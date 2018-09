Von Christopher Benz

Walldorf. In Unterzahl lief es plötzlich. Der SV Waldhof hat gestern Abend das Kurpfalz-Derby in der Fußball-Regionalliga beim FC-Astoria Walldorf mit 2:0 (0:0) gewonnen.

Zu Beginn scheuten beide Mannschaften das Risiko. Den ersten Warnschuss ließ FCA-Kapitän Timo Kern nach zehn Minuten los, konnte Waldhof-Torhüter Markus Scholz damit aber nicht in Verlegenheit bringen. In den ersten 20 Minuten blieben Torraumszenen gänzlich aus. Erst ein Solo von Nicolas Hebisch brachte die Waldhof-Fans in Stimmung. Der Stürmer schoss am Ende seines Dribblings Michael Hiegl an, der seinen Kasten früh verließ und so geschickt den Winkel verkürzte (22.).

Nach Fouls von Lukas Kiefer und Nico Hillenbrand zückte der Unparteiische zwei Mal die Gelbe Karte und hatte so die Partie sofort wieder im Griff. Exakt nach 30 Minuten hätte Maurice Deville die Mannheimer in Führung bringen müssen, köpfte aus sieben Metern jedoch knapp vorbei. Die nächste große Gelegenheit machte wieder Hiegl zunichte, als er Hebischs strammen Flachschuss sicher entschärfte (38.). Nach Chancen stand es zur Pause 3:0 für den SVW, doch fehlende Genauigkeit bei den Abschlüssen sowie Hiegl standen einem Tor im Weg.

Ohne Auswechslungen starteten beide Mannschaften in die zweite Hälfte. Am Spielverlauf änderte sich wenig. Der Waldhof war der Führung stets näher, während die Gastgeber keine zwingenden Gelegenheiten herausspielten. Nach rund einer Stunde wechselte Waldhof-Trainer Gerd Dais zwei Mal aus, die beiden Neuen hatten direkt die Möglichkeit zum 0:1. Gianluca Kortes geschlenzter Freistoß war eine sichere Beute für Hiegl (63.), drei Minuten darauf rettete Pascal Pellowski auf der Linie für seinen bereits geschlagenen Torhüter gegen Benedikt Koep. Dann schien das Pendel plötzlich zugunsten der bis dahin ungefährlichen Astorstädter auszuschlagen, als Mirko Schuster einen Konter unterband und nach einem Foul an Marcel Carl die Gelb-Rote Karte sah (73.).

Wer nun jedoch den Vorteil auf Seiten des FCA sah, hatte sich getäuscht. Waldhofs gefährlichster Offensivspieler Hebisch wuchtete die Kugel aus ganz spitzem Winkel unhaltbar ins Tor (77.). "Die schwierigste seiner Chancen hat Nicolas in dieser Situation genutzt", kommentierte Gerd Dais den Führungstreffer mit einem Schmunzeln.

FCA-Trainer Matthias Born setzte nun alles auf eine Karte und brachte den baumlangen Innenverteidiger Philipp Strompf. Trotzdem erarbeiteten sich die Walldorfer keine Chancen mehr. Andreas Ivan blieb der Schlusspunkt vorbehalten, sein Freistoß aus rund 20 Metern in den Winkel war alleine das Eintrittsgeld wert (88.). "Leider waren wir nicht zwingend genug", sah Born nur zwei halbe Gelegenheiten für seine Elf, während Dais korrekt festhielt: "Das war ein verdienter Sieg für uns."

FC-Astoria Walldorf: Hiegl - Hofmann, Nyenty, Pellowski, Stadler - Pander (65. Meyer), Hillenbrand (84. Strompf), Horn, Hellmann - Kern (72. Groß), Carl.

SV Waldhof: Scholz - Meyerhoefer, Schuster, Conrad, Amin - Diring, Kiefer (76. Nennhuber) - Ivan, Deville (62. Korte), Sommer (62. Koep) - Hebisch.

Schiedsrichter: Alt (Illingen); Zuschauer: 2000; Tore: 0:1 Hebisch (77.), 0:2 Ivan (88.); Gelb-rote Karte: Schuster (73./wiederholtes Foulspiel).