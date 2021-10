Von Daniel Hund

Update: Freitag, 15. Oktober 2021, 12.19 Uhr

Mannheim. (RNZ) Das für den am kommenden Samstag geplante Auswärtsspiel des SV Waldhof Mannheim beim TSV 1860 München kann nicht wie geplant ausgetragen werden. Das teilte ein SVW-Sprecher am Freitagmittag mit. In den vergangenen Tagen gab es mehrere positive Fälle bei PCR-Testungen auf COVID-19. Der SV Waldhof Mannheim hat daraufhin einen Antrag auf Verlegung des Punktspiels gestellt, welcher vom DFB angenommen wurde.

Alle positiv getesteten Spieler und Mitarbeiter sind umgehend in eine häusliche Isolation versetzt worden. Das zuständige Gesundheitsamt Mannheim hat eine dahingehende Anordnung in die Wege geleitet und der SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH zugesandt. Es ist somit nicht möglich, dass die 1. Mannschaft der SV Waldhof Mannheim Spielbetriebs GmbH die Auswärtsreise nach München antreten kann.

Die vollständig immunisierten Spieler, die zeitgleich negativ getestet wurden, können damit weiterhin am Trainingsbetrieb teilnehmen. Derzeit gibt es noch keinen Nachholtermin. Dieser wird in den kommenden Wochen in Absprache mit beiden Teams festgelegt werden.

Update: Freitag, 15. Oktober 2021, 12.05 Uhr

Ein Ende ist in Sicht

Mannheim. (dh) Der SV Waldhof und das Mannheimer Gesundheitsamt haben nach weiteren Gesprächen am Freitagmorgen entschieden, dass 17 Spieler des SVW in Quarantäne müssen. Dabei handelt es sich um Infizierte und direkte Kontaktpersonen. "Uns stehen somit nur 13 Spieler zur Verfügung, dazu zählen auch schon die Spieler aus der U23", sagt Waldhofs Geschäftsführer Markus Kompp zur RNZ, "bei diesen 13 Spielern sind aber auch noch verletzte Spieler dabei."

Am Freitagmorgen waren nur sieben Spieler im Training. "Die Entscheidung liegt nun beim DFB, auf die warten wir", erklärt Kompp. Fakt ist: Um am Samstag, 14 Uhr, bei 1860 München antreten zu können, bräuchte der SVW mindestens 16 Spieler. Alles deutet demnach auf eine Absage hin.

Update: Freitag, 15. Oktober 2021, 11.40 Uhr

Der nächste Corona-Fall - Hängepartie geht weiter

Von Daniel Hund

Mannheim. Die Hängepartie für den SV Waldhof geht weiter. Am Donnerstag standen die Blau-Schwarzen in einem permanenten Austausch mit dem Mannheimer Gesundheitsamt und dem Deutschen Fußball Bund (DFB). Es sollte geklärt werden, ob die Buwe am Samstag, 14 Uhr, bei 1860 München antreten müssen, oder nicht. Eigentlich erwartete man schon am Vormittag eine Entscheidung, letztlich stand die aber sogar am Donnerstagabend noch aus.

"Wir werden erst heute Nacht oder morgen früh die finale Entscheidung mitgeteilt bekommen", sagte Waldhofs Geschäftsführer Markus Kompp zur RNZ. Und weiter: "Wir haben einen Antrag auf Spielverlegung gestellt, dass über ihn noch nicht entschieden wurde, hängt damit zusammen, dass noch nicht Grundlagen für die Entscheidung vorhanden sind."

Das Problem: Auch bei den PCR-Testungen, die am Donnerstagmorgen am Alsenweg durchgeführt wurden, war wieder ein neuer Corona-Fall dabei. Kompp: "Wir haben jetzt alle drei Tage Tests durchführen lassen und immer wieder waren neue positive Fälle dabei." Angenommen der SVW macht sich nun am Freitag mit dem Bus auf den Weg nach München, kann bei diesem Infektionsgeschehen niemand garantieren, dass bis dahin nicht noch ein weiterer positiver Fall dabei ist. Das Mannheimer Gesundheitsamt hat diese Sorge bereits geäußert.

Kompp stellt aber auch klar: "Die Mannschaft ist heiß, sie wollen spielen." Er selbst befindet sich derzeit eigentlich im Urlaub in Island und managt die Situation aus Reykjavik.

Update: Donnerstag, 14. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Nur zwölf Mann im Training

Von Daniel Hund

Mannheim. Die Mannschaft der Blau-Schwarzen stand auf dem Trainingsplatz. Allerdings nur eine Rumpf-Formation. Zwölf Spieler wurden von Maximilian Mehring, der beim SVW als Co-Trainer fungiert, trainiert.

Um am Samstag, 14 Uhr, bei 1860 München antreten zu müssen, bräuchte der SVW 15 Kader-Spieler. Demnach ist das Auswärtsspiel in akuter Gefahr. Wobei man noch Spieler aus der eigenen U23 nach oben ziehen könnte, die bei den Profis gemeldet sind.

Der Rest der Mannschaft befindet sich derzeit in Quarantäne. Eine endgültige Entscheidung darüber, ob die Partie in München stattfinden kann, wird wohl erst morgen fallen. "Unser Hygiene-Beauftragter steht in engem Kontakt mit Herrn Dr. Peter Schäfer, dem Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts", sagt SVW-Geschäftsführer Markus Kompp. Und weiter: "Wir haben derzeit ein recht seltsames Ausbruchsverhalten. Spieler, die negativ getestet werden, werden Tage später plötzlich positiv getestet."

Am Donnerstag-Vormittag stehen weitere PCR-Tests an. Gleichzeitig ist man nach wie vor auf der Suche nach dem Grund für den Ausbruch bei den Mannheimern. "Das wichtigste ist jetzt, dass alle Spieler und Angestellte des Vereins, die betroffen sind, gut aus dieser Sache heraus kommen und keine schweren Verläufe haben", erklärt Kompp, der aber natürlich auch weiß, dass sich solch ein Ausbruch auch negativ aufs Sportliche auswirken kann: "Wir hoffen, dass sich die Folgen hier in Grenzen halten."

Update: Mittwoch, 13. Oktober 2021, 16.15 Uhr

Corona-Chaos – PCR-Tests statt Training

Noch ist unklar, ob das Drittliga-Spiel gegen 1860 München am kommenden Samstag stattfinden kann.

Von Daniel Hund

Mannheim. Beim SV Waldhof war am Dienstag großer Test-Vormittag. Nicht auf dem Platz, nein, im Arztzimmer. Zwischen 9 und 10 Uhr schauten Spieler und Verantwortliche am Alsenweg bei Teamarzt Dr. Ingo Reich vorbei, der weitere PCR-Tests durchführte. So wollte der SVW feststellen, ob über das Wochenende weitere positive Ergebnisse dazu gekommen sind. Eben solche, die letzte Woche am Donnerstag noch nicht festzustellen waren.

Die Ergebnisse der Testung wird der SVW wohl erst am Mittwochmorgen bekommen. Danach machte sich das Personal wieder auf den Heimweg. Trainiert wurde am Dienstag erneut nicht und auch die angedachte Trainingseinheit am Mittwoch dürfte wohl ins Wasser fallen. Denn dann stehen erst einmal Gespräche mit dem Deutschen Fußball Bund (DFB) an. Gemeinsam will man sich wegen der Situation beraten und eine Entscheidung im Hinblick auf das Drittliga-Spiel bei 1860 München, das eigentlich am Samstag, 14 Uhr, stattfinden soll, treffen.

Aktuell geht man beim SV Waldhof davon aus, dass gespielt werden kann. Doch die Situation ist undurchsichtig. Zum einen könnten weitere Corona-Fälle hinzukommen, zum anderen besteht auch die Möglichkeit, dass Spieler in Quarantäne müssen, die zwar nicht positiv getestet wurden, aber als direkte Kontakt-Personen gelten und gleichzeitig nicht geimpft sind. Da es Spieler gibt, die in Wohn-Gemeinschaften leben, muss abgewartet werden, wie letztlich das Gesundheitsamt entscheidet.

Fakt ist: Hat der SV Waldhof 15 einsatzfähige Spieler im Kader, muss er in München antreten. Insgesamt umfasst der Drittliga-Kader der Waldhöfer 26 Fußballer. Was bleibt, ist die Frage: Wäre es nicht sogar besser, wenn man nicht antreten müsste? 1860 ist keine Laufkundschaft und ohne ein geregeltes Training dürfte es in München extrem schwer werden.

Update: Dienstag, 12. Oktober 2021, 11.19 Uhr

Corona-Chaos beim SV Waldhof

Von Daniel Hund

Mannheim. Wie bereits berichtet, musste das für Donnerstag angesetzte Testspiel beim Karlsruher SC abgesagt werden. Bei den täglichen Testungen von Spielern, Trainer und Betreuern gab es positive Ergebnisse. Infolgedessen wurden weitere Tests durchgeführt, die weitere Corona-Fälle ergaben. Um wen es sich genau handelt, ist unklar.

Beim ersten positiven Fall soll es sich um Dominik Martinovic gehandelt haben, was ebenfalls nicht von Vereinsseite bestätigt wurde. Fakt ist, dass der Deutsch-Kroate bereits das vergangene Drittliga-Spiel gegen den SC Verl am vergangenen Sonntag verpasst hatte. Wegen einer Erkältung, ein Corona-Test war damals negativ. Martinovic war danach eine Woche nicht im Mannschaftstraining und stieß erst für das geplante Testspiel gegen den KSC wieder zum Team.

Immunisierte und negativ getestete Spieler dürfen weiter am Trainingsbetrieb teilnehmen. Da das Wochenende ohnehin trainingsfrei ist, befindet sich aktuell niemand am Alsenweg. Inwieweit am Montag wieder trainiert werden kann, muss sich zeigen, zumal sich auch Trainer Patrick Glöckner unter den Infizierten befinden soll.

Der SVW sei im stetigen Austausch mit dem Gesundheitsamt und will am Montag über weitere Schritte entscheiden, hieß es. Wie viele Spieler sich aktuell in Quarantäne befinden, ist unklar. RNZ-Informationen zufolge sollen sich darunter auch Spieler befinden, die nicht positiv getestet wurden, sondern als direkte Kontaktpersonen gelten.

Somit könnte auch das nächste Pflichtspiel in Gefahr sein. Waldhof Mannheim muss eigentlich am kommenden Samstag beim TSV 1860 München antreten. Sollte beim SVW bis dahin mehr als 16 Kader-Spieler einsatzfähig sein, muss er antreten. Klar ist, dass die aktuelle Situation dem so gut gestarteten Verein schwer zusetzt.

Bei einer routinemäßigen Testung gegen das Corona-Virus am gestrigen Donnerstag gab es im Team rund um den SV Waldhof Mannheim positive COVID-19 Fälle. Darunter befinden sich Spieler und Personen aus dem Staff des SV Waldhof Mannheim. #svw07 #wirsindwaldhof pic.twitter.com/C26UjGKkad — SV Waldhof Mannheim (@svw07) October 8, 2021

Update: Freitag, 8. Oktober 2021, 16.44 Uhr

Testspiel gegen KSC nach möglichem Corona-Fall abgesagt

Mannheim. (dh) Das für den heutigen Donnerstag angesetzte Testspiel des SV Waldhof beim Karlsruher SC wurde kurzfristig abgesagt. Der SVW trat aufgrund einer internen Vorsichtsmaßnahme die Reise in die Fächerstadt nicht mit an. Vieles deutet auf einen Corona-Fall innerhalb der Mannschaft hin. Offiziell bestätigt ist dies nicht.

In Karlsruhe hätte wohl auch wieder der 19-jährige Franzose Clement Jaslet, der momentan als Testspieler bei den Blau-Schwarzen weilt, seine Einsatzminuten bekommen. Dass Jaslet überhaupt ein Thema beim SVW zu sein scheint, überrascht.

Denn einen Mittelfeld-Spieler, der auf der Sechser-Position zuhause ist, benötigt man eigentlich nicht. Hier ist man bereits gut besetzt.

Doch es soll sich ähnlich wie bei Adrien Lebeau verhalten. Auch ihn hatte niemand auf dem Zettel, mittlerweile hat er sich unverzichtbar gemacht. Jaslet hat mittwochs erstmals in der Vormittagseinheit mit den Buwe trainiert und lief dann gleich im Test gegen Türkspor Mannheim auf.