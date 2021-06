Von Daniel Hund

Mannheim. Ab Montag wird wieder geschwitzt am Alsenweg – und zwar so richtig: Der SV Waldhof startet in die Saison-Vorbereitung, will zeigen, was er kann. Bei hochsommerlichen Temperaturen bittet Trainer Patrick Glöckner am Vormittag zur ersten Trainingseinheit.

Sportlich lief in den letzten drei Wochen nicht viel, hinter den Kulissen dafür umso mehr. Der SVW begann mit seinem Dauerkarten-Vorverkauf. Zunächst waren die Dauerkarten-Besitzer aus der vorletzten Spielzeit an der Reihe. Sie durften ihre Tickets verlängern, erneut ihre Stammplätze buchen. Ab dem 22. Juni beginnt nun der freie Dauerkarten-Vorverkauf.

In die Saison 2019/2020 ist der Waldhof mit 3200 Dauerkarten gestartet, zur Rückrunde waren es dann rund 4500 Dauerkarten. Der Grund: Viele Fans wollten auf Nummer sicher gehen, um auch definitiv ein Ticket fürs Derby gegen Kaiserslautern zu bekommen. Von einem Ansturm auf die jetzigen Dauerkarten geht Markus Kompp, der Geschäftsführer des SV Waldhof, derzeit nicht aus: "Es ist spürbar, dass die Delta-Variante des Corona-Virus in Großbritannien die Leute verunsichert."

Wie viele Zuschauer zum Liga-Auftakt im Carl-Benz-Stadion dabei sein können, ist momentan ohnehin völlig unklar. "Da müssen wir abwarten, wie sich das mit der Pandemie alles entwickelt", erklärt Kompp, "wir sind aufgrund der fallenden Zahlen aber zuversichtlich und bleiben hoffnungsfroh."

Zurück zum Sportlichen. Momentan umfasst der Drittliga-Kader der "Buwe" 20 Spieler und drei U23-Spieler, die anfangs mit trainieren werden. Was noch relativ dünn ist. Kompp selbst bereitet das kein Kopfzerbrechen. Er sagt: "Unser Sportlicher Leiter Jochen Kientz arbeitet das alles seriös und unaufgeregt ab. Er macht einen guten Job." Und weiter: "Momentan schaut noch jeder Spieler, wo er unterkommen kann. Auf dem Markt ist es relativ ruhig. Mit Marc Schnatterer und Fridolin Wagner haben wir uns schon sehr gut verstärkt."

Am Freitagabend hatte der SVW verkündet, dass der Fanshop in Q6/Q7 aufgelöst wird. Der neue Standort wurde noch nicht bekanntgegeben. Also wo geht’s hin, Herr Kompp? "Das verraten wir noch nicht. Nur so viel: Das wird in zweierlei Hinsicht eine große, große Überraschung." Eins vorneweg: Am Betzenberg hat man sich nicht eingemietet.

Testspiele sind bislang zwei terminiert worden: Am 17. Juli geht es zuhause gegen den FC Gießen, am 18. Juli auswärts gegen den FSV Frankfurt. Weitere Testspiele sind in Planung.