rückstand. Dann wird man um seine eigenen Stärken beraubt. Dann sind die Räume so eng, dass die enorme Geschwindigkeit der Blau-Schwarzen verpufft.

Wer sich da bei einem Blick auf die Reservebank aufdrängte? Adrien Lebeau vor allem. Der wieselflinke Franzose ist einer, der nicht nur schnell ist, nein, auch einer, der mit zwei, drei Finten mal eine ganze Abwehr aushebeln kann.

Glöckner dachte offenbar ähnlich. Lebeau kam, Niklas Willy Sommer ging (46.). Wirklich zwingend wurde es aber auch danach nicht. Der Überraschungseffekt fehlte. In der 70. Minute war’s dann Pech: Waldhof setzte sich vorne fest, der Ball landete bei Hamza Saghiri, der ihn an den Pfosten knallte.

Pech, das sich später beim Eigentor von Lyska in Glück wandelte. Richtig freuen war auf Waldhöfer Seite aber nicht. Denn unter dem Strich waren es eher zwei verlorene Punkte. Gegen einen Gegner, der die Buwe mehrfach durch Fehlpässe förmlich zum Tore schießen einlud.

Sei’s drum: In der Endabrechnung ist genau dieser Punkt vielleicht noch Gold wert.

Waldhof: Königsmann – Donkor (57. Gottschling), Verlaat, Seegert, Sommer (46. Lebeau) – Höger, Saghiri (84. Ekinicier) – Schnatterer, Boyamba (73. Jurcher), Costly – Martinovic.

Wehen: Lyska – Rieble (90+3 Kempe), Gürleyen, Mockenhaupt, Fechner – Kurt, Jacobsen – Farouk (66. Prokop), Thiel (73. Brumme), Hollerbach (73. Goppel) – Nilsson.

Schiedsrichter: Kessel (Norheim); Tore: 0:1 Thiel (2.), 1:1 Lyska Eigentor (90.)