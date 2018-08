Von Ronald Ding

Mannheim. Derbysiege schmecken besonders süß. Gegen die Offenbacher Kickers siegte der SV Waldhof mit 2:0 (1:0) und brachte dem Tabellenführer die dritte Saisonniederlage bei. Daniel di Gregorio per Foulelfmeter (33.) und Andreas Ivan (79.) stürzten den blauschwarzen Anhang in Glücksgefühle. "Ein toller Abschluss einer positiven Woche. Die Mannschaft hat nach den 120 Minuten im Pokal heute noch einmal volle 90 Minuten Vollgas gegeben. Fußballerisch war das noch nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber läuferisch und kämpferisch hat das Team alles gegeben", strahlte Interimscoach Michael Fink.

Ist es der "Jupp-Effekt"? Mit den zwei Siegen gegen Walldorf und Offenbach haben sich die Kurpfälzer nach der Beurlaubung von Gerd Dais jedenfalls wieder in eine deutlich bessere Ausgangsposition gebracht. "Wenn es im Fußball nicht läuft, ist immer der Trainer schuld", lautete die nicht ganz ernst gemeinte Begründung von Torschütze Ivan zum aktuellen Höhenflug nach dem Wechsel auf der Kommandobrücke.

Vielleicht hatte Dais einfach nur Pech, dass ihm der nach fast einjähriger Zwangspause in den ersten Wochen der Saison noch nicht fitte di Gregorio auf dem Feld fehlte. Jetzt aber nähert sich der in Offenbach geborene Mittelfeldstratege kontinuierlich seiner Bestform. "Daniel strahlt Sicherheit aus und hat eine unglaubliche Präsenz. Er gewinnt die Zweikämpfe und ist immer anspielbar. Er schafft es dadurch, die Mitspieler mit hochzuziehen", lobt ihn Fink.

"Da ich vor meiner Verletzung auch immer die Elfmeter geschossen und mich auch heute sicher gefühlt habe, ging ich zum Punkt und habe ihn reingemacht", übernahm di Gregorio beim Strafstoß nach dem Foul von Marco Rapp an Gianluca Korte die Verantwortung und traf zum 1:0 (32.). Der Zeitpunkt zur Führung war günstig, denn der OFC startete mit dem Selbstbewusstsein eines Tabellenführers und war überlegen. "Nach 25 Minuten kam das Kommando von der Bank, wir sollen mehr nach vorne machen", setzte di Gregorio mit seinem Team die Vorgaben auf dem Feld wie gefordert um und fortan lief es besser.

Durch das frühe Waldhof-Pressing fehlten den Gästen mehr und mehr die Anspielstationen. Lob von Fink gab es zudem für seine Innenverteidiger. "Das war sicher eines der besten Spiele bisher für Kevin Conrad und Mirko Schuster. Die beiden haben konsequent verteidigt und sich immer gegenseitig abgesichert." Dem OFC war spätestens mit dem 2:0 durch Ivan, der kurz vor der Strafraumgrenze mit einem platzierten Schuss abschloss, der Zahn gezogen (79.).

In der Schlussphase versagte Schiedsrichter Patrick Alt dem SVW einen Strafstoß nach einem Foul an Patrick Mayer. Außer einer Doppelchance von Varol Akgoez (69.) hatten die Hessen nach dem Rückstand keine nennenswerten Torraumszenen mehr. Fink kann sich jetzt wohl auf ein längeres Engagement als Cheftrainer einstellen.

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Schuster, Conrad, Amin - Ivan, Di Gregorio (64. Diring), Kiefer (77. Tüting), G. Korte - Koep, Hebisch (55. Mayer).

Kickers Offenbach: Endres - Marx, Maier, Kirchhoff, Stoilas (81. Theodosiadis) - Göcer (63. Jürgens), Rapp, Hodja, Vetter (79. Ferukoski) - Treske, Akgoez.

Schiedsrichter: Alt (Heusweiler) - Zuschauer: 8170 - Tore: 1:0 Di Gregorio (33., FE), 2:0 Ivan (79.).