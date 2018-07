Mannheim. (rodi) Juristische Auseinandesetzungen beherrschten die Sommerpause beim SV Waldhof. Auch Urteile sind schon gefallen.

Rechtskräftig ist aber weder die Entscheidung auf Nichtzulassung zur 3. Liga noch die Bestrafung von 40.000 Euro und drei Punkten Abzug für die neue Saison nach den Zuschauerausschreitungen mit Spielabbruch bei den Aufstiegsspielen zur 3. Liga gegen den KFC Uerdingen. In beiden Verfahren läuft die Berufung.

Status Quo ist jedoch, dass die Kurpfälzer am Samstag gegen den SSV Ulm in der Regionalliga starten und dies wie ihre Konkurrenten vorerst ohne Punktabzug. In Kraft treten aber die vom Verband verhängten Auflagen. Dazu gehört, dass der Fanblock nicht mehr direkt hinter dem Tor, sondern wie zu Zweitligazeiten in die Kurven verlegt wird. Wie sich dies auf die Stimmung im Stadion auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Hintergrund Die Fußball-Regionalliga Südwest startet am 27. Juli 2018 mit 18 Vereinen in ihre elfte Spielzeit, die am 18. Mai 2019 mit dem 34. Spieltag zu Ende gehen wird. Am Ende der Saison 2018/19 steigt der Tabellenerste und Meister direkt in die 3. Liga auf. Es wird drei sichere Absteiger in die Oberligen geben, doch auch die Mannschaften auf den Abschlussplätzen 14 und 15 sind vom Abstieg bedroht, falls südwestdeutsche Vereine die 3. Liga verlassen sollten. Neben den in der Aufstiegsrunde zur 3. Liga unterlegenen 1. FC Saarbrücken und SV Waldhof gehören der Regionalliga zwölf Vereine an, die bereits in der Spielzeit 2017/18 dabei waren. Neulinge sind der FC Homburg als Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, die TSG Balingen als Meister der Oberliga Baden-Württemberg, der SC Hessen Dreieich als Meister der Hessenliga und der FK Pirmasens, der sich als Vizemeister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in der Relegationsrunde zur Regionalliga durchgesetzt hat. Der Badische Fußball-Verband ist durch den SV Waldhof, den FC-Astoria Walldorf und die TSG 1899 Hoffenheim II vertreten. Der erste Spieltag Freitag, 19 Uhr: Kickers Offenbach - SV Elversberg; Samstag, 14 Uhr: VfB Stuttgart II - SC Freiburg II, FK Pirmasens - FCA Walldorf, TSG Balingen - FSV Mainz 05 II, SV Waldhof - SSV Ulm, Eintracht Stadtallendorf - SC Hessen Dreieich, Wormatia Worms - FC Homburg; Sonntag, 14 Uhr: TSV Steinbach Haiger - 1899 Hoffenheim II, 1. FC Saarbrücken - FSV Frankfurt. (CPB)

Nicht mit Altlasten und deren Folgen, sondern mit den rein sportlichen Aussichten beschäftigen will sich der neu verpflichtete Valmir Sulejmani. Trotz mehrerer guter anderer Angebote entschied er sich nach einem Blick auf den SVW-Kader für die Blau-Schwarzen. "

Da sind genug Spieler dabei, die schon in der zweiten oder dritten Liga zum Einsatz gekommen sind", hat er viel Qualität im Team festgestellt und weiß auch um die Erfolge der Vergangenheit. "Wenn der Verein dreimal hintereinander die Aufstiegsspiele bestreitet, kann der SV Waldhof keine schlechte Adresse sein", ist der 22-jährige beeindruckt, was bei seinem neuen Klub in den letzten drei Spielzeiten geleistet wurde.

Sulejmani ist einer von fünf Neuzugängen des SVW. Gerade nach den Abgängen von gleich vier Angreifern unter den insgesamt elf Akteuren, die den Klub verließen, ruhen die Hoffnungen der Anhängerschaft nun auf ihm.

Der von Hannover 96 verpflichtete Kosovare, der schon zehnmal für die Niedersachsen in der Bundesliga auflief und auch schon zwei Einsätze in seiner A-Nationalmannschaft bestreiten durfte, könnte der von den Verantwortlichen erhoffte Vollstrecker im Sturmzentrum werden. In sechs von sieben Testspielen traf er ins Schwarze.

Unterstützung soll er im Angriff in den nächsten Wochen von Jesse Weißenfels (Stuttgarter Kickers) bekommen, der nach einer auskurierten Verletzung erst spät in die Vorbereitung einstieg und noch ohne Spielpraxis ist.

Hintergrund Kader SV Waldhof Tor: Markus Scholz, Christopher Gäng, Konstantin Weis. Abwehr: Kevin Conrad, Michael Schultz, Mirko Schuster, Marco Meyerhöfer, Mete Celik, Jan Just (Schott Mainz). Mittelfeld: Marco Schuster, Dorian Diring, Gianluca Korte, Raffael Korte, Jannik Sommer, Sinisa Sprecakovic, Maurice Hirsch (Stuttgarter Kickers), Morris Nag (war ausgeliehen an Wormatia Worms), Timo Kern (FC-Astoria Walldorf) Angriff: Maurice Deville, Valmir Sulejmani (Hannover 96 U 23), Jesse Weißenfels (Stuttgarter Kickers). Trainer: Bernhard Trares; Co-Trainer: Benjamin Sachs; Torwarttrainer: Dennis Tiano. Abgänge: Benedikt Koep (TSV Steinbach), Nicolas Hebisch (Viktoria Köln), Patrick Mayer (Karriereende), Dennis Rothenstein (Germania Halberstadt), Hassan Amin (SV Meppen), Daniel di Gregorio (FC Homburg), Simon Tüting (Fortuna Heddesheim), Andreas Ivan (New York Red Bulls), Jesse Weippert (Neckarsulmer SU), Ilias Tzimanis (FCA Walldorf), Kubilay Dogan (unbekannt).

Ebenso wie Weißenfels wechselte auch der frühere Waldhof-Jugendspieler Maurice Hirsch vom Degerloch nach Mannheim. Gemeinsam mit dem in der Region ebenfalls nicht unbekannten Timo Kern (Astoria Walldorf) wird er um die zu vergebenen Plätze im Mittelfeld kämpfen. Mit Jan Just (Schott Mainz) kam zudem ein junger Defensivallrounder an den Alsenweg.

Der 22-jährige, der in der vorigen Runde fast alle Regionalligaspiele für die Mainzer bestritt, kann in der Viererkette alle Positionen begleiten. Und der vor einem Jahr an Wormatia Worms verliehene Rückkehrer Morris Nag will unter dem jetzigen Trainerteam wieder angreifen.

Abgeschlossen sind die Personalplanungen damit noch nicht. Gesucht wird noch in allen drei Mannschaftsteilen je ein Spieler. "Wir halten weiter die Augen offen", bestätigt der Sportliche Leiter Jochen Kientz. Schnellschüsse aber wird es unter ihm nicht geben.

Keiner der bisherigen Testspieler, die sich auf dem Trainingsplatz präsentierten, konnte die Verantwortlichen restlos überzeugen. "Nur wenn es wirklich passt", bestätigt auch Coach Bernhard Trares, "werden wir einen Spieler verpflichten." Der ehrgeizige Trainer verfolgt auch im neuen Jahr hohe Ziele, will wieder um den Aufstieg spielen.

Aufgrund der muskulären Verletzungen von den Korte-Zwillingen Raffael und Gianluca sowie Marco Meyerhöfer, muss Trares den Saisonstart mit einem dünnen Kader bestreiten. In seinen sieben Testspielen gab sich der SVW kein Blöße und gewann nacheinander gegen die unterklassigeren Mannschaften von MFC Lindenhof (5:0), Viktoria Neckarhausen (6:0), ASC Neuenheim (5:0), Germania Pfungstadt (16:0), Fortuna Heddesheim (6:0), VfB Gartenstadt (4:2) sowie beim Drittligisten Eintracht Braunschweig (3:1).