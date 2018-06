24. Mai : Der KFC Uerdingen gewinnt das Hinspiel in Duisburg 1:0 (0:0). Der SV Waldhof zeigt eine gute Leistung.

Chronologie der Turbulenzen

Turbulente Tage erlebten die beiden Relegationsteilnehmer um den Drittligaaufstieg, der KFC Uerdingen und SV Waldhof. Die Chronologie der Ereignisse:

24. Mai: Der KFC Uerdingen gewinnt das Hinspiel in Duisburg 1:0 (0:0). Der SV Waldhof zeigt eine gute Leistung.

27. Mai: Im Rückspiel vor über 24 000 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion führt Uerdingen 2:1, als nach 82. Spielminuten aus dem Waldhof-Fanblock mehrere Feuerwerkskörper aufs Spielfeld fliegen. Schiedsrichter Patrick Ittrich unterbricht die Partie für zwanzig Minuten, nach Wiederanpfiff und erneuten Böllern erfolgt der Abbruch. Mindestens 45 Personen werden verletzt, 24 Festnahmen vermeldet die Polizei.

28. Mai: Aufstiegsfeier des KFC Uerdingen im Krefelder Rathaus. Der SV Waldhof beschließt auf einer Krisensitzung Sofortmaßnahmen gegen Gewaltexzesse auf der Otto-Siffling-Tribüne. Der Fandachverband Pro Waldhof schließt die Ultras 1999 aus.

29. Mai: Um 15.30 Uhr endet beim DFB die Frist zum Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit für die Dritte Liga. Das DFB-Sportgericht wertet die abgebrochene Partie zwischen Waldhof und Uerdingen mit 0:2.

30. Mai: Am Abend teilt der DFB in einer Pressemitteilung mit, dass der Antrag des KFC Uerdingen auf Zulassung zur Dritten Liga überprüft wird, weil die Überweisung der Liquiditätsreserve möglicherweise zu spät eingegangen sei. Laut Statuten stiege dann der SV Waldhof auf.

31. Mai: KFC-Präsident und Investor Mikhail Ponomarev beteuert, völlig korrekt gehandelt zu haben und kündigt im Falle des Nicht-Aufstiegs an, sein Engagement zu beenden. KFC-Torhüter René Vollath appelliert via Facebook an den DFB: Auch "Existenzen und Zukunftsaussichten ganzer Familien" stünden auf dem Spiel.

4. Juni: Der DFB-Zulassungsbeschwerdeausschuss sieht keine Fristverletzung durch den KFC Uerdingen, verantwortlich für den verspäteten Zahlungseingang sei die Hausbank.

5. Juni: Der Aufsichtsrat der Spielbetriebs GmbH des SV Waldhof erörtert Schritte gegen die Entscheidung des DFB. (enze)

[-] Weniger anzeigen