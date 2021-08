Von Daniel Hund

Dortmund. Als alles vorbei war, war plötzlich richtig Bewegung drin. Alle wollten zur Frau in Schwarz. Spieler, Trainer, Sportlicher Leiter. Der ganze Staff des SV Waldhof war in Bewegung. Aufgebracht ohne Ende. Schiedsrichterin Dr. Riem Hussein, 41, gerade mal 1,63 Meter groß, war kaum noch zu sehen.

Eingekesselt.

90 Minuten lang hatte sie eine sehr gute Partie gemacht. Souverän, umsichtig, ohne Fehl und Tadel war sie im Stadion der Roten Erde auf Ballhöhe.

Und dann das: Waldhofs Offensiv-Künstler Joseph Boyamba kommt in der Nachspielzeit im gegnerischen Sechzehner an den Ball, stoppt ihn – und wird umgenietet. Seitlich weggetreten. Mit ordentlich Karacho.

Zu viele Chancen nicht genutzt

Eigentlich eine klare Sache – schließlich stand Frau Hussein direkt daneben.

Denkste!

Kein Pfiff, kein Elfmeter, keine drei Punkte. Die Buwe mussten sich bei der spielstarken U 23 von Borussia Dortmund mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden zufriedengeben.

Zurück blieben fassungslose Waldhöfer. Ratlos schauten sie sich an, fühlten sich veräppelt. Wie im falschen Film. Boyamba, der Ex-Dortmunder, vor allem: "Mein Gegenspieler trifft mich ganz klar am Knöchel. Danach hat er sich sogar bei mir entschuldigt und gesagt, dass es ein klarer Elfer war."

Auch Marc Schnatterer, 35, der blau-schwarze Routinier, hatte an der Elfer-Szene zu knabbern. Er, der schon so viel erlebt hat, sagte: "Das war ein ganz klarer Elfer. Die Schiedsrichterin hatte freie Sicht." Und weiter: "Wir sind um die Chance auf den Sieg betrogen worden."

Fakt ist: In der Ersten und Zweiten Liga hätte der Videobeweis für Gerechtigkeit gesorgt – in der Dritten Liga gibt’s den nicht.

Weg vom Ärgernis, hin zum Erfreulichen. Es war zwar erneut kein Sahne-Tag im Pott, aber eine deutliche Steigerung im Vergleich zum 0:2-Aufgalopp gegen Magdeburg. Der Waldhof begann stark, wirbelte die Heim-Elf ordentlich durcheinander: In der neunten Minute hatte Boyamba die Führung auf dem Fuß, scheiterte aus acht Metern an BVB-Schlussmann Luca Unbehaun.

Nur eine Minute später ballerte Marcel Costly den Ball flach an den linken Pfosten. "Wir haben am Anfang richtig Dampf gemacht und müssen eigentlich in Führung gehen", trauerte Schnatterer den verpassten Möglichkeiten hinterher.

Wie es geht, zeigten wenig später die Dortmunder: Marco Pasalic zirkelte den Ball von der Strafraum-Kante unhaltbar zum 1:0 in den linken Torwinkel (16.). "Ein Sonntagsschuss am Samstag", sagte Schnatterer hinterher mit einem Grinsen im Gesicht.

Egal, der Waldhof gab nicht auf. Drängte und drückte nach der Pause. Der verdiente Lohn: Boyamba packte den nächsten vorgezogenen Sonntagsschuss aus und besorgte mit einem Schlenzer aus 16 Metern den 1:1-Ausgleich.

Waldhof machte weiter, versuchte viel, übernahm die Initiative, musste aber bei Kontern der Dortmunder stets auf der Hut sein.

Schöne Geste: Auf der Tribüne drückte einer die Daumen, der bis zum Sommer noch mit der Raute auf der Brust auflief: Marco Schuster, mittlerweile beim Zweitligisten SC Paderborn unter Vertrag, besuchte die alten Kollegen.

Weniger schön: Innenverteidiger Gerrit Gohlke musste mit Knöchel-Problemen ausgewechselt werden (53.). Eine genaue Diagnose soll am Montag folgen. Droht nach Kapitän Marcel Seegert da etwa der nächste langfristige Ausfall in der Defensive?

Mittendrin statt nur dabei: Bernd und Christian Beetz, die Mannheimer Führungsriege, komplettierte die Waldhof-Familie in Dortmund.

Das Stadion Rote Erde dürfte sie an die heimische Spielstätte am Alsenweg erinnert haben. Alles ein wenig eingestaubt, aber mit ganz viel Charme. Was für Fußball-Nostalgiker. Einfach ein tolles Erlebnis.

Wäre da nur diese verrückte 91. Minute nicht gewesen …

Dortmund II: Unbehaun - Thaqi, Pfanne, Finnsson - Knauff (60. Makreckis), Taz (82. Tattermusch), Raschl, Pasalic (73. Pohlmann) - Pherai - Tachie, Bornemann.

Waldhof: Königsmann - Gottschling (46. Garcia), Verlaat, Gohlke (53. Russo), Donkor - Wagner, Saghiri - Schnatterer, Boyamba, Costly - Martinovic (87. Sommer).

Schiedsrichter: Riem Hussein (Bad Harzburg); Tore: 1:0 Pasalic (16.), 1:1 Boyamba (61.); Zuschauer: 1 211.

