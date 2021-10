Von Daniel Hund

Mannheim. Tabellen? Patrick Glöckner, 44, den Trainer des SV Waldhof, interessieren sie nicht so – zumindest nicht sofort. Kürzlich sagte er: "Vor dem zehnten Spieltag schaue ich mir die gar nicht an." Erst danach sei sie ein wenig aussagekräftig, erst dann könne man eine gewisse Tendenz ableiten.

Und jetzt Herr Glöckner? Seit dem letzten Samstag hat der SVW die Zehn vollgemacht, grüßt vom sechsten Platz, liegt nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Magdeburg! "Gleichzeitig haben wir auch die wenigsten Gegentore bekommen, das zeigt, dass wir in der Lage sind, Ergebnisse zu verwalten", sagt es und schickt lächelnd hinterher: "Wir sind momentan zufrieden."

Letztlich sei alles aber nur eine Momentaufnahme. Die September-Tabelle sowieso – aber eine schöne. Eine, die man sich als Fan ausdrucken kann, um sie übers Bett zu hängen. Wer da ganz oben steht? Der SV Waldhof, mit acht Punkten aus vier Spielen. Direkt dahinter rangiert der 1. FC Kaiserslautern, der Lieblings-Rivale aus der Pfalz, mit sieben Zählern.

Acht Punkte aus vier Spielen, das ist gut, aber eigentlich nicht überragend – und verdeutlicht eines: Diese Dritte Liga könnte ausgeglichener kaum sein. Das sieht auch Glöckner so, sagt es nur anders: "Du musst in jedem Spiel an die hundert Prozent kommen, sonst reicht es nicht."

Am Sonntag, 14 Uhr, soll das nun wieder klappen. Der SC Verl kreuzt im Mannheimer Carl-Benz-Stadion auf. Als Elfter reist er an, hat aber nur drei Zähler weniger als die Buwe auf dem Konto.

Glöckner warnt, spricht von einem starken Team, das trotz 16 neuer Spieler schon wieder durch eine "gewisse spielerische Leichtigkeit" besticht.

Widersprechen fällt da schwer. Verl kann viel, zeigt es bislang aber nicht immer. Wundertüte trifft es wohl ganz gut.

Bitter für Glöckner: Der Kopf der Mannschaft wird diesmal fehlen. Kapitän Seegert, Abwehr-Chef und Kopfball-Spezialist in einem, sitzt auf der Tribüne. Drückt die Daumen statt zu grätschen. Seine fünfte gelbe Karte bremst ihn aus. Und wer "Cello" kennt, weiß, wie schwer ihm die Zuschauerrolle fällt.

Wer den Seegert macht? Glöckner weiß es, verrät es aber nicht. Noch ist Zeit etwas Verwirrung beim Gegner zu stiften: "Gerrit Gohlke ist eine Option, Jan Just aber auch. Vielleicht spielen wir aber auch mit Dreierkette."

Im Sturm steht hinter Dominik Martinovic noch ein Fragezeichen. Der Deutsch-Kroate plagt sich mit einem leichten grippalen Infekt herum. Das könnte die Chance von Gillian Jurcher sein. In Braunschweig kam er in der Schlussphase und überzeugte. "Er spielt in unseren Überlegungen auf jeden Fall eine Rolle", sagt Glöckner auf RNZ-Nachfrage, "aber wir haben da auch noch ein paar andere Ideen und müssen schauen, welches Puzzleteil am besten passt."

Entwarnung gibt es bei Ex-Bundesliga-Profi Marco Höger. Der Mittelfeld-Mann wurde in Braunschweig geschont, trainiert aber wieder voll mit. Sein Einsatz wäre wichtig, denn der 32-Jährige hat sich längst unverzichtbar gemacht.

Sein Auge, sein Stellungsspiel, seine Pass-Genauigkeit: Er ist der Chef in der Schaltzentrale. Einer, der Ruhe ausstrahlt, zu dem die Jungen Wilden auch in kniffligen Phasen aufschauen können.

Bislang wurden rund 6000 Karten abgesetzt, dass es nicht mehr sind, liegt auch am Gegner. Verl hat kein einziges Ticket für den Gästeblock angefordert.

Glöckner wird es egal sein. Die Tabelle ist’s mittlerweile nicht mehr. Und wer weiß, vielleicht grüßt der SVW am Sonntag bereits von einem Aufstiegsplatz.