Von Daniel Hund

Mannheim. "Auswärtssieg, Auswärtssieg", schepperte es von der Otto-Siffling-Tribüne im Carl-Benz-Stadion herunter. Nach dem 5:0-Erfolg des SV Waldhof gegen den SV Meppen ließen es die Fans am vergangenen Dienstagabend krachen, dachten schon weiter, wollten den Buwe Mut machen für die lange Auswärtsfahrt zu Viktoria Berlin. Der blau-schwarze Wunsch für die Hauptstadt: ein Dreier. Der dritte in Serie.

Geklappt hat es nicht. Berlin war für den Waldhof keine Reise wert. Nach einer ansprechenden Leistung mit vielen Chancen musste sich der SVW im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark mit 0:1 (0:0) geschlagen werden. "Im Ballbesitz war das kein gutes Spiel von uns", sagte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner danach, "letztlich wäre ein Remis wohl gerecht gewesen, aber wenn du hier gewinnen willst, musst du noch mehr bringen."

Die Anreise war beschwerlich. Knapp neun Stunden saßen Marcel Seegert und Co. im Bus, tuckerten rund 650 Kilometer über die Autobahn. Aufs Rasen-Rechteck stiefelten die Mannheimer dann in einem neuen Look. Erstmals lief der SVW in den schwarzen Ausweichtrikots auf.

Alexander Rossipal und Stefano Russo mussten diesmal zuschauen, Anton Donkor und Star-Neuzugang Marco Höger rückten in die Start-Elf. Und der SVW machte sofort dort weiter, wo er gegen Meppen aufgehört hatte: Adrien Lebeau, Marc Schnatterer und Marcel Costly hatten zwischen der vierten und neunten Minute bereits die Führung auf dem Fuß, zielten aber nicht genau genug.

Aber auch die Viktoria kann’s im Vorwärtsgang: In der achten Minute rettete Jesper Verlaat, Waldhofs Abwehr-Haudegen mit den langen blonden Locken, in höchster Not, lenkte den Ball beim Rettungsversuch mit dem Schienbein gegen die Querlatte. Das Glück des Tüchtigen …

Richtig viel drin war da in der Anfangsphase, weil beide Mannschaften Fußball spielen wollten und eben kein Abwehr-Bollwerk errichteten. Vor allem Berlin presste aggressiv, ließ dem SVW keine Luft zum Atmen. In der 28. Minute wären sie dafür fast belohnt worden: Falcao tauchte alleine vor Waldhof-Keeper Timo Königsmann auf, doch der machte seine Sache sehr gut, blieb lange stehen und fuhr im entscheidenden Moment das Bein aus.

Da ist der Waldhof nur ganz knapp am Rückstand vorbeigeschrammt und wohl auch wach gerüttelt worden. Denn keine zwei Minuten später ging’s endlich mal wieder mit Karacho in die andere Richtung: Lebeau flankt, Joseph Boyamba setzt zum Kopfball an und knallt den Ball mit ordentlich Karacho an die Querlatte. Eine Aktion, die so schön war, dass sie einen Treffer verdient gehabt hätte.

Wenig später ging’s in die Pause, begleitet von lauten Schlachtgesängen der Fans. Und die kamen nicht etwa aus dem Viktoria-Block, nein, auch in Berlin hatte der blau-schwarze Anhang das Kommando. Rund 400 Schlachtenbummler machten ordentlich Radau.

Leicht irritierend: Zurück kam der SVW ohne Zwei, die eigentlich nicht mehr wegzudenken sind. Schnatterer und Lebeau blieben draußen, waren nach RNZ-Infos platt, gezeichnet vom dritten Spiel in sieben Tagen. Ersetzt wurden sie durch Mittelfeld-Techniker Mohamed Gouaida und Rechtsverteidiger Niklas Wilson Sommer.

Das brachte frischen Wind. Waldhof drückte jetzt auf die Führung. Die größte Chance: Verlaat schraubte sich im Gewühl hoch und setzte eine Boyamba-Ecke mit dem Kopf an den Pfosten. Getroffen haben am Ende dann aber die anderen: Es lief die 89. Minute, als Lukas Pinckert sich auf der rechten Seite durchtankte, abzog und Königsmann sich diesen Schuss quasi selbst ins Tor legte. Pinckert traf den Ball gar nicht richtig, Königsmann hatte ihn eigentlich schon sicher, ließ ihn dann aber durch die Beine flutschen. Ausgerechnet Königsmann, ausgerechnet der Mann, der zuvor mehrfach bravourös auf dem Posten war.

SV Waldhof: Königsmann – Donkor, Seegert, Verlaat, Costly (60. Garcia) – Höger (60. Russo), Saghiri – Schnatterer (46. Gouaida), Lebeau (46. Sommer), Boyamba – Martinovic (78. Roczen).

Tore: 1:0 Pinkert (89.); Schiedsrichter: Mitja Stegemann (Bonn)